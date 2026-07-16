BMW M3 bude vždy označeno stejně nehledě na pohon. Spalovák dorazí o rok později
Frank van Meel vyvrátil na víkendovém Festivalu rychlosti v Goodwoodu spekulace o označení elektrické „emtrojky“ názvem iM3. Čistě elektrický pohon navíc nenahradí výkonnou spalovací variantu, ale bude sloužit jako jakýsi „doplněk“ nabídky.
Před pár týdny odhalilo BMW M koncept Neue Klasse, který naznačuje svalnaté tvary nadcházející čistě elektrické varianty modelu M3. Po jejím boku se však bude prodávat také varianta se spalovacím motorem, což pochopitelně mezi fanoušky vyvolalo otázku, zda se, stejně jako u čistě elektrických variant běžných modelů, dostane do názvu písmeno i (jako například u iX5 a X5).
BMW však na Festivalu rychlosti v Goodwoodu oznámilo, že BMW M3 ponese historické označení v nezměněné podobě v obou chystaných variantách. „M3 byla vždycky M3. Ať už šlo o čtyřválec, šestiválec, motor V8 nebo model s pohonem M xDrive, prostě se jmenovala M3. A to se nemění ani v případě, že je to elektromobil,“ vyvrátil spekulace generální ředitel divize M společnosti BMW v rozhovoru pro server Bimmer Today.
Ta čistě elektrická se stane nejvýkonnější sériově vyráběnou M3 v historii. Její pohon je složen ze čtyř elektromotorů M eDrive, které jsou schopny vyvinout ohromující výkon až 1 MW (1341 koní). To však nutně neznamená, že jej BMW M v produkční variantě neomezí, naopak je to velmi pravděpodobné. Automobilka totiž zákazníky ujišťuje, že čistě elektrické BMW M3 stále nabídne typickou radost z řízení, která je základním kamenem obliby nejen legendárních modelů M3.
To dále komentoval také Christian Karg, vedoucí oddělení dynamiky vozidel pro celou skupinu BMW: „Čínští konkurenti přicházejí s opravdu důmyslnými věcmi (...) Nemůžeme pokrýt všechno, proto se soustředíme na naši tradici. (...) Každé auto testujeme na Nürburgringu a jak víte, pro čistě elektrická vozidla (BEV) dlouhodobý výkon představuje výzvu. Stejně jako otázka hmotnosti a jak zajistit, aby se auto stále chovalo hbitě a tak, jak by se na vůz řady BMW M slušelo.“ Na otázku, jak bude nová M3 jezdit, odpověděl střídmě: „Bude to opravdu úžasné.“
Potvrdil také, že se dočkáme nástupce stávajícího modelu M3 Touring, který se těší velké oblibě, ovšem mluvil pouze o nástupci se spalovacím motorem. Zda se dočkáme také extrémně rychlého kombi, neprozradil. Standardnímu BMW i3 ale tato karoserie již přislíbena byla, tak můžeme jen doufat.
Díky dřívějšímu úniku chystaných modelů v americkém konfigurátoru ale víme minimálně o jedné další variantě modelové řady 3 s označením písmenem M. Tou by se měla stát motorizace M350 xDrive, která sice nebude plnohodnotnou M3, ale podobně jako stávající M340i by mohla sloužit jako ideální kompromis mezi oběma světy. Server Motor1 spekuluje také o možnosti příchodu čistě elektrické varianty M Performance.
Zdroj: BMW, Motor1, Bimmer Today, AutoExpress