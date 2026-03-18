BMW i3 oficiálně: Neue Klasse přepisuje řadu 3! Skoro 500 koní a 900 km na elektřinu
BMW řady 3 do čistě elektrické éry konečně oficiálně. Nové i3 je druhým modelem platformy Neue Klasse a jako sedan má nabídnout až 900 kilometrů dojezdu. Výroba v Mnichově startuje v srpnu 2026.
BMW i3 je první čistě elektrickou interpretací řady 3 a současně druhým sériovým modelem Neue Klasse po iX3. Automobilka tak nasazuje čistě elektrickou platformu jako jeden z nejdůležitějších a nejprodávanějších modelů.
Na začátku přijde verze BMW i3 50 xDrive, tedy čtyřkolka se dvěma elektromotory. Jeden je na přední, druhý na zadní nápravě. Systémový výkon má dosahovat 345 kW a točivý moment 645 Nm. Podstatnější než samotná čísla je ale technický základ: šestá generace elektrického pohonu BMW eDrive, nová vysokonapěťová baterie s cylindrickými články a 800 V architektura.
BMW zároveň slibuje, že i3 nebude jen elektrickým autem s logem řady 3, ale skutečným pokračováním jejího charakteru. Značka se snažila zachovat sportovní projev a přesné řízení, jen bez spalovacího motoru.
Design: Pořád trojka, ale v novém jazyce
Karoserii i3 automobilka označuje jako „2,5prostorovou“ – tedy něco mezi tradičním sedanem a více splývavou zadní částí liftbacku. Auto má dlouhý rozvor, krátké převisy a kabinu posunutou mírně dozadu, takže si zachovává typické proporce řady 3.
Přední část spojuje tradiční motiv ledvinek a dvojitých světlometů do jednoho světelného a tvarového celku. Tento výrazně osvětlený předek nebude povinný, je příplatkovou položkou s názvem Iconic Glow. Vzadu sází auto na horizontálně pojatá světla a široce působící blatníky.
Interiér využívá výhod čistě elektrické platformy, takže má nabídnout víc prostoru a vzdušnější uspořádání. Množství fyzických prvků se přesunulo do digitálního prostředí, nicméně BMW slibuje, že ergonomie zůstává přívětivá.
Největší změna se odehrála v kabině. BMW i3 dostává nový systém Panoramic iDrive. Základ tvoří široká projekce ve spodní části čelního skla, centrální 17,9" displej, volitelný 3D head-up displej a nový multifunkční volant.
Klasický přístrojový štít za volantem tu v podstatě mizí. Informace se přesouvají před řidiče na čelní sklo a část funkcí ovládá dotykový displej nebo hlasové rozhraní.
Systém běží na BMW Operačním systému X. Prakticky to znamená větší připravenost na průběžné aktualizace a rozšiřování funkcí po koupi auta. Digitální klíč Plus má být dokonce hlavním způsobem přístupu do vozu, tedy telefon nebo hodinky místo klasického klíče. BMW také počítá s širším nasazením hlasového asistenta a integrací jazykových modelů.
Čtyři počítače místo desítek řídicích jednotek
Vedle baterie a motorů je možná nejdůležitější změnou nová elektronická architektura. BMW nasazuje čtyři specializované výkonné počítače, které mají na starosti jízdní dynamiku, automatizované řízení a parkování, infotainment a komfortní funkce.
To je důležité proto, že moderní auta už nejsou jen mechanika s displejem navíc. Stále víc záleží na tom, jak rychle a přesně spolu jednotlivé systémy komunikují. BMW tvrdí, že nová architektura přináší více než dvacetinásobný výpočetní výkon oproti současným modelům a zároveň zjednodušenou kabeláž s nižší hmotností.
Pro uživatele je podstatné hlavně to, že vůz má být lépe připravený na budoucí aktualizace a nové funkce, aniž by bylo nutné zásadně měnit hardware.
Jízda: Důraz na přesnost místo slibů
BMW tradičně staví komunikaci kolem jízdního projevu a v i3 je hlavním pojmem jednotka Heart of Joy. Za marketingovým názvem se skrývá centrální řídicí systém, který spojuje řízení pohonu, brzdění, rekuperaci a některé funkce řízení.
BMW uvádí, že systém reaguje desetkrát rychleji než dosavadní řešení. Důsledek má být jednoduchý: plynulejší reakce, přesnější chování v zatáčkách a menší potřeba korekcí. Prakticky zajímavě zní i funkce Soft-Stop, tedy jemnější zastavení bez cukání, což je u elektromobilů v běžném provozu překvapivě důležitá vlastnost.
Podvozek využívá nízké těžiště díky ploché baterii v podlaze, novou zadní pětiprvkovou nápravu a progresivní tlumiče. U čtyřkolky bude za příplatek dostupný i adaptivní M podvozek. Údaje o hmotnosti vozu zatím BMW nezveřejnilo.
Asistenční systémy zůstávají na úrovni pokročilé asistence, ne plné autonomie. BMW zdůrazňuje, že řidič má zůstat součástí dění a systém se nemá chovat odtažitě nebo nepředvídatelně. To je rozumnější přístup než přehnané sliby o samořízení.
Pohon a baterie: Skutečný posun
Technicky nejdůležitější částí auta je nová bateriová a pohonná soustava. BMW přechází na cylindrické lithium-iontové články o průměru 46 mm a výšce 95 mm. Oproti předchozím prizmatickým článkům má být objemová energetická hustota vyšší o 20 procent.
Zásadní je i konstrukce cell-to-pack, tedy přímé zabudování článků do baterie bez klasických modulů. To šetří místo, hmotnost i náklady. Druhým krokem je řešení pack-to-open-body, kdy baterie není jen vložená do podvozku, ale stává se součástí struktury karoserie. Výsledkem má být nižší stavba vozu a vyšší torzní tuhost.
Zadní nápravu pohání synchronní motor s elektrickým buzením EESM, přední nápravu asynchronní motor ASM. Kombinace obou typů má zlepšit účinnost i celkové chování systému. BMW uvádí, že proti předchozí generaci klesly energetické ztráty o 40 procent, hmotnost pohonu o 10 procent a výrobní náklady o 20 procent.
Nabíjení a dojezd: Papírově velmi silné parametry
Právě tady chce BMW evidentně udělat největší dojem. Pro i3 50 xDrive uvádí dojezd až 900 km podle WLTP, což je mimořádně vysoké číslo, i když zatím jen předběžné. Stejně ambiciózně působí i DC nabíjení výkonem až 400 kW. Přesnou kapacitu baterie zatím BMW neuvádí.
Za deset minut dobíjení na odpovídající rychlonabíječce má vůz doplnit energii na dalších až 400 km jízdy. V reálném provozu bude samozřejmě výsledek záviset na mnoha faktorech, nicméně i tak jde o parametr, který i3 posouvá na špičku třídy.
Na střídavém proudu má být k dispozici nabíjení až 22 kW. Vůz zároveň podporuje obousměrné nabíjení, tedy Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home i Vehicle-to-Grid. Jinými slovy: auto může napájet externí spotřebiče, domácnost nebo vracet energii do sítě, pokud to infrastruktura a přístroje umožní.
Výroba v Mnichově a elektrická budoucnost továrny
BMW i3 se bude vyrábět v Mnichově. Výroba má začít v srpnu 2026, první auta mají dorazit zákazníkům na podzim 2026. Pro mnichovský závod je to zásadní změna, protože automobilka ho postupně převádí na čistě elektrickou produkci modelů Neue Klasse.
BMW uvádí, že emise CO₂ v dodavatelském řetězci snížilo už ve vývoji i3 přibližně o 33 %. A samotné auto má být zhruba z 30 % tvořeno recyklovanými materiály. Konkrétně se mluví o vyšším podílu recyklovaného plastu, sekundárního hliníku a recyklovaných textilií. Zmíněné jsou i bateriové články s využitím sekundárních surovin pro kobalt, lithium a nikl.
Jestli budou papírové hodnoty odpovídat realitě, ukážou až první jízdy a nezávislá měření. Už teď ale platí, že i3 je pro BMW jeden z nejdůležitějších elektromobilů vůbec.
|BMW i3 50 xDrive: Technické údaje a rozměry
|Pohon
|2 elektromotory, pohon všech kol
|Typ motorů
|Zadní synchronní, přední asynchronní
|Systémový výkon
|345 kW (469 k)
|Točivý moment
|645 Nm
|Napětí architektury
|800 V
|Dojezd
|až 900 km (WLTP, předběžně)
|DC nabíjení
|až 400 kW
|Dobití za 10 minut
|až 400 km (ISO 12906 / WLTP, předběžně)
|AC nabíjení
|až 22 kW
|Obousměrné nabíjení
|V2L, V2H, V2G
|Délka
|4760 mm
|Šířka
|1865 mm
|Výška
|1480 mm
|Rozvor
|2897 mm
|Rozchod vpředu
|1606 mm
|Rozchod vzadu
|1614 mm
Zdroje: BMW