Bezpečnostní pás s infravlákny odhalí, zda je řidič skutečně připoutaný
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Obejít povinnost zapnout si pás už nebude tak jednoduché. Firma ZF Lifetec začíná vyrábět pás, který poznají infrakamery sledování pozornosti řidiče.
Pro rozumného řidiče i pasažéra je používání bezpečnostních pásů naprostou samozřejmostí, a pro ty, kterým je třeba to připomínat, dnes auta zapnutí pásu bedlivě sledují. Přesto se pořád dají najít způsoby, jak pískání auta obejít a jezdit bez pásu. Německá firma ZF Lifetec, divize bezpečnostních systémů známého výrobce převodovek ZF, nyní přichází se zlepšovákem, který obcházení povinnosti jezdit připoutáni značně ztíží.
Všechna nově registrovaná auta v EU od července musí mít kamerový systém sledování řidiče, aby zachytily jeho únavu nebo rozptýlení. ZF Lifetec tedy vyvinulo bezpečnostní pás s vetkanými vlákny, které infrakamera systému sledování řidiče dokáže bezpečně rozpoznat. Jiným způsobem totiž pohlcuje a odráží infračervené paprsky, takže pás pro oko vypadá zcela normálně, ale kamera právě z odrazů pozná, jestli je řidič skutečně připoután, nebo jestli provlékl pás za svým opěradlem.
Kromě toho by systém mohl také řidiči poradit, jak vedení pásu přes hrudník upravit, aby v případě nehody fungoval lépe. Kromě přítomnosti pásu totiž kamera pozná i kudy vede. Ovšem, zde bude potřeba pečlivého ladění, aby nedocházelo k falešným hlášením; auta dnes v rámci šetření výrobních nákladů často nemají výškové nastavení předních pásů.
Kdy se tento nový pás začne objevovat v nových autech, zatím není jasné, ale nemuselo by to dlouho trvat. Sériová výroba má začít ještě během října, ovšem jakým značkám bude ZF Lifetec pás dodávat, firma neuvádí.
Bezpečně na cestě |
Zdroj: ZF Lifetec