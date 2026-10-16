BMW M se manuálu nevzdává. Budoucnost je ale komplikovaná
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Tři pedály a klasická řadicí páka jsou kombinace, kterou u sportovních aut vídáme stále méně často. BMW se ovšem tradiční koncepce nevzdává. Alespoň zatím…
Manuální převodovky z nabídky sportovních BMW zatím nemizí. Šéf divize M Frank van Meel však upozorňuje, že jejich zachování v dalších generacích bude stále složitější. Překážkou není jen rostoucí výkon motorů, ale také nástup 48voltové mild-hybridní techniky.
„Bude to opravdu obtížné,“ připustil van Meel v rozhovoru pro BMW Blog. Zároveň ale zdůraznil, že BMW manuál definitivně nezavrhuje.
Současná šestistupňová manuální převodovka už nezvládá plný točivý moment nejsilnějších verzí přeplňovaného řadového šestiválce S58. Proto mají modely M3 a M4 Competition s pohonem všech kol a 375 kW výhradně osmistupňový automat od ZF. Zato základní zadokolky s výkonem 353 kilowattů si s šestirychlostní manuální skříní objednat můžete.
Manuál Němci nabízejí také v BMW M2 s pohonem zadních kol. Van Meel s jeho zachováním v tomto modelu počítá ještě několik let, u příští generace M3 však zůstává situace nejistá. Podle neoficiálních informací by nový model, očekávaný kolem roku 2028, mohl kombinovat šestiválec s mild-hybridním systémem, pohonem všech kol a samočinnou skříní.
Vedle stále častější instalace mild-hybridního systému v podobě pomocného elektromotoru s malou baterií je tu také další problém. Ubývá totiž dodavatelů ochotných vyvíjet nové manuální převodovky pro relativně malý trh.
Američané manuály milují
Zákaznický zájem přitom nezmizel. Jedním z tradičně silných trhů jsou paradoxně Spojené státy, symbol automatů. Na druhé straně Atlantiku totiž přibližně polovina kupujících současné generace BMW M2 volí právě šestistupňový manuál. O atraktivitě ručního řazení svědčí i limitované BMW M3 CS Handschalter pro severoamerický trh, jež bylo rychle rozebráno.
BMW tedy konec manuální převodovky oficiálně neoznámilo. Její budoucnost ale bude záviset na tom, zda se podaří skloubit požadavky na výkon a elektrifikaci s technickou a ekonomickou smysluplností vývoje.
Zdroj: Motor1 a BMW Blog, foto a video: Auto.cz