BMW spustilo výrobu nové řady 7. Speciální lakování samo o sobě zabere přes tři dny
Nejrozsáhlejší modernizace v historii mnichovské automobilky začala sériovou výrobu v německém Dingolfingu. U vozu adaptujícího směr Neue Klasse vyzdvihuje automobilka také nepřeberné možnosti individualizace.
Kromě inovovaného designu přináší komplexní modernizace také centralizovanou architekturu softwaru i elektroniky nebo zcela nový koncept interiéru se širokým displejem ve spodní části čelního skla BMW Panoramic iDrive.
U elektrické varianty i7 60 xDrive se díky instalaci nové technologie baterií s cylindrickými články zvýšil dojezd až na 727 kilometrů a díky vyššímu nabíjecímu výkonu se také zkrátila doba nabíjení. V souvislosti se zahájením výroby je ale klíčová především možnost individualizace vrcholné limuzíny značky BMW.
„Nové BMW řady 7 zdůrazňuje to, čím se Dingolfing odlišuje: spojením špičkové průmyslové výroby s pečlivým řemeslným zpracováním. To nám umožňuje vyrábět pro naše zákazníky po celém světě výjimečná vozidla kombinující technologickou dokonalost s nejvyššími standardy exkluzivity, individuality a kvality,“ uvedl ředitel továrny Christoph Schröder.
BMW řady 7 sice spustilo sériovou výrobu, na jejím konci však nestojí auta vzájemně podobná jako vejce vejci. Produkce nové řady 7 totiž kombinuje velkokapacitní automatizovanou výrobu s pečlivým řemeslným zpracováním a širokou škálu nabízených služeb BMW Individual.
Exteriér je nově možné kromě dříve dostupného dvoubarevného lakování obléci do speciálního lakování s rozdílnou povrchovou úpravou. Znamená to, že část vozu může být například matná a druhá část vozu lesklá, a jde o novinku v oboru.
Samotný vývoj výrobního procesu trval BMW dva a půl roku, ještě více ale ohromí čas potřebný k nanesení laku na karoserii. Každé vozidlo totiž vyžaduje více než 4500 minut práce, tedy více než 75 hodin nebo jinými slovy tři celé dny a k tomu ještě tři hodiny. Necelou polovinu (2000 minut) z toho tvoří ruční práce.
Také exkluzivní prvky interiéru kombinují ruční práci švadlen z dílen Individual Manufaktur s digitálními nástroji. Umělá inteligence například kontroluje kůži a používá se také k jejímu efektivnímu řezání. Při čalounění interiéru s kvalifikovanými řemeslníky v továrně spolupracuje 3D šicí robot.
Vyrobeno v Německu
BMW řady 7 vzniká v Dolním Bavorsku na moderní výrobní lince po boku BMW řady 5 a exotického BMW iX, a to nezávisle na zvoleném typu pohonu. Vedle sebe se vyrábí zážehové, vznětové, plug-in hybridní i čistě elektrické varianty.
Investice do továren se v rámci příprav na výrobu modernizované řady 7 vyšplhaly do řádu desítek milionů eur (stovky milionů korun). Továrna v Dingolfingu kromě výroby finálních vozů produkuje pro řadu 7 také nápravy a elektromotory. Další klíčové komponenty se vyrábějí v nedalekém výrobním závodě v Landshutu.
Každé vozidlo kromě automatizovaných testů prochází také jízdní zkouškou, během které odborníci zkontrolují a otestují vozidla v reálných podmínkách. BMW se také snaží o redukování uhlíkové stopy už při výrobě a tak se továrna v Dingolfingu spoléhá na elektřinu nakoupenou z čistě obnovitelných zdrojů.
Částečně ji také sama produkuje, kromě fotovoltaického systému s kapacitou téměř 11 MWp vybudovalo BMW také novou teplárnu na biomasu, která zásobuje areál až 100 GWh tepla, což představuje přibližně polovinu tepelné spotřeby závodu.
Zdroj: BMW