Nové Volvo EX60 má bezpečnostní pás, který ví, koho drží. K čemu je to dobré?
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Volvo EX60 jako první sériové auto využívá čtyřúrovňový omezovač síly od ZF LIFETEC, který podle pokynů vozu volí mezi čtyřmi úrovněmi zádržné síly a jedenácti profily jejího průběhu.
Automobilka představila adaptivní bezpečnostní pás už loni a od jara ho montuje do elektrického EX60. Dodavatel ZF LIFETEC teď potvrdil sériovou výrobu progresivního omezovače síly.
Ty patří k základním prvkům moderního bezpečnostního pásu. Jakmile tah v pásu při nárazu dosáhne určité hodnoty, umožní popruhu kontrolovaně povolit, a sníží tak zatížení hrudníku. Řada současných aut už má omezovač dvoustupňový. Víceúrovňový omezovač síly (Multi Stage Load Limiter, MSLL) od ZF LIFETEC, bývalé divize pasivní bezpečnosti koncernu ZF, jde dál. Úroveň i průběh síly umí přizpůsobit tomu, koho a za jakých okolností chrání.
Čtyři úrovně a jedenáct profilů přitom nejsou totéž. Výrobce rozdíl podrobně nevysvětluje a neuvádí ani konkrétní síly. Nejpravděpodobnější výklad je, že čtyři úrovně jsou hodnoty síly, mezi kterými omezovač umí přepínat, zatímco profily jsou jejich kombinace v čase. Pás tak může v jedné fázi nárazu držet pevněji a v další povolit. Volvo pro srovnání uvádí, že běžné pásy mají profily tři. Nejde tedy o jedenáct stupňů „utažení“; to ostatně obstarává předpínač, nikoli omezovač.
O vhodném nastavení přitom nerozhoduje samotný pás. Data ze senzorů a z monitorování posádky vyhodnocuje řídicí elektronika vozu a podle nich volí ochrannou strategii. ZF zmiňuje rozdíly ve velikosti, hmotnosti a poloze na sedadle. Volvo k tomu přidává tvar těla a parametry samotné nehody, tedy její směr a rychlost. MSLL zvolenou strategii jen převede do fyzického chování pásu.
Smysl je jednoduchý, kompromis už méně. Nižší síla v pásu šetří hrudník a žebra, zároveň ale dovolí tělu posunout se dál dopředu a hlava pak urazí delší dráhu. Vyšší síla cestujícího zadrží dřív, za cenu většího zatížení hrudníku. Volvo to ukazuje na dvou krajních případech. Větší cestující při vážné nehodě dostane vyšší sílu, aby se snížilo riziko poranění hlavy. Menší cestující při mírnější nehodě dostane nižší, aby mu nepraskla žebra. Technologie myslí i na seniory s křehčími kostmi. Roli hraje také poloha sedadla a to, zda cestující sedí vzpřímeně, nebo zakloněně.
ZF současně zdůrazňuje, že MSLL má otevřenou architekturu. Automobilky ho mohou začlenit do vlastního softwarového prostředí a vytvářet si vlastní strategie zádržných systémů. Volvo drží na systém patent společně se ZF a nevylučuje, že ho v budoucnu nabídne i jiným automobilkám.
Podobným směrem se ubírá i Euro NCAP. Od letoška hodnotí ochranu posádky na širším spektru postav, od dětí po menší i vyšší dospělé, a výslovně chce podpořit adaptivní zádržné systémy. Pokud auto rozlišuje cestující podle postavy, musí automobilka doložit, jak to dělá.
Volvo počítá s tím, že pás postupně dostanou další nové modely, které nahradí ty současné. Do starších aut ho dodatečně doplnit nelze. Cenu technologie ani konkrétní modely Volvo ani ZF neuvedly.
Zdroj: ZF, Euro NCAP