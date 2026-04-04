Bič na ojetiny: STK čekají největší změny za poslední dekády
V Evropském parlamentu právě dochází k revizi celého systému technických prohlídek. Pokud návrhy projdou, čekají majitele starších aut tvrdší pravidla a majitele dodávek či motocyklů kontroly, kterým se dosud vyhýbali. Novinky mají také zastavit nekontrolované prodeje technicky nezpůsobilých aut.
Dlouhá léta platilo, že prodej auta byl především soukromoprávním aktem, kde se odpovědnost za stav vozidla často schovávala za nicneříkající formulky o opotřebení odpovídajícím stáří. To se nyní zásadně mění s příchodem regulace o vozidlech na konci životnosti (ELVR).
Evropská rada a Parlament dosáhly v únoru 2026 definitivní dohody, která pevně svazuje možnost převodu vlastnictví s prokazatelným technickým stavem. Ostrý start tohoto systému v registrech vozidel se očekává v průběhu roku 2027. Jakmile auto naplní definici „odpadu“ (například kvůli těžkému zatopení či strukturálnímu poškození) jeho život jako obchodovatelného zboží končí a musí zamířit k autorizované likvidaci.
Prodej jen po technické
Klíčovým mechanismem této změny je přesun důkazního břemene na stranu prodávajícího. U rizikových transakcí, jako jsou čistě online prodeje bez fyzického předání nebo vozy označené pojišťovnou za ekonomickou totální škodu, už nebude možné auto anonymně „přehodit“ na nového majitele.
Prodávající bude muset doložit buď platnou technickou kontrolu, nebo odborný posudek potvrzující provozuschopnost. Pokud takový doklad v systému bude chybět, úřady převod jednoduše zastaví. Tato pojistka má znemožnit legální prodej nebezpečných vraků „na dojetí“, které dnes často končí v rukou nicnetušících kupců.
Anketa
Jak reagujete na zdražování pohonných hmot?
Tankuji víc než dřív, čekám další zdraženíTankuji stejně, nemá smysl to řešitOmezuji jízdy a snažím se šetřitPřecházím na MHD nebo jiné alternativyUvažuji o koupi elektromobilu, nebo ho už mám
Technická každý rok
Zatímco pravidla pro přepisy jsou již hotovou věcí, v dubnu 2026 se na půdě Evropského parlamentu rozhořela další bitva v rámci takzvaného Silničního balíčku (Roadworthiness Package).
Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC) v čerstvé zprávě naléhá na poslance, aby do finálního textu prosadili povinné každoroční prohlídek pro všechna vozidla starší deseti let. Argumentem je stárnoucí evropský vozový park a snaha eliminovat technické závady u aut, která tvoří páteř dopravy v zemích, jako je Česko.
Tento návrh však čelí silnému odporu a o jeho osudu se rozhodne v hlasování během nadcházejících týdnů. Není tedy zatím jisté, zda se frekvence STK pro běžné řidiče skutečně zvýší, nebo zda zůstane u současného modelu.
Dodávky a motorky pod lupou
Změny se však netýkají jen osobních automobilů. Pod drobnohled se dostávají dodávky a lehké užitkové vozy, které s rozmachem e-shopů tvoří stále hustší provoz. ETSC naléhá na zavedení povinných silničních kontrol pro dodávky, podobných těm, které dnes podstupují kamiony. Tento návrh je součástí aktuálně projednávané zprávy, o jejímž přijetí se rozhodne do léta 2026.
Nově by se měly kontroly rozšířit také na malé motocykly a skútry s obsahem od 50 do 125 ccm. V tomto bodě již panuje široká shoda a očekává se, že povinnost začne platit po dvouletém přechodném období, tedy od roku 2028.
Zásadní technologický posun vyžaduje i změnu metodiky na linkách STK. Moderní vozy jsou prošpikovány asistenty, jako je udržování v jízdním pruhu nebo nouzové brzdění. Podle návrhů, které mají být legislativně ukotveny do konce roku 2026, by technici museli povinně kontrolovat funkčnost těchto systémů i datových záznamníků u autonomních vozidel. Kontrola se má zaměřit na to, zda software a senzory nejsou vadné nebo úmyslně odpojené.
Harmonizace těchto digitálních prověrek napříč EU je plánována na rok 2027, což by mělo sjednotit diagnostické postupy a zajistit, že bezpečnostní technologie budou plnit svou roli i u ojetých vozů.
Zdroje: ACEA, European Commission, ETSC