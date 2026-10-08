BMW představilo první Neue Klasse se splývavou zádí. Rovnou i jako silné iX4 M60
Očekávanou premiéru si dnes odbylo BMW iX4, čistě elektrický nástupce modelu X4 sdílející techniku s revolučním modelem iX3. Propůjčuje si techniku i design Neue Klasse a přidává specifické vychytávky. Nechybí ani adaptivní podvozek.
Když BMW v roce 2008 uvedlo model X6, způsobilo nemalé pozdvižení. Karoserii kupé-SUV si ale zákazníci oblíbili a vzniklo několik dalších generací i modelů, a to nejen u BMW, ale i u konkurence. S čistě elektrickým pohonem navíc více než kdy dříve vyniká aerodynamická výhoda takto tvarovaného SUV – nová iX4 se pyšní koeficientem odporu vzduchu jen 0,23 Cd (iX3 má 0,24 Cd).
Silueta se splývavou zádí ale připomíná spíše větší model X6 než spalovací X4, což je výsledkem optické iluze o poznání většího rozvoru kol a velmi krátkých převisů karoserie. Sportovní charakter modelu iX4 umocňuje standardní M sportovní paket karoserie, který zahrnuje 20" kola a M sportovní brzdy, u kterých je možné volit mezi modrým a červeným lakováním brzdových třmenů. Volitelně jsou k dispozici kola do velikosti až 22 palců.
Přední část je shodná s modelem iX3. Stejně jako u něj se světlomety spojují s maskou chladiče a úzkými ledvinkami do jednoho grafického celku. Novinkou pro vrcholný model M60 xDrive jsou nové světelné prvky v části mezi hlavními světlomety a ledvinkami a také žluté světlomety M Yellow Lights inspirované závodními vozy. Kvůli legislativě však na evropském trhu žlutě svítí jen společně s potkávacími světlomety, naopak na americkém trhu žlutě svítí jako denní svícení.
V zadní části je změn logicky nejvíc, i když základní grafické prvky asi nikoho nepřekvapí. Model iX4 lze na rozdíl od iX3 objednat výhradně s prosklenou střechou, která opticky navazuje na zadní sklo a celý tento tmavý grafický prvek je zakončen výrazným zadním spoilerem s integrovaným brzdovým světlem, který zlepšuje aerodynamiku.
Štíhlá horizontální zadní světla dle automobilky představují abstraktní interpretaci známého tvaru písmene L značky BMW. U běžných verzí je tento grafický prvek ve tvaru hokejky doplněn zkosenými čarami jako u dosavadní iX3, vrcholná verze M60 má specifický design zadních světlometů, který působí uhlazenějším dojmem.
„S novým elektrickým BMW iX4 rozšiřujeme portfolio modelů Neue Klasse o mimořádně emotivní vůz. Jeho nápadné proporce, elegantní silueta kupé a technologie řady Neue Klasse se propojují a vytvářejí skutečně nezaměnitelný charakter,“ vysvětluje Mike Reichelt, vedoucí divize Neue Klasse a kompaktních a středně velkých modelů.
Minimalistický interiér
Interiér zůstává věrný stylu Neue Klasse s čistými liniemi, pro model iX4 však bude dostupný také v nových barevných kombinacích. Celkem bude na výběr ze sedmi provedení interiéru. Inženýři mysleli mimo jiné na zadní pasažéry. Je jasné, že oproti modelu iX3 s konvenčním tvarem střechy zde bude místa méně, v Mnichově ale přišli se dvěma malými triky, jak pohodlí alespoň mírně zvýšit. Zaprvé zadní lavici usadili o 20 mm níž (což přidává prostor, ale posaz je méně komfortní), a pak z nabídky vyřadili klasickou střechu. Ta skleněná je totiž tenčí a přidává pár centimetrů prostoru nad hlavou k dobru.
Nechybí projekce přístrojového štítu a dalších informací po celé šíři čelního skla, BMW 3D Head-Up displej, 17,9" centrální displej se zkosenými hranami ani specifický volant s ovládacími prvky Shy Tech, který známe z modelu iX3. Režimy My Modes umožňují přizpůsobit osobním preferencím zvuk, osvětlení, displeje a pohonný systém.
Všechny varianty BMW iX4 jsou vybaveny elektricky nastavitelnými předními sedadly s paměťovou funkcí a systémem Travel & Comfort. Vrcholná varianta M60 xDrive kromě speciální M grafiky displejů nahrazuje sedadla standardních variant elektricky nastavitelnými M sportovními sedadly. Opěradla zadních sedadel jsou dělená a sklopná v poměru 40:20:40, kufr je oproti iX3 menší jen o 30 litrů (objem 490 l).
Součástí standardní výbavy je hi-fi systém se sedmi reproduktory o výkonu 205 W. Vrcholný model je vybaven systémem Harman Kardon s 13 reproduktory o celkovém výkonu 430 W a technologií Dolby Atmos. Na zmiňovaný vrchol si ale ještě počkáme. Při uvedení na trh v březnu 2027 budou k dispozici dvě varianty modelu BMW iX4, vrcholná varianta M60 xDrive přijde později.
Žádná verze nestrádá
Pro všechny varianty je společná technologie BMW eDrive šesté generace (Gen6), která kombinuje nové vysokonapěťové baterie s cylindrickými články, 800V technologii a mimořádně efektivní elektromotory. Umožňuje nabíjení výkonem až 400 kW a obousměrné nabíjení a zajišťuje ve srovnání s 5. generací dlouhý dojezd.
Všechny modely iX4 budou dostupné výhradně s pohonem všech kol xDrive. Základní varianta 40 disponuje celkovým výkonem 275 kW (374 k) a točivým momentem 520 Nm. Z 0 na 100 km/h zrychluje za 5,6 sekundy. Oproti zbývajícím variantám má sice menší baterii, i tak ale slibuje maximální dojezd 638 kilometrů. Základní cena je stanovena na 1.747.850 Kč.
Celkový výkon varianty 50 xDrive činí 345 kW (469 k), točivý moment vzrostl na 645 Nm. Kompaktní kupé-SUV z 0 na 100 km/h zrychlí za 4,9 sekundy. Jeho větší baterie má využitelnou kapacitu 108,7 kWh a dojezd tak slibuje až 828 km. Desetiminutová zastávka na rychlonabíjecí stanici přitom za ideálních podmínek přidá až 387 kilometrů dojezdu. Základní cena za výkonnější model s větším dojezdem začíná na 1.906.450 Kč.
Nejvýše postavený M Performance model BMW iX4 M60 xDrive bude možné objednat od ledna 2027. Tento model disponuje specifickým M systémem pohonu všech kol a jeho dva elektromotory poskytují celkový výkon až 450 kW (612 k) a točivý moment až 875 Nm. To stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy. Vrcholný model má také o 30 km/h vyšší maximální rychlost, která je elektronicky omezena na 240 km/h. Maximální dojezd činí až 777 kilometrů, samozřejmě ne při této rychlosti.
Na tohle zákazníci čekali
Celá modelová řada včetně iX3 se na základě zpětné vazby od zákazníků dočkala přepracovaného podvozku, který by měl být o něco komfortnější než ten stávající. Díky ploché vysokonapěťové baterii zůstává velmi nízko položené těžiště, což spolu se zdokonaleným podvozkem stále zajišťuje přesné a agilní jízdní vlastnosti.
M Performance model je standardně vybaven adaptivním M podvozkem, variabilním sportovním řízením a elektronicky řízeným závěrem zadního M sportovního diferenciálu. Adaptivní M podvozek je volitelnou výbavou pro všechny ostatní varianty modelu BMW iX4, a příplatek za něj ani není nijak velký - v konfigurátoru aktuálně vyjde na 23.036 Kč.
Dobré jízdní vlastnosti podporuje také vysokovýkonný počítač Heart of Joy, který spolu se softwarem BMW Dynamic Performance Control koordinuje funkce pohonu a jízdní dynamiky. Pracuje desetkrát rychleji než předchozí systémy a umožňuje tak obzvláště přesné, vyrovnané a pohotové dynamické chování.
Nechybí ani inovativní asistenční systémy a funkce aktivní bezpečnosti, přičemž koncept BMW Symbiotic Drive zajišťuje přirozenou interakci mezi jednotlivými systémy a řidičem. Highway Assistant umožňuje v rychlostech do 130 km/h a na schválených silnicích v mnoha zemích jízdu bez rukou na volantu.
Zpočátku bude k dispozici devět barev karoserie, od března 2027 přibudou tři matné povrchové úpravy Frozen a později další laky BMW Individual. Cena vrcholné varianty M60 zatím oznámena nebyla.
|Model
|40 xDrive
|50 xDrive
|M60 xDrive
|Systémový výkon
|275 kW (374 k)
|345 kW (469 k)
|450 kW (612 k)
|Max. točivý moment
|520 Nm
|645 Nm
|875 Nm
|Zrychlení 0–100 km/h
|5,6 s
|4,9 s
|3,9 s
|Maximální rychlost
|210 km/h
|210 km/h
|240 km/h
|Kapacita baterie (využitelná)
|82,6 kWh
|108,7 kWh
|Kombinovaná spotřeba (WLTP)
|19,1– 15,9 kWh/100 km
|19,0– 15,7 kWh/100 km
|20,2– 17,1 kWh/100 km
|Max. dojezd (WLTP)
|638 km
|828 km
|777 km
|Max. nabíjecí výkon (DC/AC)
|300/11 (volitelně 22) kW
|400/11 (volitelně 22) kW
|400/22 kW
|Doba rychlonabíjení 10-80 % SoC
|21 min
|Hmotnost (pohotovostní/celková)
|2380/2825 kg
|2260/2705 kg
|není známo
|Max. hmotnost přívěsu
|2000/750 kg
|není známo
|Rozměry
|4782 × 1895 × 1595 mm
|Rozvor
|2897 mm
|Objem kufru
|490/1600 + 58 l
|Cena od
|1.747.850 Kč
|1.906.450 Kč
|není známo
Zdroj: BMW