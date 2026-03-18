BMW řady 6 E24 (1976-1989): Mistr Evropy (2. díl)
Šestka první generace se stala legendou hlavně díky sportovním úspěchům mezi cestovními auty. Nejen v evropském šampionátu... Objevila se i coby kabriolet v mnoha podobách a vyřádili se na ní ladiči.
BMW 635 CSi se v sezóně 1980 poprvé objevilo na závodních tratích ME cestovních vozů, tehdy ještě ve skupině 2. V příštím roce už díky Umbertu Granovi a Helmutu Kellenersovi slavilo jezdecký titul. Nakrátko ho sice nahradil čtyřdveřový 528i nové generace E28, ale osmdesátý třetí rok znamenal velký návrat a tuhé souboje s Jaguary XJ-S Toma Walkinshawa. Šampionem se stal legendární Dieter Quester. Pak nastoupily právě jaguary a volva, v Mnichově se však radovali ještě z jednoho celkového prvenství Roberta Ravaglii (1986).
Ze slavnějších jezdců, kteří do vozů rovněž usedali, stačí připomenout alespoň Marca Surera, Hanse-Joachima Stucka a Gerharda Bergera,všichni se v různých obdobích své kariéry objevili i ve formuli 1. Stuck porazil v Macau 1983 Questera. 6,12 km dlouhý městský okruh Guia je až na cílovou část uzounký, ale závody nejen cestovných aut, ale i formulí a motorek zde mají dlouhou tradici.
Čeští fanoušci si pamatují Zdeňka Vojtěcha a Břetislava Engeho, kteří s podobným autem jezdili v týmu Hartge. Dlouhá léta bylo k vidění v Muzeu sportovních vozů v Lánech, to však již neexistuje. Značkový titul ovšem zůstal BMW vždy zapovězen. Evropské mistrovství „cesťáků“ mělo tenkrát vytrvalostní charakter, jezdci se ve vozech střídali. Brněnský závod na starém takřka jedenáctikilometrovém okruhu byl jedním z vrcholů motoristické sezóny v tehdejším Československu.
Šampion DTM
V roce 1984 získal Volker Strycek korunu vůbec prvního šampiona DTM, triumfy slavila 635 CSi také v náročných čtyřiadvacetihodinových kláních na legendární Nordschleife (Severní smyčce okruhu Nürburgring) a ve Spa-Francorchamps. Belgickou „bitvu v Ardenách“ ovládli kromě Ravaglii, Bergera, Surera a Questera domácí Thierry Tassin, Němci Hans Heyer, Armin Hahne a Altfrid Heger, ani to nejsou úplně neznámá jména, spíše naopak. V jednom voze se vždy střídala trojice pilotů.
Šestkové bavoráky jezdily a vyhrávaly rovněž národní šampionáty včetně japonského a australského, ale i závody do vrchu, ve Francii dokonce rallykros a sporadicky se objevovaly na tratích rychlostních zkoušek. Homologace pro skupiny 2 a A umožňovala startovat nejen na okruzích, ale právě i v soutěžích. Vrchařským mistrem Evropy mezi cestovními auty se stal v sezóně 1985 nám dobře z pozdější doby známý Francis Dosieres.
Okruhová „áčka“ začínala na 290 koních (213 kW) z motoru 3,45 l, používala pětistupňové manuální převodovky Getrag 265, nevážila ani 1,2 tuny a na šestnáctipalcových kolech uháněla i 250 km/h, samozřejmě záleželo na charakteru konkrétní trati. Vytrvalostní nasazení si vynutilo montáž velké 120l nádrže. V dílnách BMW Motorsport vznikly přestavbové sady pro padesátku 635 CSi. Kompletní karoserie přišla na 120 tisíc marek, motor s přeprogramovanou elektronikou na dalších 35 tisíc. V německém mistrovství startovaly 635 CSi v soukromých rukách ještě v sezóně 1988, i když už o rok dříve začaly týmy přezbrojovat na menší a hbitější M3 E30.
Tuning
Zpět ke zmíněnému Hartgemu, ten se věnoval i tuningu sériových vozů. Tříapůllitrové modely H6S (177 kW/241 k) a H6SP (187 kW/254 k) doplnil nejvýkonnější H6-24. Základ měl v M635 CSi, ale chlubil se zvýšeným výkonem na 244 kW (332 k) a rychlostí přesahující dvěstěšedesátku. Alpina vyráběla nejprve B2, upravenou 630 CS. 633 CSi vyústila v B8. Pak přišla přeplňovaná B7 Turbo Coupé s až 330 koňmi, tedy 243 kW, i ve verzi S a později atmosférické B9 a B10. Ceny ovšem atakovaly luxusní Mercedes SEC C126 a výroba byla vždy kusová. Alpina od roku 1978 fungovala oficiálně jako automobilka s vlastním VIN kódem a nikoli coby pouhý úpravce. Součástí BMW se stala až nedávno.
Hallmark Edition vytvořil TWR Toma Walkinshawa v roce 1978 na základě 633 CSi s díly Alpina, podvozkem Bilstein a stříbrnými popelníky. „Major Tom“ před jaguary stavěl kromě jiného i závodní BMW 3.0 CSL, jeho firma pak byla hlavním prodejcem Alpiny ve Spojeném království. Spojení britského ladiče a mnichovské automobilky, potažmo té z Buchloe vypadá paradoxně jen na první pohled...
Ve výčtu ladičů nesmí chybět AC Schnitzer s tříapůllitrovou S6 (180 kW/245 k). Příslušenství dodávaly firmy Kamei a Zender, do radikálnějších přestaveb se pustili u Koenig-Specials nebo Gembally, která je známá spíše úpravami vozů Porsche. Koenig připravil pro řadu 6 svůj tradiční široký bodykit i turbomotor. Rozšiřovalo se i u RB-Motorsport, vzadu se objevila světla ze sedmičky E32. Racing Dynamics nabízeli svou „poladěnou“ K35, vlastní modifikace připravili MK-Motorsport. Komu nestačila komfortní výbava, mohl se obrátit na společnost ABC-Exclusive, která mu interiér přetvořila do podoby pojízdného „obýváku“.
Kabriolety
Kapitolu samu pro sebe tvořily kabriolety. E24 se druhé karosářské verze s atraktivní plátěnou střechou v produkční podobě nedočkala, ale to neznamená, že neexistovaly. Přímo u BMW vznikl v roce 1982 první prototyp. Následovaly kreace dalších firem, třeba Hammond &Thiede a nizozemských Piet-Oldenhof. Němec Michael W. Thiede konvertoval kupé na otevřené vozy ve spolupráci s britskou Hammond Group.
Hy-Tech představil prototyp 635 CSi Tropic, pak si nechal své otevřené Douro navrhnout a vyrobit u známé belgické karosárny EBS. ABC-Exclusive stavěli Mirage ve verzích Classic, Prestige a rozšířené Sport-Breit (1985). Ve stejné době představil svou „šestku nahoře bez“ Schulz Tuning. Gemballa „svlékla“ v šestaosmdesátém 635 CSi.
Další kabriolet si zahrál ve druhém díle sci-fi komedie Návrat do budoucnosti (1989) režiséra Roberta Zemeckise. Objevil se ve scénách, kde se Marty McFly (Michael J. Fox) přesune do roku 2015. Patřičně šílená červeno-černo-bílá filmová přestavba měla základ v kupé 633 CSi.
S dvanáctiválcem
Sériové E24 poháněly výhradně klasické řadové šestiválce. V letech 1984-1987 ovšem vzniklo několik prototypů s pětilitrem (4988 cm3) V12, který nakonec zamířil do řady 7 E32. Charakterizovala je široká karoserie, tu si vyžádalo příslušenství vidlicového dvanáctiválce. Vměstnat vše pod původní kapotu byl nadlidský úkol a ani tak by snad nepropadl ani špendlík. V útrobách se ovšem ukrýval podvozek budoucího kupé série 8 E31, takže šlo vlastně o pojízdné vývojové laboratoře.
BMW 6 Series V12 Prototype (1984) |
Umění
Klasická „šestka“ nemůže chybět v kolekci BMW Art Cars, a to dokonce ve dvou exemplářích. Jeden pomaloval v roce 1982 motivy plamenů Rakušan Ernst Fuchs a výsledek nazval „Ohnivá liška na lovu králíků“. Šlo o první mnichovský art car, který vzešel ze sériového auta, nikoli závodního. Druhý přetvořil do podoby uměleckého díla milovník abstraktního expresionismu a pop-artu Američan Robert Rauschenberg. Použil zámořskou specifikaci kupé a fotografickou techniku, nikoli plátno, štětce a barvy jako jeho předchůdce.
Českým divákům je dobře znám televizní kriminální seriál Big Ben. Komisař Benno Berghammer, kterého ztvárnil německý herec Ottfried Fischer, v něm jezdil tmavě modrou šestkou, ovšem ve zcela sériovém stavu. Alespoň si kupé zachovalo svůj půvab, který zkrátka a dobře má i po padesáti letech od debutu. Některá auta nějak nestíhají stárnout – a to je jen dobře.
Zdroje: archiv autora a auto.cz, Svět motorů, Auto World Press, Wikipedia, coachbuild.com, csfd.cz
Foto: BMW, BMW Alpina, ABC-Exclusive, Gemballa, Hammond &Thiede, Hartge, Hy-Tech, EBS, Koenig-Specials, MK-Motorsport, Piet-Oldenhof, Racing Dynamics, RB-Motorsport, Schulz Tuning, Zender, Schnitzer