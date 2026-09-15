BMW spojí trojrozměrnou navigaci s grafikou asistenčních systémů
Mapy v nových BMW nebudou ukazovat pouze trasu. Do společné trojrozměrné scény začlení také aktuální polohu vozu v jízdních pruzích, okolní provoz i činnost asistenčních systémů. Zavádění začne letos v říjnu, dostupnost se však bude lišit podle země a výbavy automobilu.
Navigace a asistenční systémy dnes mohou řidiči předkládat související informace na několika různých místech. Mapa ukazuje trasu, zatímco přístrojový štít nebo head-up displej zobrazují jízdní pruhy, okolní vozidla a činnost jednotlivých asistentů. Nové řešení BMW má obě tyto vrstvy spojit.
Funkce dostala název BMW Maps with Driver Assistance. Na centrálním displeji vytvoří jedinou trojrozměrnou scénu, ve které se objeví navigační trasa, okolí automobilu i zásahy asistenčních systémů. Vlastní vůz bude zobrazen v konkrétním jízdním pruhu a třeba i ve správném „patře“ víceúrovňových křižovatek. Řidič zároveň uvidí, jak okolí vnímají systémy automobilu a které funkce mu právě pomáhají.
Mapa propojí několik zdrojů dat
Trojrozměrný obraz bude vznikat propojením přesných mapových podkladů, údajů ze senzorů vozu a umělé inteligence. Samotnou funkci vyvinulo BMW, navigační data a mapovou technologii dodává společnost Mapbox.
Nejde přitom pouze o podrobnější grafiku běžných navigací. Systém má v jedné scéně ukázat také vztah mezi naplánovanou trasou a tím, co právě dělají asistenční systémy. Řidič tak například uvidí, proč automobil navrhuje přejet do jiného pruhu a jak tento manévr souvisí s blížícím se dálničním výjezdem.
Novinkou naopak není samotná asistovaná změna jízdního pruhu. BMW ji nabízí již dnes. Nové je její začlenění přímo do navigační mapy.
Bez rukou na volantu, nikoli bez dohledu
BMW jako příklad využití nové grafiky uvádí systém Highway Assistant 2. Ten může na vhodných dálničních úsecích až do rychlosti 130 km/h ovládat podélný i příčný pohyb automobilu. Řidič přitom nemusí držet volant, musí však nadále sledovat provoz a být připraven kdykoliv zasáhnout. Stále tedy jde o asistenční systém úrovně 2, nikoli o autonomní řízení. Odpovědnost za jízdu zůstává na člověku.
Při aktivním vedení prostřednictvím BMW Maps může asistent podporovat jízdu od nájezdu na dálnici až po výjezd. Pokud je kvůli naplánované trase potřeba změnit pruh, vůz manévr navrhne a řidič jej může potvrdit pohledem do příslušného vnějšího zpětného zrcátka. Kamera sledující řidiče současně vyhodnocuje směr jeho pohledu, stav očí a pohyby hlavy.
Start už zanedlouho
BMW Maps with Driver Assistance se začne objevovat ve vozech vybavených operačním systémem BMW Operating System X od října letošníhoroku. Samotný operační systém ale nebude stačit. Automobil musí mít také příslušnou verzi systémů Highway Assistant nebo Highway & City Assistant.
Novou generaci elektroniky a asistenčních funkcí uvedlo BMW s elektrickým iX3 postaveným na technickém základu Neue Klasse. V souvislosti s dalším rozšiřováním Highway Assistantu automobilka jmenovala také nové i3 a řadu 7. Úplný seznam modelů kompatibilních s novou trojrozměrnou mapou však zatím nezveřejnila.
Operating System X navíc nemá zůstat vyhrazený pouze modelům Neue Klasse. BMW jej chce společně s novým zobrazovacím a ovládacím systémem Panoramic iDrive postupně zavádět do všech svých nových modelů bez ohledu na druh pohonu.
U nás zatím nepotvrzeno
Dostupnost jednotlivých funkcí se bude lišit podle homologace, mapového pokrytí i pravidel konkrétního trhu. BMW upozorňuje, že společná 3D mapa bude fungovat pouze ve vybraných zemích, městech a na podporovaných komunikacích. Zavádění proto bude probíhat po etapách.
Samotný Highway Assistant nové generace už automobilka potvrdila například pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii, Belgii a Nizozemsko. Česko mezi prvními výslovně jmenovanými trhy není a datum zdejšího spuštění zatím neznáme.
Další krok má následovat napřesrok. BMW chce ve vozech s Operating System X začít zavádět navigací řízenou poloautomatizovanou jízdu také ve městech, nejprve v Německu. Společná trojrozměrná mapa tak připravuje řidiče i na situace, ve kterých budou asistenční systémy přebírat větší část řízení.
Zdroj: BMW, Motor1