BMW spustilo sériovou výrobu baterií Gen6 v novém bavorském závodě
V Mnichově sázejí na nejnovější generaci baterií jako na jeden z hlavních trumfů své nové elektrické éry. Teď už nejde o laboratorní technologii ani vzdálený plán: Gen6 míří do velkosériové výroby a první konkrétní čísla nového i3 ukazují, jak výrazný posun má přinést.
BMW Group oficiálně otevřela nový závod Irlbach-Straßkirchen ve východním Bavorsku a zahájila v něm sériovou výrobu vysokonapěťových baterií Gen6. První z nich míří do mnichovské továrny, kde se montují do nového elektrického BMW i3. Automobilka investovala do nového provozu přibližně miliardu eur (25 miliard korun).
Náběh je přitom rychlejší, než BMW původně plánovalo. Podle automobilky je důvodem silná poptávka po modelech Neue Klasse, a závod proto už od začátku sériové výroby pracuje ve dvousměnném režimu. Výstavba začala v dubnu 2024, první předsériovou baterii továrna vyrobila letos v březnu.
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Označení továrna na baterie může být trochu zavádějící. Samotné bateriové články v Irlbach-Straßkirchenu nevznikají. BMW je nakupuje od specializovaných výrobců a v novém závodě z nich sestavuje kompletní vysokonapěťové akumulátory vlastní konstrukce.
Právě jejich uspořádání patří k hlavním změnám šesté generace elektrického pohonu BMW eDrive. Nové cylindrické články jsou podle principu cell-to-pack zabudovány přímo do baterie, takže mezi nimi a výsledným akumulátorem odpadá tradiční mezistupeň v podobě samostatných modulů. Celý akumulátor je následně metodou označovanou BMW jako pack-to-open-body integrován do struktury vozu a funguje zároveň jako konstrukční součást karoserie.
Montáž přitom zahrnuje například napojení článků na chlazení, laserové svařování nebo zapěnění celého systému do jednoho mechanického celku. Na konci dostane baterie centrální řídicí jednotku Energy Master a každý hotový akumulátor prochází kompletní výstupní kontrolou.
BMW současně během výroby každé baterie sleduje více než 3500 datových bodů. Údaje z výrobních linek v reálném čase vyhodnocují mimo jiné vlastní systémy využívající umělou inteligenci.
Pět set robotů a stovky baterií denně
Měřítku investice odpovídá i samotný závod. Areál zabírá šedesát hektarů, výrobní plocha má padesát tisíc metrů čtverečních a pracuje na ní přibližně pět set robotů. Po úplném rozběhu má továrna zaměstnávat kolem 1600 lidí.
Dvě výrobní linky mají dohromady zvládnout vychrlit několik set vysokonapěťových baterií denně. Přesnější kapacitu BMW nezveřejnilo. Vedle robotizace používá továrna například digitální dvojčata výrobních zařízení nebo virtuální realitu, kterou automobilka nasadila už při plánování provozu a školení zaměstnanců.
Nejdůležitější ale nakonec není samotná továrna, nýbrž parametry aut, která její baterie dostanou. První z nich je nové BMW i3, tedy plně elektrická varianta nové řady 3.
BMW i3 50 xDrive ve verzi First Edition používá baterii s využitelnou kapacitou 108,7 kWh. Automobilka pro tuto specifikaci uvádí dojezd až 906 kilometrů podle WLTP. Díky 800V elektrické architektuře může stejnosměrné nabíjení dosahovat výkonu až 400 kW.
BMW zároveň uvádí, že deset minut u dostatečně výkonné rychlonabíječky může za odpovídajících podmínek doplnit energii na dalších až 423 kilometrů dojezdu. (Jde o výrobcem deklarovaný údaj přepočtený podle normy ISO 12906 v rámci cyklu WLTP, nikoli o univerzální hodnotu dosažitelnou při každém nabíjení.) Nové i3 podporuje také obousměrné nabíjení.
Montáž blízko továren
Irlbach-Straßkirchen není samostatně běžícím projektem. BMW buduje pro šestou generaci baterií globální síť pěti nových montážních závodů, všechny co nejblíže továrnám vyrábějícím samotná auta.
Vedle nového bavorského provozu jde o Debrecín v Maďarsku, Šen-jang v Číně, Woodruff ve Spojených státech a San Luis Potosí v Mexiku. BMW tuto strategii označuje jako „local for local“. Kratší vzdálenosti mají omezit náklady i složitost přepravy rozměrných a těžkých vysokonapěťových akumulátorů. Bavorský závod má fungovat jako centrální dodavatel baterií pro německé výrobní závody BMW.
O třetinu nižší emise
BMW zdůrazňuje také ekologickou stopu nové generace. Články Gen6 využívají část kobaltu, lithia a niklu ze sekundárních surovin a při výrobě materiálů pro anody a katody i samotných článků se používá energie z obnovitelných zdrojů.
Podle údajů automobilky se tím podařilo proti článkům Gen5 používaným v BMW i4 snížit emise CO₂ v dodavatelském řetězci přibližně o 33 procent na jednu Wh kapacity. Neznamená to tedy o třetinu nižší uhlíkovou stopu celého akumulátoru nebo automobilu, ale konkrétně porovnání emisí připadajících na jednotku kapacity bateriového článku.
Zdroj: BMW, Autocar