BMW šetří, na pařížském autosalonu se neukáže
Posun v prioritách a zrychlený pokles v Číně přiměl automobilku BMW ušetřit za vystavení svých aut v Paříži. Pekingský autosalon v dubnu přitom nevynechala.
Autosalony byly kdysi důležitými místy, kde žádná automobilka nechtěla chybět. Pandemie covidu jim však udělala řádný škrt přes rozpočet, např. ženevský autosalon roku 2020 byl zrušen jen pár dnů před konáním, třebaže byl celý připraven. Od té doby se nedokázal vrátit na výsluní a pořadatelé ho zrušili.
Pařížský autosalon takto smutný osud nepotkal, ovšem ani tam nebudou všichni důležití evropští výrobci. Audi, Mercedes-Benz, Škoda, Cupra, Volkswagen, Renault či Alfa Romeo přijedou, BMW však oznámilo, že se nezúčastní.
Podle zprávy agentury Bloomberg je důvodem „posun v prioritách“ a automobilka si bude pečlivě vybírat, na které autosalony pojede. Stojí za tím samozřejmě peníze. BMW vidí pokles svých prodejů v Číně, který dokonce označilo za „zrychlený“. Je tak výrazný, že „pozitivní vývoj objemu prodejů v Evropě a Spojených státech nedokáže vyvážit pokles v Číně a asijsko-pacifickém regionu“, stojí dále ve vyjádření značky.
BMW se ukázalo na pekingské show Auto China v dubnu letošního roku, kde mimo jiné představilo modernizovanou řadu 7. Už novou generaci SUV X5 ale představilo u své továrny v americkém Spartanburgu a zároveň online, nikoliv na autosalonu. M Concept Neue Klasse se zase ukázal při čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.
Pařížský autosalon bude přesto nabitý. Kromě zmíněných několika značek přijedou také Alpine, Peugeot, Citroën, Dacia, DS, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Kia, Lancia, Opel či Volvo, a také řada velkých čínských hráčů, jako např. BYD včetně luxusní exportní značky Denza, Xpeng, Zeekr či Changan.
zdroj: Bloomberg | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz