BMW M2 dostalo pohon všech kol. Na požádání se ale umí stát zadokolkou
Oblíbené malé „eMko“ se dočkalo pohonu všech kol spolu s aktivním M diferenciálem, nového laku karoserie a také integrace nového procesu spalování s předkomůrkou, který pomůže splnit emisní normy Euro 7.
Model M2 je s pohonem všech kol xDrive k dispozici vůbec poprvé. Systém je tvořen elektronicky řízenou lamelovou spojkou, která je umístěna na konci převodovky a plní funkci rozvodovky. Díky tomu slibuje automobilka plně variabilní a mimořádně plynulé rozdělení točivého momentu motoru mezi přední a zadní kola.
Nastavení systému M xDrive může řidič skrze infotainment přizpůsobit aktuální situaci i osobním preferencím. Mezi možnostmi najdeme také režim pohonu pouze zadních kol s deaktivovaným systémem DSC.
Bez něj dokáže fungovat také rozvodovka, která díky specifické řídicí jednotce a integrované protiprokluzové funkci dokáže sama kompenzovat rozdíly v otáčkách mezi předními a zadními koly. Díky tomu jsou reakce rychlejší a pohon všech kol M xDrive kromě umocnění pocitu stability zůstává čitelný. BMW slibuje ohromující trakci na okruhu i na vozovce s proměnnou přilnavostí, například pokud se střídá led a sníh.
Při běžné jízdě systém přenáší výkon pouze na zadní nápravu, teprve v případě nutnosti připojuje tu přední. Zachovává tak typickou vlastnost preference pohonu zadní nápravy modelů BMW M. Systém spolupracuje také s Aktivním M diferenciálem na zadní nápravě, který umožňuje variabilně rozdělit točivý moment mezi zadní kola, a specificky naladěnými stabilizačními systémy.
Inovace pod kapotou
Pod kapotou stále najdeme zážehový řadový šestiválec o výkonu 353 kW (480 k), je ale vybaven technologií BMW M Ignite, kterou si BMW patentovalo a která umožňuje splnit přísné emisní požadavky norem Euro 7. Jde o nový proces spalování s předkomůrkou, který bude od poloviny roku 2026 zaveden do všech řadových šestiválců od BMW M.
Proces spalování v předkomůrce pochází ze znalostí nabytých značkou BMW v motorsportu a jeho hlavní výhodou je snížení spotřeby paliva při vysokém zatížení. Ocení ho tak zejména zákazníci, kteří se svou M2 často navštěvují závodní okruh, kde nebudou muset tak často tankovat. Konkrétní vliv na spotřebu bohužel BMW neuvádí.
Pro příznivce manuálních převodovek nový model určen není, BMW M2 s pohonem všech kol bude k dispozici se samočinnou převodovkou M Steptronic s řazením Drivelogic. Oproti stejně vybavenému modelu s pohonem zadních kol bude M2 se systémem M xDrive na stovce o 0,3 sekundy rychleji (3,7 s z 0 na 100 km/h) a stejný čas jí zabere zrychlení z 80 km/h na 120 km/h. Standardní maximální rychlost 250 km/h lze objednáním paketu M Driver’s zvýšit na 285 km/h.
S pohonem všech kol M xDrive se zvýšila hmotnost M2 o 60 kg a průměr otáčení se zvětšil o 20 centimetrů na výsledných 12,1 metru. Zajímavý je posun maxima točivého momentu z 2650 až 6130 ot./min. na 2200 až 5600 ot./min. Jeho hodnota 600 Nm však zůstala neměnná. Normovaná spotřeba dle WLTP vzrostla z 9,6 až 9,8 na 10,3 až 10,4 l/100 km.
Nové BMW M2 s pohonem všech kol M xDrive pořídíte na českém trhu od 2.021.500 Kč už na konci letošního léta. Na výběr bude kromě pěti metalických a tří nemetalických laků karoserie také šest možností z řady BMW Individual, mezi které přibyla krásná modrá barva s názvem Borusan Turkish Blue.
Zdroj: BMW