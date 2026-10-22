BMW láká na zlaté padáky. Za dobrovolný odchod slibuje miliony
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Mnichovská automobilka se potýká s klesajícími maržemi. V rámci úspor proto některým zaměstnancům nabízí štědré odměny za to, že dají výpověď.
Volkswagen, Porsche, BMW a další, zejména německé značky se v posledních letech potýkají s poklesem marží a horší ekonomickou situací. Čínský trh, donedávna největší odbytiště pro spoustu západních automobilek, hlásí příklon k domácím značkám. Němci mají ještě nevýhodu v drahých energiích a silné roli odborů, což v kombinaci s finančně náročnou výrobou a přezaměstnaností představuje smrtící koktejl.
BMW proto podle deníku Handelsblatt spustilo program dobrovolných odchodů, v jehož rámci mohou vybraní zaměstnanci získat odstupné až kolem 650.000 eur (přibližně 15,8 milionu korun). Nejvyšší částky se samozřejmě týkají především dlouholetých pracovníků s odpovídajícím platem. Výše odstupného dále závisí na platu, věku a počtu odpracovaných let.
Přístup do interního portálu dostalo zhruba 50 tisíc zaměstnanců a každý si tam může zobrazit svou osobní nabídku. Portál se po spuštění v polovině října kvůli náporu uživatelů přetížil. Podle německých médií BMW kvůli velkému zájmu přijímání nových žádostí dokonce dočasně pozastavilo.
Podmínky „zlatého padáku“
Odejít lze ke 31. březnu 2027 nebo ke 31. říjnu 2027. Kdo zvolí dřívější termín, má navíc dostat příplatek. Odstupné lze podle údajů vyplatit jednorázově, ve splátkách, jako příspěvek na penzijní spoření, formou plateb pojistného nebo kombinací všech těchto možností. Zaměstnanci, kterým do 31. října 2027 bude 55 let, mohou navíc získat výhody běžně vyhrazené odcházejícím do důchodu. Část odcházejících si má ponechat také zaměstnanecké slevy na nové a ojeté vozy BMW. Celý program platí do 31. října 2027.
Finančně motivovaný dobrovolný odchod je součástí plánu BMW, které chce do konce roku 2027 zrušit zhruba 8000 pracovních míst a zároveň seškrtat pozice v rámci managementu. Podobné kroky podnikají i konkurenti. Porsche má v plánu zeštíhlit o pět tisíc pozic a Jaguar Land Rover už dříve spustil vlastní program dobrovolných odchodů.
Zdroj: Handelsblatt, Motor1.com, foto:, video: