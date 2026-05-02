Bezrámové dveře jsou efektní. Ale co dělat, když si skla žijí vlastním životem?
Dveře aut bez rámu jsou výsadou téměř výhradně atraktivních vozů sportovního charakteru. Jedná se především o hezký prvek, který z pohledu praktičnosti nemá moc co nabídnout.
Bezrámové boční dveře jsou jedním z těch prvků karoserie, který na běžných rodinných autech neuvidíte. A je jedno, zda se jedná o hatchbacky, sedany, SUV nebo MPV. Samozřejmě existují výjimky, ale obecně to tak říci můžeme.
Výjimku představují velmi sportovně střižené hatchbacky. Takovým autem byla v minulosti sličná Mazda 323F série BA z let 1994 až 1998 a dále sedany, které mají povahu čtyřdveřového kupé. Typické pro Mercedesy CLS, Audi A7 nebo Volkswageny Passat CC a Arteon. Spíše než o konkrétní aplikaci lze skla bezrámových dveří rozdělit na pevné a se samočinným dovíráním.
Pevná skla měla již zmíněná Mazda 323F, ale také například naše kupé Škoda 110 R. V minulosti pak celá řada dalších sportovně tvarovaných vozů. Největším problémem tohoto jednoduššího řešení je těsnost skla ve styku se střešním obloukem. U některých konstrukcí těsní pouze tím, že přisaje k těsnění. To po letech bývá ztvrdlé, což se projevuje aerodynamickým hlukem, v extrému i průnikem vody při jízdě v silném dešti.
Existují i zlepšené konstrukce, kdy při otevírání dveří ty mírně poklesnou, čímž se sklo vyprostí z těsnicí drážky. Při zavírání se do ní zase zasune. Vše je pouze záležitostí kinematiky dveří, respektive jejich pantů
Zejména v zimě může dojít k přilepení skla k těsnění, což má za následek obtížnější otevírání dveří. Předejít tomu lze tím, že těsnění pravidelně mažete glycerínovým olejem, který vytěsňuje vlhkost a navíc udržuje těsnicí pryž měkkou.
Nastupují „chytrá“ skla
Zcela vyřešit problém s těsností skel bezrámových dveří se podařilo až s příchodem elektroniky. V roce 1989 uvedlo BMW kupé 850i z řady E31. Jednou z jeho technických novinek byl i systém samočinného dovírání skel dveří, které se neovládaly pouze tlačítkem na dveřích, ale také oběma klikami (vnitřní i vnější). U zmíněného BMW lze trochu nezvykle elektricky stáhnout i zadní trojúhelníková skla, navíc mezi nimi a těmi v bezrámových dveřích je pouze pryžové těsnění. Celý mechanismus fungoval už tehdy velmi dobře.
V 90. letech se tahle technika dostala i do menších kupé, například BMW řady 3 E36, Alfy Romeo GTV, Peugeotu 406 Coupé nebo prvního Audi TT či Mercedesech SLK a CLK.
Systém fungoval stejně jako u zmíněné 850i. Vnější stejně jako vnitřní klika v sobě ukrývaly drobný mikrospínač, který se sepnul při prvním pohybu kliky. To aktivovalo ovládací motor skla, který jej spustil o několik milimetrů. Tím se vyprostilo z těsnicí drážky, aby se po zavření dveří zase vrátilo do původní polohy (vyjelo). Celý proces je například u Audi TT 1. generace ovládán z řídicí jednotky dveří, která je součástí elektrických motorů skel. Pokud na „tétéčku“ skla nefungují, nebývá obyčejně problém v mikrospínači kliky, ale spíš ve zmíněné jednotce
I přes určitou složitost však funguje elektrické dovírání skel i u těchto starších aut většinou bez problémů. Pokud se sklo v drážce příčí, respektive v ní dobře nesedí, lze jej seřídit ve čtyřech směrech za pomoci seřizovacích prvků (mají šroub), k nimž získáte přístup po demontáži dveřního čalounění.
I přes solidní spolehlivost skla přesto jedno úskalí mají. Pokud se vám zcela vybije baterie, klíčem zámek příslušných dveří otočením v jeho vložce až na výjimky odemknete (centrální zamykání je přirozeně nefunkční), avšak při otevírání dveří se skla nestáhnou, jelikož motor nemá potřebnou elektrickou energii. A to pak může být problematické se do auta dostat, neboť snaha otevřít dveře vede k nepříjemnému „lámání“ skla. Problém je, že když se nedostanete dovnitř, neotevřete ani kapotu motoru, pod níž je zpravidla baterie. Dveře se ale nakonec otevřít podaří, jen to chce potřebnou šikovnost a hlavně trpělivost.
Chytrá skla ještě chytřejší
V průběhu dalších let prodělalo ovládání skel bezrámových dveří vývoj, který dále zlepšil jejich vlastnosti zejména z pohledu uživatelského komfortu. U Peugeotu, konkrétně v kupé-kabriu 308 CC, nabídly vylepšené ovládání.
U posledního francouzského cécéčka se tak sklo zvenku neovládá pohybem vnější kliky přes mikrospínač, ale pouhým uchopením vnější kliky, kdy na její vnitřní straně jejího madla je kapacitní snímač, podobný, jaký se používá u bezklíčového ovládání zámků dveří. Stačí sem přiložit prsty, aniž s klikou pohnete, a sklo mírně sjede.
Další inovace dorazila od Volkswagenu, konkrétně v kupé scirocco třetí generace a již vzpomínaném passatu CC. Skla dveří se zde neovládají pouze pohybem kliky, ale v případě passatu CC také spínací skříňkou. Klíč ve formě elektronického ovladače zasunete do slotu v palubní desce přes několik aretací. Po vysunutí ovladače skla všech dveří mírně sjedou, čímž auto předpokládá, že chcete vystoupit.
Stejnou funkci nabízelo také scirocco, kde skla dveří ovládáte vytažením klíčku ze spínací skříňky. Oba modely VW také skla mírně stáhnout po odemčení zámků dveří dálkovým ovládáním.
Pokud se dveře do několika desítek sekund neotevřou, skla zase vyjedou. Následně je lze ovládat normálně pohybem kliky přes její mikrospínač. Obecně platí, že aby skla fungovala správně, vyžaduje jejich ovládání systém kalibraci, která by se měla dělat v rámci každého servisu. Pokud se kalibrace nedělá, nefungují u uvedených modelů VW popsané funkce, kdy skla sjedou po vysunutí ovladače ze spínací skříňky.
Zdroj: technické školení na VW Scirocco, Passat CC a Audi TT, časopis Svět motorů 1990, Wikipedia, autorské články
