BMW a Toyota testují umělý benzin. Chtějí s ním přesvědčit evropské politiky
Syntetická paliva nejsou žádnou novinkou a spousta automobilek už potvrdila, že v motorech bez problémů fungují. Další takový pokus dělá BMW s Toyotou, a více než o techniku zde jde o přesvědčení evropských politiků.
I přes zpomalení přechodu na elektromobily, minimálně tedy v Evropě a Severní Americe, je pořád většina automobilek bere jako jasnou budoucnost. S pár výjimkami, a těmi nejhlasitějšími jsou dnes Toyota a BMW. Ani jedna se nechce zbavit spalovacích motorů a zkouší vše, aby je v nabídce udržela co nejdéle. Vedle spalování vodíku je to také syntetické palivo, a nově se jeden projekt s umělým benzinem rozjel ve Španělsku.
Spolupracují v něm právě Toyota a BMW a také Bosch se španělskou petrochemičkou Repsol. V rámci projektu bude na šest měsíců nasazeno přibližně 20 vozidel značek BMW a Toyota, která budou poháněna výhradně obnovitelným benzinem Nexa 95 od společnosti Repsol. Společnost Bosch poskytne svou technologii Digital Fuel Twin, která sleduje využití paliva v celém dodavatelském řetězci a ověřuje, že každé vozidlo skutečně jezdí na certifikované obnovitelné palivo.
Podle zúčastněných společností má tento pilotní projekt tři hlavní cíle. Prvním je dokázat, že obnovitelný benzin lze distribuovat prostřednictvím stávající sítě veřejných čerpacích stanic. Druhým cílem je ověřit funkčnost digitálního certifikačního systému pro obnovitelná paliva od společnosti Bosch. A konečně, partneři chtějí demonstrovat, že dnešní vozidla se zážehovými motory mohou okamžitě fungovat na obnovitelné palivo, a to bez jakýchkoli mechanických úprav nebo nutnosti budovat novou infrastrukturu.
Umělý benzin Repsolu se vyrábí z obnovitelných surovin, jako je použitý kuchyňský olej, zemědělský odpad a další organické zbytky. Výsledné palivo je chemicky podobné konvenčnímu benzinu a lze jej bez jakýchkoli úprav používat ve stávajících motorech. Při spalování sice z výfuku stále uniká CO2, jeho zastánci však argumentují tím, že celková uhlíková stopa je výrazně nižší. Uhlík totiž pochází z nedávno žijících organismů, a nikoli z fosilních zásob, které byly miliony let uvězněny pod zemí.
Španělsko bylo pro tento test automobilkami vybráno proto, že společnost Repsol tam již provozuje veřejnou síť čerpacích stanic, která nabízí 100% obnovitelný benzin. Ten je pod názvem Nexa 95 aktuálně veřejně dostupný na zhruba 30 čerpacích stanicích Repsolu. Ještě dále je s umělým dieselem Nexa, který je už na 1500 čerpacích stanicích ve Španělsku a Portugalsku. Ve srovnání s klasickým palivem by mělo být při jeho výrobě vypuštěno o asi 70 % méně emisí CO2.
Tato nafta se vyrábí ve velkém měřítku z organického odpadu v rafinériích v Cartageně a Puertollanu. Ceny nejsou zásadně vyšší ve srovnání s běžnými palivy. Zatímco benzin u Repsolu stojí mezi 1,55 a 1,65 eura, Nexa 95 je za 1,80 eura. U dieselu je rozdíl menší, a zatímco běžný vyjde na 1,50 až 1,60 eura, syntetický je za asi 1,70 eura.
Samy automobilky přiznávají, že cílem tohoto testu není dokázat, zda syntetické palivo funguje, což se už ve Španělsku dávno ověřilo. Cílem je přinést certifikovaná data pro Evropskou unii. Projekt chce unijním politikům v probíhajících debatách o emisních cílech a zákazu spalovacích motorů po roce 2035 ukázat, že syntetická paliva jsou funkční alternativou. Chce demonstrovat, že auta na obnovitelná paliva lze spolehlivě provozovat i kontrolovat a že by proto měla dostat po roce 2035 legislativní výjimku.
Hlasitým zastáncem e-paliv je Porsche, které je vyrábí ve větrem poháněné továrně na jihu Chile. Vítr využívá k výrobě zeleného vodíku, který následně spojuje s CO2 zachyceným ze vzduchu, čímž vzniká syntetický benzin. Porsche toto palivo dováží do Evropy, kde ho testuje ve svých závodních speciálech a v testovacích flotilách silničních vozů.
Koncern Stellantis také provedl rozsáhlý interní výzkum zaměřený na syntetická paliva. Testoval e-paliva od společnosti Aramco na většině spalovacích motorů, které dnes má v nabídce. Na základě toho potvrdil, že všechny tyto motory mohou bez jakýchkoli úprav okamžitě fungovat na syntetická paliva, aniž by to ovlivnilo jejich spolehlivost nebo výkon.
Zdroj: Repsol, zdroj foto: Repsol, zdroj videa: auto.cz