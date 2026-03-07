BMW i3 se vrací! Ale jinak, než si myslíte. Zrovna prochází testy v extrémních mrazech
Pokrokový městský elektromobil BMW i3 měl na automobilový svět velký vliv. Na jeho úspěch se brzy pokusí navázat jeho vzdálený příbuzný, který kromě jména zdědil po hatchbacku z uhlíkových vláken také velké ambice.
BMW řady 3 se v nabídce mnichovské automobilky poprvé objevilo před více než 50 lety. Za tu dobu světlo světa spatřilo sedm generací oblíbeného automobilu prémiové střední třídy a na obzoru je generace osmá. Spolu s ní se představí také plně elektrická varianta BMW i3, ovšem ne v podobě, ve které takto označený model známe z minulosti.
V roce 2013 se BMW i3 představilo jako extrémně pokrokový městský elektromobil ve formě čtyřmístného hatchbacku. Jeho polarizující vzhled vypadá moderně dodnes, přičemž i mezi ojetinami je stále oblíbený.
Pokrokový byl kromě vlivu na masovou implementaci elektromobility především použitými materiály. Karoserie byla z CFRP (plast vyztužený uhlíkovými vlákny), v interiéru bylo použito mnoho recyklovaných materiálů a pravé, rychle rostoucí dřevo z eukalyptu. Dalo by se říci, že originální i3 předběhla dobu.
BMW nyní ve Švédsku testuje novou generaci modelu i3. Koncepce modelu bude tentokrát mnohem více odpovídat řadě 3 s konvenčním pohonem. Nepůjde o městský hatchback, nýbrž o sedan střední třídy a teprve druhý model založený na filosofii „Neue Klasse“. Její techniku i design jsme již viděli na novém SUV iX3.
Ještě než 18. března proběhne oficiální premiéra modelu po vzhledové stránce, ladí při testování v mrazivých podmínkách inženýři stránku technickou. BMW tradičně testuje své modely na švédských silnicích v oblasti Arjeplog a jinak tomu není ani tentokrát.
Zima a mráz
Zasněžené silnice a speciálně upravené povrchy zamrzlých jezer poskytují ideální prostředí pro finální změny na podvozku i pohonném ústrojí. Díky nízkým koeficientům tření na sněhu a ledu mohou inženýři testovat, analyzovat a optimalizovat interakce elektronických řídicích systémů za přesně reprodukovatelných podmínek.
Modely „Neue Klasse“ se spoléhají na čtyři hlavní řídicí jednotky. Jednou z nich je jednotka volně přeložená jako srdce radosti (oficiálně „Heart of Joy“), která řídí pohonný systém, brzdy a některé funkce řízení spolu s rekuperací. Její reakce jsou prý desetkrát rychlejší než u předchozích systémů a výsledkem je mimořádně přesné ovládání modelu i3.
Systém Heart of Joy minimalizuje počet nutných zásahů do řízení. Chování automobilu je díky tomu konzistentnější a dodává řidiči nebývalý pocit jistoty. BMW vyzdvihuje možnost rychlých reakcí, jichž jsou schopné jedině elektromotory. Jízdu v novém modelu popisuje automobilka jako nové pojetí „čisté radosti z jízdy“.
Přesné ovládání elektromotorů navíc umožňuje nejplynulejší brzdění v historii řady BMW 3, bez trhání a brzdného hluku. Přesné řídicí procesy systému Heart of Joy umožňují rekuperovat energii často a intenzivně. Umí to i v zatáčkách, aniž by byla ohrožena jízdní stabilita.
Nové BMW i3 ve variantě 50 xDrive využije šestou generaci pohonu eDrive založenou na 800V architektuře. Výkon by měl dosáhnout 345 kW (469 koní) a krouticí moment až 650 Nm. Ostřejší verze jsou v plánu, včetně prvního plně elektrického modelu BMW M3.
„BMW i3 přináší typické vlastnosti sportovního sedanu do zcela nového konceptu vozidla, (...) posouvá konvenční hranice elektromobility do nových dimenzí díky potenciálu naší Neue Klasse,“ říká Mike Reichelt, vedoucí Neue Klasse BMW o jízdních vlastnostech elektrické třídy 3.
