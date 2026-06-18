Blatníky za cenu dvou nových BMW M3? V USA dražili díly na McLaren P1
Supersportovní auta nejsou jen drahá na pořízení, ale také na provoz. A pokud se stane i drobná nehoda, mohou se ceny vyšplhat do astronomických výšin.
Že automobilové součástky v posledních letech podražily, ví patrně každý, kdo nějaké to auto provozuje. Pokud se ale bavíme o supersportovních vozech těch nejslavnějších světových značek, tak tam mohou být ceny dílů až astronomické. Nejde ani tak o mechaniku, která může vycházet z komponentů z velkosériové produkce. Ostatně, třeba motorové díly si naprostá většina automobilových značek sama nevyrábí.
Přesně opačně je tomu u karoserie. A právě karosářské díly mohou být velmi drahé. Není to tak dávno, co v USA na aukčním webu Bring a Trailer vydražili karosářské díly supersportovního McLarenu P1 za cenu 213.000 dolarů, tedy v přepočtu přes 4 miliony korun. Nejednalo se přitom o nosné části, tedy o rám, ale pouze o krycí panely, tedy například blatníky.
Celá věc je ale složitější. McLarenu P1 bylo vyrobeno pouhých 375 kusů, čili už z toho je jasné, že náhradní díly na tuhle britskou hračku budou nedostatkovým zbožím. To se hned nabízí otázka, kde se součástky z tak exkluzivního auta pro dražbu vlastně vzaly.
Ve zmíněné aukci se prodala téměř celá karoserie, přesněji většina krycích panelů. Konkrétně dveře, blatníky, zadní bočnice a celá přední část. Původně byly namontovány na P1 s číslem podvozku 002, což bylo první P1 určené pro zákazníka. Vůz patřil miliardáři Michalu Fuxovi, který jej koupil v květnu 2014, přičemž základní cena činila 1,2 milionu eur, tedy přibližně 30 milionů korun.
Na začátku byl požadavek Fuxe na karoserii ze zelených odhalených uhlíkových vláken. To ale znamenalo odstranit původní díly a nahradit je novými. Celá přestavba trvala přibližně tři měsíce a uskutečnila se přímo u výrobce vozidla ve Wokingu. Původní díly zde byly velmi pečlivě zabaleny a odeslány původnímu majiteli, tedy Fuxovi. Ten tak vlastnil v jednu chvíli v podstatě dvě karoserie na P1. Původní v krabicích a novou speciální na autě.
Díly v krabicích tak byly na prodej právě ve zmíněné aukci. Fux byl známý tím, že se svými supersporty toho mnoho nenajezdil. Už to bylo zárukou, že nabídnuté karosářské díly budou v perfektní kondici.
Ve zmíněné aukci díly nabízela společnost Silver Arrow Cars z Newport Beach. Šlo v podstatě o náhradní karoserii na P1. To byl také asi hlavní důvod, proč součástky někdo koupil. Cena je na první pohled šílená, ve skutečnosti ale, pokud by si kupující objednával jednotlivé díly přímo u McLarenu, byla by výsledná cifra patrně ještě vyšší. A to ještě není jisté, zda by byly všechny krycí panely karoserie přímo od výrobce vozidla k dispozici.
Zdroj: Auto Bild, Wikipedie