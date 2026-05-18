BMW řady 1 se vrátí k pohonu zadních kol. Na řadový šestiválec ale zapomeňte
Pátá generace BMW 1 nabídne poprvé kombinaci elektrifikovaného pohonu s čistě elektrickým. Technicky ale bude mezi oběma větší rozdíl, než bývá obvyklé.
Do kompaktní třídy vstoupilo BMW v roce 1994 modelem Compact na bázi řady 3. Následně vyjela druhá generace na základě trojky E46 a po ní v roce 2004 první generace řady 1. Ta si zachovala klasickou koncepci pohonu, jelikož využívala techniku řady 3 E90. Stejný recept BMW zopakovalo u druhé generace z roku 2011.
Zásadní změna se udála před sedmi lety, kdy BMW uvedlo třetí vydání, interně označené F40. To dostalo poprvé pohon předních kol, a tedy koncepci s motorem uloženým vpředu napříč. Alternativně byl k dispozici pohon všech kol xDrive. O pět let později vyjela čtvrtá generace F70 se stejnou koncepcí jako předchozí F40. Hypoteticky vzato se však jedná o výraznou modernizaci přelomové F40.
Nová generace jedničky je naplánována na rok 2028. Má se zaměřit na mladší klientelu, z hlediska techniky bude přelomová nabídka hybridního pohonu (tedy se spalovacím agregátem), respektive čistě elektrického. Současnou řadu 1 přitom BMW, konkrétně šéf designu Oliver Heilmer, považuje za jeden z „hlavních pilířů značky“.
Půjde o přímou konkurenci Mercedesu třídy A a Audi A2. A zatímco zmíněné modely německých značek přijmou vzhled malých MPV, má BMW v plánu v případě jedničky zachovat ráz klasického kompaktního hatchbacku. Zároveň ale s tvarovými prvky nového designového jazyka Neue Klasse, který už známe z SUV iX3 a sedanu i3.
Nové generace řady 1 bychom se dle informací v britském tisku měli dočkat v roce 2028. Jde o součást plánu dokončit uvedení Neue Klasse v příštích dvou a půl letech. Dle produktového šéfa BMW Bernda Körbela je stále velmi důležité nabízet klasický nízký kompaktní hatchback, jakkoliv zákazníci by raději na jeho místě viděli SUV či crossover. V loňském roce se celosvětově prodalo téměř 200.000 kusů řady 1.
Körbel v rozhovoru s britským magazínem Autocar také zdůraznil, že řada 1 je klíčovým modelem na velkých trzích západní Evropy, jakými jsou třeba Itálie nebo Francie. „Pokud chcete být globálním hráčem, musíte se starat o trhy, kde je podíl řady 1 na celkovém objemu prodeje vozů značky BMW extrémně vysoký,“ nechal se slyšet Bernd Körbel. Řada 1 také rozšiřuje cílovou skupinu zákazníků bavorské značky zejména o mladé kupující.
Už teď je jisté, že design příští jedničky bude výrazně odlišný od stávající generace. Měl by být v souladu s prvky Neue Klasse, zároveň by ale měl zůstat jedinečný. Je to jeden z cílů designu Neue Klasse, a sice nabízet pro každou modelovou řadu odlišný charakter, jakkoliv některé prvky budou přirozeně společné.
Dle slov Heilmera tak nová jednička nevznikne replikací tvarových prvků současné řady iX3. Novinka by měla být emotivnější a celkově dynamičtější. Zároveň se však nepočítá s tím, že by se začínalo s čistým listem. Zásadní odlišnosti mezi jednotlivými modelovými řadami BMW budou v přední části. Jinak řečeno, maska chladiče, typické stylizované ledviny, budou svébytné. Jenže lišit by se měly také siluety karoserií a i některé jejich dílčí části.
„Nikdy jsme neudělali malou řadu způsobem, aby vypadala jako zmenšená sedmička. A to hodláme zachovat i do budoucna,“ dodal Heilmer. Od třetí generace z roku 2020 je jednička pouze pětidveřovým hatchbackem, ale v nové generaci se počítá s návratem také třídveřové karoserie. Má to však jistá omezení, a sice, že třídveřová řada 1 by měla být pouze elektrická.
A teď jak to bude s technikou. Zatímco elektrická verze BMW i1 bude využívat platformu pro elektromobily Gen6, dostane spalovací verze (hybridní) stejnou architekturu CLAR jako současná řada 1. Jinak řečeno, se spalovacím motorem si novinka zachová poháněná přední kola s motorem uloženým vpředu napříč, kdežto elektrická na základě platformy Gen6 bude mít poháněná zadní kola.
Pokud jde o spalovací motor, tak se počítá s přeplňovaným tříválcem 1,5 litru, respektive s dvoulitrovým čtyřválcem. V nabídce by měl být také plug-in hybrid s baterií o kapacitě 19,5 kWh a očekávaným normovaným elektrickým dojezdem 96 km.
Elektrická verze i1 bude zcela jistě sdílet základy se současnou řadou i3, ovšem výbava bude volena tak, aby bylo auto cenově dostupnější. Elektromotor bude umístěn u zadní nápravy, přičemž v nejvýkonnější verzi se očekává 237 kW. Podobný jako v případě nové i3 by měl být také dojezd 890 km. Coby zdroj proudu tvůrci zvolili nikl-mangan-kobaltový akumulátor s kapacitou 108 kWh, který je také už známý z i3.
Zdroj: Autocar, Wikipedia