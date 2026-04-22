Blazer, nebo Jimmy? General Motors obnovuje vývoj teréňáku s rámovou konstrukcí a V8 pod kapotou
Ani úspěch modelů Wrangler nebo Bronco nedokázal odvrátit ukončení vývoje konkurenčního modelu od General Motors. Sázka na elektřinu však s politickou situací v USA nedopadla nejlépe a terénní model s rámovou konstrukcí je zpět na stole.
Nový model se nejspíše představí pod značkou GMC, luxusní odnoží Chevroletu. Důvod je jednoduchý, ideální jméno takového modelu již Chevrolet použil v roce 2019 pro crossover Blazer (později dokonce čistě elektrický). Tím u americké veřejnosti ztratil kredibilitu drsného auta.
Rozhodnutí zastavit vývoj terénního modelu přišlo v roce 2018, kdy se zdálo, že elektromobily jsou budoucnost a legislativa nebude velkému offroadu s nenasytným motorem V8 příliš nakloněna. Bohužel pro GM přišla o dva roky později pandemie a přesně tato kategorie vozidel se stala na americkém trhu extrémně populární.
Přidejme k tomu nedávné legislativní rozvolnění emisních požadavků a není možné se divit, že najednou manažerům General Motors tento projekt znovu dává smysl. Nový model se měl dle informací serveru GM Authority jmenovat Jimmy a být vyvíjen po boku pick-upů Chevrolet Colorado a GMC Canyon.
Název Jimmy (neplést se Suzuki Jimny) automobilka použila už v roce 1969 pro luxusnější verzi populárního Chevroletu K5 Blazer. Robustní dvoudveřový teréňák se na trhu dělil o zákazníky právě s Fordem Bronco, který se ve své moderní podobě světu představil před 6 lety a stal se prodejním trhákem (koupíte ho mimo jiné také v Česku, nyní s obrovskými slevami).
Model GMC Jimmy se dočkal několika generací, přičemž v roce 2001 byl nahrazen SUV jménem Envoy. Ten ale po roce 2010 nahradil model Acadia se samonosnou karoserií a GM od té doby v kategorii středně velkých SUV žádný model s rámovou konstrukcí nenabízelo.
Návrat ke kořenům
Společnost GM chystá návrat několika významných modelů své minulosti a návrat modelu Jimmy tak není tím největším překvapením. Zvláště když chystá návrat modelu Camaro a dokonce vyvíjí osmiválcový sedan s manuální převodovkou pro skomírající Buick a příští generaci Cadillacu CT5.
Podle serveru GM Authority, který se odkazuje na interní zdroje přímo u General Motors, to vypadá, že projekt Jimmy je nejen zpět na stole, ale zároveň pod kapotou nabídne benzínový motor V8 z nové rodiny motorů Gen 6 Small Block V8.
Očekává se také základní verze s přeplňovaným čtyřválcovým motorem TurboMax o objemu 2,7 litru. Ten momentálně najdeme v modelech Colorado, Canyon a také velkých pick-upech GM. Zejména existence osmiválcového motoru je zajímavá, protože mezi konkurenčními vozy jej nabízí pouze Jeep Wrangler a Land Rover Defender.
Ford Bronco ani oblíbená Toyota 4Runner osmiválec nenabízejí a očekávat jej nemůžeme ani u příští generace Nissanu Pathfinder a chystaného modelu Xterra, které také využijí rámovou karoserii. GM by tak s modelem Jimmy mohlo zabodovat. Nezbývá než doufat, že vývoj znovu nepřeruší další vývoj situace ve světě.
Zdroje: GM Authority, CarExpert.com.au