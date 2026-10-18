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Bezpečnostní pás s infravlákny odhalí, zda je řidič skutečně připoutaný

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Volvo Trucks

ZF Lifetec
Ilustrační foto
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Marek Bednář
Marek Bednář
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Obejít povinnost zapnout si pás už nebude tak jednoduché. Firma ZF Lifetec začíná vyrábět pás, který poznají infrakamery sledování pozornosti řidiče.

Pro rozumného řidiče i pasažéra je používání bezpečnostních pásů naprostou samozřejmostí, a pro ty, kterým je třeba to připomínat, dnes auta zapnutí pásu bedlivě sledují. Přesto se pořád dají najít způsoby, jak pískání auta obejít a jezdit bez pásu. Německá firma ZF Lifetec, divize bezpečnostních systémů známého výrobce převodovek ZF, nyní přichází se zlepšovákem, který obcházení povinnosti jezdit připoutáni značně ztíží.

Všechna nově registrovaná auta v EU od července musí mít kamerový systém sledování řidiče, aby zachytily jeho únavu nebo rozptýlení. ZF Lifetec tedy vyvinulo bezpečnostní pás s vetkanými vlákny, které infrakamera systému sledování řidiče dokáže bezpečně rozpoznat. Jiným způsobem totiž pohlcuje a odráží infračervené paprsky, takže pás pro oko vypadá zcela normálně, ale kamera právě z odrazů pozná, jestli je řidič skutečně připoután, nebo jestli provlékl pás za svým opěradlem.

Kromě toho by systém mohl také řidiči poradit, jak vedení pásu přes hrudník upravit, aby v případě nehody fungoval lépe. Kromě přítomnosti pásu totiž kamera pozná i kudy vede. Ovšem, zde bude potřeba pečlivého ladění, aby nedocházelo k falešným hlášením; auta dnes v rámci šetření výrobních nákladů často nemají výškové nastavení předních pásů.

Kdy se tento nový pás začne objevovat v nových autech, zatím není jasné, ale nemuselo by to dlouho trvat. Sériová výroba má začít ještě během října, ovšem jakým značkám bude ZF Lifetec pás dodávat, firma neuvádí.

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Je podle vás důkladnější hlídání zapnutí pásu dobrý nápad?
Ano, v každém případě
Pokud to přiměje lidi se poutat, proč ne
Je mi to jedno, stejně jezdím vždycky připoutaný/á
Jen aby to zase nepískalo chybně
Ne, řidič má právo jezdit bez pásu
Celkově 61 hlasů

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Bezpečně na cestěBezpečně na cestě | Zdroj: auto.cz

Zdroj: ZF Lifetec

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