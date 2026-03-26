Bizarní studie tvrdí, že vůně máty pomáhá soustředění na jízdu
Jezdíte z práce často unavení a vnímáte ztrátu pozornosti? Kupte si do interiéru voňavku s příchutí máty, radí studie původem z Číny.
V autě se setkáváme s různými vůněmi. Někdy jsou to rušivé vonné stromečky, jindy panáčci ve výdechu klimatizace, případně jiné formy voňavek, které si uživatel do svého auta přidá.
Některé luxusnější automobilky do svých vozidel nabízejí personalizované parfémy, často s náplní skrytou v přihrádce spolujezdce a integrací do klimatizačního systému vozu. Patří mezi ně například Bentley, Mercedes-Benz, Lincoln, Genesis, ale i další. Charakteristické vůně přidávají na luxusním zážitku.
Nová studie s názvem „Účinky čichové intervence na kognitivní aktivaci a emoční regulaci v kontextu pokročilých asistenčních systémů řidiče“ říká, že vůně interiéru vozidla může mít také vliv na bezpečnost.
Řízení dle badatelů vyžaduje aktivní zapojení všech našich smyslů a čich hraje roli v bdělosti. Určité vůně prý účinně uklidňují nebo stimulují řidiče a mohou zmírnit pasivní rozptýlení nerozpoznatelné systémy pokročilé asistence řidiče (ADAS).
K úplně největšímu zkrácení reakční doby a vyšší ostražitosti řidičů vedla na základě výsledků studie máta peprná (pepermint). O jejím pozitivním účinku na soustředění a duševní výkon se mluví již delší dobu, avšak ne přímo ve spojitosti s řízením. Má pozitivní účinky třeba na potlačení buněk rakoviny prostaty.
Vůně bergamotu, citrusového plodu zhruba velikosti pomeranče, byla účinná při uklidňování stresovaných řidičů ve složitých dopravních situacích ve velkoměstech. Závislost na situaci popisuje studie takto: „V městském provozu, který se vyznačuje vysokou hustotou informací, bergamot (...) účinněji snižoval variabilitu, zatímco máta peprná ji někdy zvyšovala. V dálničním provozu, který je náchylný k monotónnosti, máta peprná udržovala bdělost a snižovala odklon pozornosti.“
Sami autoři uvádějí, že jejich senzorický experiment by mohl sloužit jako odrazový můstek pro pokročilé asistenční systémy pro řidiče. My bychom však řekli, že by měl spíše sloužit jako základ pro další bádání, jelikož základní vzorek obsahoval pouze 34 řidičů. Ti byli podrobeni simulovaným jízdním situacím v městských a dálničních podmínkách.
V interiéru byly tři různé pachové podmínky a výsledky jsou tak značně povrchní. Ukazují však zajímavý pohled na vliv čichu na bdělost a soustředěnost při jízdě, což by mohlo nastartovat další a hlubší výzkum.
Zdroje: Traffic Injury Prevention