BMW iX3 dostalo přes 600 koní a adaptivní podvozek. Vylepšeny byly i méně výkonné varianty
Mnichovská automobilka vyslyšela přání zákazníků a nabídne adaptivní podvozek napříč modelovou řadou iX3. Kromě toho ji v lednu 2027 rozšíří o zatím nejvýkonnější variantu s výkonem přes 600 koní.
Technicky vrcholná varianta M60 odpovídá včera představenému modelu iX4 M60 xDrive. Je vybavena šestou generací pohonu M eDrive se dvěma elektromotory, které mají sportovní variantě iX3 dodat nejen ohromný výkon 450 kW (612 k) a točivý moment 875 Nm, ale také přesnost.
Specifický elektricky buzený synchronní M elektromotor umístěný na zadní nápravě umožňuje dosáhnout vyššího špičkového i trvalého výkonu, stejně jako vyššího krátkodobého i trvalého točivého momentu. Využívá nově vyvinutý stator pro zvýšení výkonu a výrazně výkonnější měnič, pracující s proudem 420 A namísto 300 A. K tomu se přidává delší převodový poměr ve spojení se zvýšením maximálních využitelných otáček rotoru, což zvyšuje maximální rychlost na 240 km/h. Ke zrychlení z 0-100 km/h stačí 3,9 s.
Vrcholná verze je vždy spojena s větší baterií o využitelné kapacitě 108,7 kWh, kterou je možné z 10-80 % kapacity nabít za 21 minut (při max. výkonu 400 kW). Standardem je 22 kW AC nabíjení. Podle cyklu WLTP je maximální dojezd na nabití až 754 km a kombinovaná spotřeba 20,5–17,6 kWh/100 km.
Pro potěšení z jízdy
O maximální jízdní zážitek se stará vysokovýkonný počítač Heart of Joy a software BMW M Dynamic Performance Control Driving Stack specifický pro modely M Performance. Snižuje počet potřebných ovládacích prvků, což vede ke konzistentnímu a opakovatelnému chování v zatáčkách a ještě více posiluje pocit bezpečí. BMW tvrdí, že iX3 M60 xDrive projíždí zatáčkami mimořádně intuitivně a s nejvyšší možnou přesností.
Řidič může pomocí řadicích páček na volantu (s červeným dekorem) aktivně ovlivňovat reakce systému M eDrive a přizpůsobovat výkon vozu dané jízdní situaci. Přizpůsobený zvuk citlivě reaguje na rychlost a dynamická zpětná vazba při jízdě slibují vzrušující zážitek z jízdy typický pro M modely.
Při běžné jízdě téměř veškeré zpomalení zařídí rekuperační brzdění, konvenční brzdy používá iX3 jen při nouzovém brzdění nebo sportovní jízdě. A právě na ni dostala varianta M60 standardně sportovní brzdy, u kterých si zákazníci mohou zvolit mezi červenou a modrou barvou třmenů. Zachována byla funkce hladkého zastavení Soft Stop.
Klíčovou novinkou je adaptivní M podvozek, který vozu dodává typické jízdní vlastnosti modelů M, ale zároveň dále prohlubuje komfort odpružení. Základní nastavení elektronicky ovládaných tlumičů si řidič může nastavit skrz funkce My Modes. Vrcholná varianta dostala dva nové režimy: M Sport a M Sport Plus, které přinášejí ještě osobnější, emotivnější a sportovnější zážitky z jízdy.
Součástí adaptivního M podvozku je také sportovní řízení s variabilním převodovým poměrem, které vytváří charakteristický pocit z řízení vozů BMW a zároveň usnadňuje parkovací manévry a řízení ve městě. Na zadní nápravě dostala vrcholná verze standardní elektronicky řízený diferenciál. Kromě toho se podvozek dočkal také tužšího uložení stabilizátoru přední nápravy. Výsledkem změn má být větší přesnost, menší náklony karoserie a větší příčná a torzní tuhost. Zkráceně řečeno, varianta M60 by měla jezdit opravdu skvěle.
Nezapadne v davu
Jasným rozpoznávacím znakem jsou nové žluté světlomety M Yellow Lights, které v Evropě svítí vždy s potkávacími světly. Jedná se o odkaz na motorsport a inspirací byly závodní vozy jako BMW M Hybrid V8. Denní svícení zůstává bílé, za oceánem je tomu naopak.
Charakteristické světelné prvky ale v přední části nekončí, po boku masky ve tvaru ledvinek jsou na každé straně tři výrazné světelné segmenty, které mají naznačovat pruhy BMW M. Paket BMW Iconic Glow zvýrazňuje kontury ikonických ledvinek a přidává adaptivní světelné funkce. Vzadu najdeme specifickou grafiku světlometů. Výše zmíněné je součástí standardní výbavy modelu M60.
Nově tvarované M kryty zpětných zrcátek prospěly aerodynamice a snížení hluku v kabině. Původní tvar byl velmi hlasitý, akustických skel se ale iX3 zatím stále nedočkala. Standardem jsou 21" disky kol, volitelně mohou být i o palec větší, samozřejmě s designem specifickám pro variantu M.
Vzadu se sportovní verze dočkala černě lakovaného difuzoru, již zmíněné specifické grafiky světel a černého označení M60 se stříbrným orámováním. Specifický je také výraznější střešní spoiler se dvěma aerodynamickými lamelami, který zvyšuje přítlak na zadní nápravě. Vystoupit z řady umožní také 25 povrchových úprav na „speciální požadavek“ a výběr barev se v blízké budoucnosti má nadále rozšířit.
Nová sedadla, stejný princip
Uvnitř dostala sportovní verze nový volant s červenou značkou v poloze 12 hodin a dvě speciální tlačítka pro přímou aktivaci režimů Boost a M (Sport nebo Sport Plus). Standardem jsou M sportovní sedadla s výraznějšími bočnicemi a specifickým prošíváním. Jsou elektricky nastavitelná v deseti směrech, včetně bederní opěrky, šířky opěradla a délky sedáků. Nabízejí také masážní funkci. Mají integrované hlavové opěrky s osvětleným logem M. Trikoloru najdeme i na bezpečnostních pásech.
Specifická grafika displejů se od standardních verzí liší barvou, tvarem a písmem. Obsahuje také ukazatel výkonu, který zobrazuje aktuálně využívaný výkon a stále dostupné rezervy, stejně jako aktuální míru rekuperace.
Volitelný paket BMW Digital Premium umožňuje posádce iX3 M60 xDrive využívat palubní M specifické aplikace, které umožňují přístup k technickým informacím vozidla a k údajům o jízdní dynamice. Například aplikace M Cockpit umožňuje vytvářet individuálně konfigurované palubní panely s údaji v reálném čase, zatímco aplikace M Drag Meter zobrazuje údaje o zrychlení vozidla.
O zvukový zážitek se postará sériově dodávaný hi-fi systém Harman Kardon s 13 reproduktory a výkonem 430 W, který podporuje Dolby Atmos. Na výběr je ze tří variant designu interiéru (BMW M, Contemporary nebo BMW Individual) a sedmi variant čalounění (standardem černá kombinace Veganza/M PerformTex). M sportovní sedadla lze vyměnit za multifunkční sedadla.
Změny pro standardní iX3
Automobilka přepracovala také odpružení standardních variant modelu iX3, které by mělo být komfortnější, než doposud. Právě relativně tvrdý podvozek byl jedním z nejvíce kritizovaných aspektů oblíbeného modelu. Kromě toho půjde volitelně objednat adaptivní podvozek s elektronicky řízenými tlumiči (ale pouze u modelů s pohonem čtyř kol).
Do nižších variant se pravděpodobně v rámci volitelné výbavy rozšíří také některé standardní prvky uvedené v modelu M60, mimo jiné také větší výběr materiálů v interiéru (například látkový potah palubní desky půjde nahradit koženkou).
Bezdrátová nabíječka modelu M60 byla vylepšena o podporu MagSafe a ventilaci, což by mělo vyřešit problémy s přehříváním mobilních zařízení. Přibylo také volitelné vyhřívání zadních sedadel. Později by měla přijít také možnost ventilace předních sedadel, jen zatím není jasné, pro jaký typ.
Výroba nového BMW iX3 M60 xDrive bude v závodě BMW Group v maďarském Debrecínu zahájena na jaře 2027, objednávat bude možné již od ledna. Cena zatím nebyla stanovena.
Zdroje: BMW, Autogefühl