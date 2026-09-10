BMW pomůže driftovat dvěma způsoby. Jeden míří do nové trojky, druhý je zatím patentem
BMW zkoumá neobvyklý způsob, jak usnadnit zahájení driftu. Místo dalšího výkonu vstupuje do hlavní role podvozek. Shodou okolností automobilka právě představila i sériové řešení pro novou řadu 3, které na stejný problém jde úplně jinak.
Dostat zadní kola do smyku lze přidáním výkonu, prudkou změnou zatížení nebo ruční brzdou. BMW si ale nechává otevřenou ještě jednu možnost, a to na okamžik zadní pneumatiky odlehčit pomocí aktivního podvozku.
Princip popisuje patentová přihláška, kterou BMW podalo v únoru 2025 a německý patentový úřad ji zveřejnil letos v srpnu. Systém by před zahájením driftu krátce snížil svislé zatížení zadní nápravy. Pneumatiky by tím měly méně přilnavosti a k jejich „utržení“ by nebyl potřeba tak vysoký hnací moment.
Elektronika má podle popisu pracovat s údaji o rychlosti vozu a natočení volantu a podle situace zasáhnout do aktivního odpružení. Nejde tedy o systém, který by celý drift odřídil za člověka. Pomoci má především s jeho zahájením, tedy v okamžiku, kdy zadní kola překročí hranici přilnavosti.
Zatím ovšem mluvíme pouze o patentové přihlášce, nikoliv o potvrzené budoucí výbavě některého BMW. Dokument neuvádí konkrétní sériový model a samotné zveřejnění patentu samozřejmě nezaručuje, že se řešení někdy dostane do výroby.
Nová trojka odpojí předek
O to zajímavější je načasování. BMW prakticky současně představilo funkci Drift Moment pro nové M350 xDrive, tedy vrcholnou spalovací variantu připravované řady 3. Ta už není patentem ani hypotetickou technologií, ale potvrzenou funkcí sériového auta.
M350 pohání za normálních okolností všechna kola, po aktivaci Drift Momentu přes centrální displej se však veškerý točivý moment motoru začne přenášet pouze na zadní nápravu. BMW k tomu využívá specifické nastavení vícelamelové spojky systému xDrive a vypnutou stabilizaci DSC. Funkce bude dostupná v průběhu roku 2027 a zajímavé je, že ji automobilka zpřístupní také už dodaným vozům prostřednictvím softwarové aktualizace.
Samotné auto používá třílitrový řadový šestiválec s 48V mild-hybridním systémem spojený s osmistupňovým automatem. Celkově poskytuje 326 kW (443 k) a 580 Nm točivého momentu, přičemž mezi standardní prvky dále patří adaptivní M podvozek a M sportovní diferenciál. Z 0 na 100 km/h má zvládnout zrychlit za 4,1 sekundy.
Není přitom správné obě driftovací technologie přímo spojovat. BMW nikde neuvedlo, že by patentovaný aktivní podvozek souvisel s funkcí Drift Moment nebo že by se chystal právě pro novou řadu 3.
Rozdíl jejich principů je zásadní. Drift Moment mění rozdělení hnací síly a z M350 xDrive udělá zadokolku. Patentovaný systém by naopak pracoval s přilnavostí pneumatik tím, že na okamžik odlehčí zadní nápravu. Jedno řešení tak využívá výkon, druhé fyziku podvozku.
Zdroj: BMW, Deutsches Patent- und Markenamt I Video: BMW