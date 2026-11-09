Bezpečnost, nebo strach o zisky? Americké automobilky žádají trvalý zákaz čínských aut
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Oborová organizace amerických automobilek žádá schválení trvalého zákazu čínských aut v USA co nejdříve, dokud převážně republikánský Kongres nevymění své obsazení dle výsledku čerstvých voleb.
Čínská auta mají dnes znemožněný vstup na trh Spojených států jednak skrz 100% importní clo, zavedené prezidentem Donaldem Trumpem, a jednak přímým zákazem, za nímž stojí obava o národní bezpečnost a únik citlivých dat. Americkým automobilkám se to samozřejmě líbí, protože z Číny na jejich trh neproudí konkurence.
Aliance pro inovace v automobilovém průmyslu, oborová organizace sdružující většinu významných automobilek v USA, žádá schválení zákonů, které by čínská auta na americkém trhu zakázaly trvale. Navíc žádá projednání ve zrychleném řízení, ještě letos, tedy ještě s dosavadním složením Kongresu.
Převládají v něm totiž Republikáni, ale ti v nedávných volbách, tzv. midterms, pohořeli. Nové složení bude Kongres mít od 3. ledna příštího roku. Zejména v řadách poradců a lobbistů existuje obava, že s demokratickou většinou v tzv. 120. Kongresu bude obtížnější zavést opatření, která omezují přítomnost čínských značek na americkém trhu.
„Musíme chránit americký trh od záplavy aut importovaných z Číny, představující riziko sledování a stavící do nevýhody výrobce, kteří do amerických komunit investovali po generace,“ řekl John Bozzella, předseda Aliance. Dodal, že v Evropě je příliv levnějších čínských aut jasně vidět.
„Vzhledem k jednoznačnému riziku pro národní bezpečnost a vzorce neférového chování Číny by měl Kongres chránit“ americký průmysl a „zabránit čínským automobilkám udělat zde to, co jim prošlo v Evropě,“ hřímal dále Bozzella. Evropa podle něj za prvních osm měsíců dovezla 1,1 milionu aut z Číny, více než za celý rok 2025.
Nutno zde ovšem podotknout dvě věci. Jednak, v Číně se vyrábí také auta evropských značek či americké Tesly. A jednak, Evropa chrání data svých občanů lépe než Spojené státy – např. tím, že data z vozidel připojených k internetu nesmí být odesílána na servery mimo Evropskou unii. Samozřejmě, to je teorie a skutečné chování softwaru čínských aut může být jiné.
Původní návrh na omezení přístupu čínským automobilkám na americký trh přišel od kabinetu předcházejícího prezidenta Joea Bidena, Trump přidal až cla. Návrh změny na trvalý zákaz prošel senátním výborem v červenci a ve Sněmovně reprezentantů má nyní více než stovku oficiálních podporovatelů.
Čínské ministerstvo zahraničí samozřejmě s omezeními nesouhlasí a už dříve vyzvalo Spojené státy, aby „ctily zákony tržní ekonomiky a principu férové soutěže“. Zrovna Čína si ovšem s férovou soutěží hlavu příliš neláme, na což reagují evropská importní cla. Stejně tak se však při vědomí, jaký byl ve Spojených státech odpor proti autům z Japonska před několika desítkami let, musíme ptát, nakolik za snahou Asociace pro inovace v automobilovém průmyslu může být obava o tržby amerických automobilek.
zdroj: Reuters