Bizár na pondělí: Martin Vaculík vyzkoušel powerbanku, která dokáže i umýt auto
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Že ke startu auta s vybitým akumulátorem už nepotřebujete druhý vůz a startovací kabely, ale stačí vám malá powerbanka v kapse, to je fascinující důkaz technického pokroku a znalejší se už vůbec nediví. Ale že takovou powerbankou i nahustíte kola a vůz umyjete? Tomu se věří těžko.
Zázračná krabička se jmenuje Lokithor AW401 a objevil jsem ji v prodejně při nákupu baterie. O schopnosti startovat auto jsem vůbec nepochyboval – sám podobnou powerbanku používám už dva roky a dosud jsem se nesetkal se situací, kdy by nestačila. I když stojím vedle s druhým vozem, je to pro mě komfortnější než otevírat dvě kapoty a rozmotávat kabely.
Může ale kapacita integrovaného akumulátoru 74 Wh stačit na nahuštění kola? A bude to hustit aspoň trochu rychle? Výrobce udává čtyři až šest běžných automobilových pneumatik a maximální tlak 10 barů.
Za největší kuriozitu považuji, že věc má fungovat i jako jakýsi tlakový čistič. Ten tlak výrobce udává 200 PSI (13,8 baru) a průtok 7 až 9 l za minutu.
Vhodné auto k předvedení funkce se mi našlo samo: Můj kameraman mě požádal, zda bych se nekouknul na Suzuki Swift jeho sestry, které rok stálo a má se na něm vyjezdit neteř s čerstvým řidičákem. Zda bych jim neřekl, co mají požadovat v servisu, kam před STK jedou, aby auto bylo bezpečné. Po roce tak bylo potřeba vytáhnout jej z garáže a… více už ve videu.
Mimochodem, swifta jsem pak projel a jsou tato stará malá japonská auta (byť třeba vyráběná v Maďarsku) opravdu neskutečná – plošky na pneumatikách se rychle ojely a dvacet let staré auto jede jako nové a vystačí jen s preventivním servisem. Masakr je ten zcela suchý motor, co fakt nepustil ještě jedinou kapku oleje – to by se u německého auta nestalo.
Věřím, že vás dnešní video pobaví. Mohl by to být zajímavý obchodní model: Divný redaktor testuje ještě divnější věci. Doba přeje bizáru, takže by to mohlo mít úspěch. Užijte si dnešní video a neberte vše tak vážně.
Zdroj: Autorský text