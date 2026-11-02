Black Friday dorazil k Triumphu. Hlavní lákadlo přináší zvýhodnění 110.000 Kč
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Konec motocyklové sezony přináší příležitost nakoupit levněji. Triumph zvýhodnil cestovní modely, roadstery i moderní klasiky.
Triumph zahájil na českém trhu akci Black Friday, do které zařadil cestovní motocykly, roadstery i moderní klasiky. Podle konkrétního modelu nabízí přímou slevu nebo boční kufry bez příplatku. Hlavním lákadlem je Tiger 900 Desert Edition, jehož cena klesla ze 429.000 na 369.000 Kč.
Rozdíl činí 60.000 Kč. Zákazník navíc dostane boční kufry v hodnotě 50.000 Kč a vyhřívané sedlo. Triumph proto uvádí celkové zvýhodnění 110.000 Kč, které odpovídá součtu slevy a ceny kufrů. Hodnotu vyhřívaného sedla samostatně nevyčísluje. Nabídka platí pouze pro posledních dvacet kusů.
Tiger 900 Desert Edition používá tříválcový motor o objemu 888 cm³ s výkonem 79,4 kW (108 koní) a točivým momentem 90 Nm. Klikový hřídel T-Plane vytváří nepravidelné pořadí zapalování, které má zlepšit dávkování výkonu v nízkých otáčkách a trakci na nezpevněném povrchu.
Provedení Desert Edition se od silničněji zaměřených Tigerů liší především podvozkem. Plně nastavitelná obrácená vidlice Showa nabízí zdvih 240 mm, zadní odpružení 230 mm. Bezdušová kola s bočně uchycenými dráty mají průměr 21 palců vpředu a 17 palců vzadu.
Standardní výbava zahrnuje koncovku výfuku Akrapovič, vyhřívané rukojeti, hliníkový kryt spodní části motoru a ochranné rámy motoru i palivovou nádrž o objemu 20 litrů. Sedlo lze nastavit do výšky 860 nebo 880 mm. Brzdovou soustavu tvoří vpředu dva kotouče o průměru 320 mm se čtyřpístkovými třmeny Brembo Stylema. ABS a kontrola trakce zohledňují náklon motocyklu.
Další část akce se týká sportovně cestovních modelů Tiger Sport 660 a Tiger Sport 800. K oběma modelům Triumph přidává boční kufry zdarma. Menší Tiger Sport 660 je zaměřený na každodenní provoz a cestování, zatímco Tiger Sport 800 nabízí vyšší výkon a bohatší standardní výbavu. Jeho tříválec o objemu 798 cm³ poskytuje 84,6 kW (115 koní) a 84 Nm točivého momentu. Součástí výbavy jsou tempomat, rychlořazení, tři jízdní režimy a kontrola trakce. Cestovně vybavený Tiger Sport 800 Tour dostal místo dalšího příslušenství přímou slevu 20.000 Kč.
Black Friday se neomezuje na cestovní motocykly. Sleva 10.000 Kč platí pro modely Speed Twin 900, Speed 400, Scrambler 400 X, Scrambler 400 XC, Tracker 400, Thruxton 400 a Trident 660.
Nabídka tak zahrnuje dvouválcový Speed Twin 900, jednoválcové modely řady 400 i tříválcový roadster Trident 660. Zákazníci mohou vybírat mezi klasicky stylizovanými motocykly, lehkými stroji pro každodenní provoz a scramblery uzpůsobenými také pro jízdu mimo kvalitní asfalt.
Zdroj: Triumph Motorcycles I Video: Triumph Motorcycles