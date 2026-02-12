Black Series ještě neřekla poslední slovo. Mercedes si šetří návrat pro výjimečný vůz
Modely z dílen AMG jsou synonymem velkého motoru a hřmícího výfuku. Ty nejostřejší nosí navíc přídomek Black Series. A chystá se další.
Po dobu své existence vzešlo z Affalterbachu, kde Mercedes-AMG dodnes sídlí, mnoho legendárních vozů. Vzpomeňme například „Rudou svini“, úspěšný závodní vůz AMG 300 SEL 6.8, modely z přelomu milénia s kompresorem přeplňovaným motorem označeným 55 AMG, nebo legendární atmosférický motor V8 o objemu 6,2 litru značený 63 AMG.
Právě ten se zasloužil o výborné postavení značky AMG na trhu, na které navázal momentálně používaný 4.0 V8 s dvojitým přeplňováním. Vozidla nejvyšších specifikací z dílen AMG vždy znamenala brutální výkon a svalnatý projev, připomínající spíše americkou kategorii muscle cars. A právě značení Black Series náleželo těm nejvyladěnějším modelům.
Pohled do historie
Vše začalo s modelem SLK 55 AMG Black Series v roce 2006, který do nejmenšího sportovního modelu zabudoval atmosférickou verzi 5,5litrového osmiválce posilněného na téměř 400 koní. Úpravy modelů Black Series se většinou týkají také podvozku, SLK nebylo výjimkou a nabídlo manuálně nastavitelné odpružení, větší brzdy a zesílenou karoserii. Zároveň elektricky skládací pevnou střechu nahradila pevná, vyrobená z tehdy ne zrovna běžně rozšířeného karbonu. Vyrobilo se pouhých 120 kusů.
Další modely Black Series následovaly brzy. Model CLK 63 AMG Black Series debutoval v roce 2007 s dnes již legendárním motorem M156 o objemu 6,2 litru a výkonem rovných 500 koní. Verze Black Series zde znamenala také prvek pro další modely typický; šlo o velmi výrazné rozšíření auta v oblasti předních i zadních blatníků. Vyrobeno bylo jen 700 kusů.
Tak trochu svatý grál AMG následoval hned o rok později, byl jím model SL 65 AMG Black Series. Také u něj byla pevná skládací střecha nahrazena lehkou pevnou střechou z uhlíkového kompozitu. To pravé nadšení zde ale pramení zpod kapoty, kde najdeme šestilitrový motor V12 s dvojitým přeplňováním a výkonem 661 koní. Vývoj modelu byl dokonce outsourcován společnosti HWA, která nenechala nic ladem. Ano, dveře se zrcátky byly shodné s obyčejnými modely SL, jinak bylo všechno jinak. Vyrobeno bylo jen 350 kusů.
V roce 2011 následoval civilnější model C 63 AMG Coupé Black Series, který znovu využil motor M156, tentokrát o výkonu 510 koní. Stejně jako minulé modely ho snadno poznáte díky výrazně rozšířenému rozchodu kol a výrazným změnám v interiéru. Místo původně plánovaných 600 kusů jich AMG vyrobilo o 200 víc, o auto byl obrovský zájem. Ten stále trvá, ceny ojetin rychle rostou.
Přes legendární model SLS AMG Black Series, který se vyznačoval dveřmi „gullwing“ a prodává se dnes za 3 až 4násobek své původní ceny, se dostaneme k zatím poslednímu zástupci nejostřejších aut s trojcípou hvězdou na přídi, modelu AMG GT Black Series.
Ten se představil v roce 2020 a díky významným úpravám motoru M178 LS2 s plochou klikovou hřídelí se stal nejvýkonnějším vozem z dílen AMG bez potřeby elektrifikace. Zároveň se trochu odklonil od původního ethosu Black Series a byl nastaven primárně pro použití na trati, s časem 6:48.047 dokonce pokořil tehdejší rekord pro produkční auta na světoznámém Nürburgringu.
Další model bude
V posledních měsících začaly na internetu kolovat fotografie modelu CLE se spoilerem na víku zavazadelníku, který nápadně připomínal ty z dob zlaté éry modelů Black Series. Spolu se spekulacemi o návratu osmiválcových motorů pod kapotu modelů na platformě třídy C se návrat Black Series ve formě osmiválcového, viditelně rozšířeného modelu CLE nabízel.
Poté nás automobilka všechny zmátla představením označení Mythos. Prvním byl zcela exkluzivní Mercedes-AMG PureSpeed postavený na platformě nejnovější generace modelu SL 63. Šlo o velmi limitovanou sérii v počtu pouhých 250 kusů, přičemž cena se odhaduje kolem 25 milionů korun. To za roadster bez čelního skla není zrovna málo.
Již zmiňované CLE se spoilerem automobilka následně oficiálně zařadila mezi modely spadající do linie Mythos, a automobiloví nadšenci se začali bát, že o legendární Black Series přijdeme. Mezi nimi byli také redaktoři zahraničního magazínu Car&Driver a zeptali se přímo u zdroje. Končící šéf divize AMG Michael Schiebe odpověděl bez zaváhání, že pro linii Black Series mají stále plány.
Označil vývoj modelů Black Series za nutnost, protože s tímto jménem byl Mercedes-AMG úspěšný. Podotknul však, že název musí být použit na opravdu výjimečném a radikálním modelu s přesvědčivým výkonem.
Pokud v Affalterbachu úspěšně nedrží vývoj nějakého radikálnějšího modelu Black Series pod pokličkou, můžeme se domnívat, že sedmá iterace legendárního značení bude znovu postavena na základech modelu GT 63 AMG. Ten se ve své druhé generaci představil už v roce 2023.
Mercedes minulý rok publikoval snímky z testování maskovaného okruhového speciálu s názvem GT Track Series a v jeho karoserii jsou jasně patrné prvky vycházející právě z druhé generace modelu GT, zejména třeba tvar předních světel zcela odpovídá.
Jelikož předchozí verze vycházela z civilního AMG GT Black Series první generace, dá se předpokládat, že civilní variantu Black Series připravuje Mercedes-AMG i pro druhou generaci oblíbeného kupé.
Zdroje: Mercedes-AMG, Car&Driver