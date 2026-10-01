BMW nadělilo modelu X3 M50 temnou vizáž. Je výkonnější a luxusnější uvnitř
Jeden z nejpopulárnějších modelů mnichovské automobilky se od prosince dočká několika vítaných vylepšení interiéru a také nabídne výrazný temný paket. Vrcholná motorizace díky elektrifikaci výrazně posílila.
Po dvou letech na trhu se BMW rozhodlo ozvláštnit nabídku výrazným paketem Black, který bude od prosince dostupný pro vrcholný model M50 xDrive. Měl by podtrhnout typickou DNA divize BMW M. Tomu pomůže také o 33 kW (45 k) vyšší výkon řadového šestiválce, kterého se od prosince dočkají všechny verze s motorizací M50 xDrive.
Zážehový řadový motor M TwinPower Turbo o objemu 3,0 litru nově dosáhne výkonu 326 kW (443 k). Nově totiž disponuje 48V mild-hybridní technikou a splňuje všechny požadavky přísné emisní normy Euro 7. Z klidu na 100 km/h zrychlí kompaktní SUV za 4,4 sekundy. Při použití metody „1-foot rollout“ stačí 4,1 sekundy.
Temná strana
Nově představený paket Black je již nyní možné objednat za příplatek ve výši 124.644 Kč. Nabídne exkluzivní černě lakovaná kola z lehké slitiny o průměru 22" (největší dostupná pro model X3), volitelně jsou ale dostupné také menší disky kol. Také brzdové třmeny mají exkluzivní leskle černou povrchovou úpravu a jsou zdobeny jednobarevným logem M. Veškerá označení M jsou místo tradičních barev sportovní divize také vyhotovena v černé barvě se stříbrným obrysem.
Karbonový vzhled a rozsáhlé použití Alcantary v interiéru odkazují na motorsport. Části palubní desky na straně řidiče, oblast před centrálním displejem a přihrádka na telefon s indukčním nabíjením jsou provedeny v černé Alcantaře BMW Individual. Tento materiál je použit také na obložení dveří a středové loketní opěrce. Logo M na opěrkách hlavy je vkusně vyraženo do povrchu Alcantary.
Pro edici Black je specifické také černé čalounění sedadel v kombinaci Alcantara/Veganza s modrým prošíváním a lemováním, které zdobí také podlahové rohože s vlajkou v barvách M. Vybrané ovládací prvky byly nahrazeny skleněným provedením BMW Individual CraftedClarity a M volant zaujme exkluzivním středem čalouněným kůží.
Lepší interiér pro každou X3
Dojem z interiéru se však od prosince roku 2026 zvýší také u ostatních variant modelu X3. Oblast před centrálním displejem bude nově opatřena povrchem z PVC Softskin a palubní desku obohatí nový vzor prošívání. Úložný prostor ve středové konzole a vnitřní kliky dveří jsou nyní doplněny prostorovým osvětlením, i když o pogumování nebo jiné výstelce dveřních kapes se tisková zpráva bohužel nezmiňuje.
Vylepšení čekají také otevírání přihrádky před spolujezdcem, i když z konfigurátoru zatím není jasné, jaká by tato vylepšení měla být. Elektronické tlačítko po levé straně nejspíš zůstane zachováno. Práh zavazadelníku bude nově chráněn nerezovou ochrannou lištou. Všechny vozy BMW X3 s M sportovním paketem a všechny modely M Performance budou mít prahové lišty v barvě Dark Silver s černým logem M.
Kromě vrcholné motorizace také čtyřválcový motor v modelu BMW X3 20 xDrive automobilka připravila pro splnění normy Euro 7. A zatímco v nabídce spalovací řady 3 zmizela vznětová motorizace, u modelu X3 je zatím v konfigurátoru stále dostupná.
Zdroje: BMW