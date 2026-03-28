Bílé kolo duchů se už objevilo i v Praze. Připomíná, že na silnicích nejsme sami
V Polsku mají u nehodových úseků počítadla mrtvých a zraněných. Těmto místům říkají černé body. Ve světě se pak objevují na místech nehod také bílá jízdní kola, ta připomínají smrtelné nehody cyklistů.
Sníh ze silnic slezl, ale listí na stromech ještě není a stejně tak zatím nejsou příkopy zarostlé trávou. O to lépe je vidět nejen nepořádek u našich cest, ale taky to, kolik je tam pomníčků. Autor tohoto textu se před pár dny byl projet na skútru a nestačil se divit, kolik pomníčků lemuje například jen starou hradeckou silnici z Hradce Králové do Prahy.
Je to vcelku logické, před dokončením dálnice D11 byla silnice přetížená a často se tu stávaly vážné nehody. Pomníčky jsou ale všude. Na rovinkách, v zatáčkách i ve městech. Pomníčky však nejsou jediným způsobem, jak si lidé připomínají oběti nehod. V Německu se teď rozšířila novinka v podobě čestných stráží. Ty se drží pár dní po tragické bouračce na místě, kde zemřel cyklista. A v Polsku nebo i dalších zemích mají takzvané černé body. Ty varují motoristy před nehodovým úsekem informací o počtu obětí, které už zde přišly o život.
Nezvyšuj skóre
V Praze jezdí už několik let tramvaj s velkými nápisy: Neskákej mi pod kola. Výzva je doplněná číslicemi, které ukazují stav „zápasu“ člověk versus tramvaj od začátku roku. Vždy, když někdo zemře pod koly tramvaje, přelepí se číslo a jede se dál. Kampaň má připomenout neopatrným chodcům, že nad tramvají nezvítězí a ani neuhrají remízu.
Na podobném principu funguje projekt Černý bod u sousedů v Polsku. Jde vlastně o takovou kombinaci naší tramvaje neskákačky a značek varujících před nehodovým úsekem.
Konkrétně v Polsku jsou u silnic velké žluté cedule s černým symbolem křížku a nápisem Czarny punkt, o počtu obětí se dle polské normy stává místo, kde v posledních třech letech došlo na jednom kilometru ke 12 nebo více nehodám, případně se tam během jednoho roku stalo pět vážných havárek.
Tento systém mají Poláci nejpropracovanější. V ostatních zemích se používají jen varování před nehodovým úsekem, jako máme u nás v ČR. Kritici ale tvrdí, že takové značení nemá moc smysl. Polsko proto už nové cedule nestaví. Průzkum provedený v roce 2011 ukázal, že polští řidiči se snaží nehodové místo projet co nejrychleji a u varovné tabule zrychlují.
To je možná polské specifikum. V jiných zemích ale podobné cedule taky nemají na růžích ustláno. Kritici poukazují na to, že když si řidiči dají pozor v označeném úseku, pojedou neopatrně jinde.
Čestná stráž
V Německu se poslední dobou konají v místech nehod cyklistů takzvané čestné stráže. Tam, kde zemře jezdec na kole pod koly automobilu, se v řádu dnů zorganizuje happening. Ten svolává německý cyklistický klub ADFC. Lidé na kolech se sjedou na místo, kde se před pár dny stala tragická nehoda. Řada si jich lehne na zem na silnici a položí vedle sebe kolo. Takto si pár minutami ticha připomenou oběť nehody a zároveň upozorní veřejnost na to, že v provozu umírají cyklisté.
Účast se počítá podle lokality a času od pár desítek lidí až po vyšší stovky. Když se konala takováto akce za oblíbenou německou herečku Wandu Perdelwitzovou, která zahynula při jízdě na kole loni v říjnu v Hamburku, sjelo se osm set cyklistů.
Bohužel rétorika cyklistického klubu ADFC ohledně těchto akcí vyznívá v tom duchu, že viníky nehod jsou jen řidiči aut. Není to vždy úplně pravda a takový způsob komunikace rozhodně nepřispívá k tlumení vášní, které bohužel dost komplikují vztahy řidičů motorových a nemotorových vozidel.
Aby i poté, co se účastníci čestné stráže rozjedou, existovala na tragickou nehodu vzpomínka, instalují se na tato místa takzvaná kola duchů. Možná jste při cestách po Evropě viděli někde bíle natřené kolo. Pravda, občas jde o reklamu na nějakou restauraci či prodejnu, ale v řadě případů je to připomínka smrti cyklisty.
Jedno takové bílé kolo duchů je i v Praze ve Vršovicích na velké křižovatce u Edenu. Připomíná smrt cyklistky Aničky na podzim 2024. Ještě starší je pomník nazvaný Kolo do nebe na křižovatce ulice Dukelských hrdinů a nábřeží Kapitána Jaroše v Holešovicích. Připomíná nehodu cyklisty v lednu 2006. Dle policie tam jezdec na kole, který patřil k propagátorům cyklistiky, nedal přednost protijedoucímu autu.
První kolo duchů, připomínající střet auta s cyklistou, se objevilo v St. Louis v USA v roce 2003. Od té doby jich jsou po celém světě stovky. Připomínají místa, kde zemřel cyklista, nehledě na to, zda to byla vina cyklisty, či řidiče auta.
Svatyně u silnic
Zatímco v Evropě připomínají oběti nehod většinou jen malé pomníčky u silnic, v Thajsku se staví svatyně. Ve Švýcarsku se této pocty dostalo belgické královně Astrid Švédské, která zahynula při bouračce na dovolené v roce 1935. V Japonsku potom na místech tragických událostí můžeme vidět šest sošek ochránce dětí, cestujících a hasičů Jizó s červenými šátky nebo bryndáčky. V některých asijských kulturách věří, že pokud na místě nehody nepostaví pomníček, budou se na něm stávat další neštěstí.
Zdroj: Svět motorů