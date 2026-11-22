BMW udělalo krok zpět od autonomní jízdy levelu 3. Ne kvůli technice, ale zákazníkům
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BMW dokázalo vyvinout a schválit vůz, který za určitých podmínek převezme celý úkol řízení. Omezená dostupnost a příplatek přesahující sto tisíc korun však zákazníky nepřesvědčily.
BMW patří k několika automobilkám, které dokázaly uvést řízení třetí úrovně do sériového provozu. Jeho Personal Pilot L3 se však v modernizované řadě 7 už nenabízí. Podle vývojového šéfa Joachima Posta byl zájem zákazníků příliš nízký a pokročilé systémy druhé úrovně nabídly pro většinu kupujících výhodnější poměr ceny a využitelnosti.
Oficiální přehled BMW vymezuje sériovou nabídku Personal Pilotu L3 obdobím od roku 2024 do poloviny roku 2026. Automobilka se nyní soustřeďuje na rozšiřování asistentů druhé úrovně, vyšší stupně automatizace však ze své dlouhodobé strategie nevyřadila. Rozdíl mezi druhou a třetí úrovní nespočívá pouze v tom, zda řidič drží volant. Dálniční asistent BMW může na vhodných komunikacích s fyzicky oddělenými směry jízdy pracovat bez rukou na volantu až do 130 km/h. Člověk však musí nepřetržitě sledovat provoz a být připraven okamžitě zasáhnout.
Personal Pilot L3 přebíral ve vymezených podmínkách celý úkol řízení. Řidič mohl odvrátit pozornost od silnice a věnovat se například komunikaci nebo digitálnímu obsahu. Na výzvu systému však musel být schopný řízení v určeném čase znovu převzít.
Větší volnost měla výrazné provozní omezení. Funkce pracovala pouze na schválených úsecích německých dálnic, ve zpomalené dopravě a nejvýše do 60 km/h. Zákazník tedy nekupoval automobil schopný samostatně dojet do cíle, ale možnost jinak využít čas ve specifických kolonách a pomalu jedoucím provozu.
Při uvedení stál systém v přepočtu kolem 146.000 Kč. Nabízel se pouze pro vybraná provedení řady 7 a fungoval výhradně v Německu. Právě kombinace vysoké ceny, omezené územní dostupnosti a nízké maximální rychlosti zřejmě způsobila, že zákazníci jeho přínos nepovažovali za dostatečný.
Personal Pilot L3 nebyl jen softwarovou funkcí využívající běžnou sestavu adaptivního tempomatu a vedení v jízdním pruhu. BMW používalo kamery, radary, ultrazvukové snímače a 3D lidar. Sledování okolí doplňovaly přesné mapové podklady, určování polohy a připojení ke cloudu. Systém byl navržen také pro provoz za tmy.
Další náklady přináší požadavek, aby vozidlo dokázalo bezpečně reagovat i na technickou závadu. Potřebný rozsah ukazuje konkurenční Mercedes-Benz Drive Pilot, který má zálohované řízení, brzdy, napájení a část senzorů. Při selhání jednoho systému tak automobil neztratí okamžitě schopnost ovládat směr nebo rychlost. Pokud řidič nereaguje na výzvu k převzetí, vůz musí zvládnout bezpečně zastavit.
Joachim Post proto upozornil, že dodatečnou senzoriku a bezpečnostní architekturu není ochoten zaplatit každý zákazník. Pokročilý asistent druhé úrovně může přitom pomáhat při podstatně vyšších rychlostech a na větší části běžné trasy, byť odpovědnost za sledování provozu zůstává řidiči.
Stažení Personal Pilotu L3 z řady 7 neznamená, že BMW automatizaci třetí úrovně opustilo. Post potvrdil pokračující vývoj a upozornil zejména na rychlý postup v Číně. Pro masové rozšíření však podle něj zbývá vyřešit cenu techniky i regulatorní podmínky. V nejbližší době proto očekává převahu stále schopnějších systémů druhé úrovně.
Podle oficiálního stanoviska musí budoucí nabídka současně splňovat požadavky na bezpečnost, užitek pro zákazníka a ekonomickou životaschopnost. Levely 3 a 4 přitom zůstávají součástí strategického směřování automobilky.
Nová generace vozů BMW dostává centrální počítač pro asistenční a automatizované funkce s přibližně dvacetinásobným výkonem proti předchozímu řešení. Vyšší výpočetní kapacitu automobilka nyní využívá především k rozšiřování asistence, při níž řidič zůstává zapojený, nikoli jako bezprostřední příslib návratu drahého systému třetí úrovně.
Podobné přehodnocování probíhá i u dalších výrobců. General Motors v prosinci 2024 zastavil financování robotaxi Cruise kvůli času, nákladům a rostoucí konkurenci. Vývoj pro soukromá vozidla zachoval a v roce 2028 chce nabídnout řízení bez nutnosti sledovat silnici v elektrickém Cadillacu Escalade IQ.
Ford ukončil v roce 2022 společný projekt autonomních vozů Argo AI, protože komerční využití čtvrté úrovně považoval za příliš vzdálené a kapitálově náročné. Část jeho odborníků však přešla do společnosti Latitude AI a Ford nyní připravuje vlastní systém třetí úrovně pro budoucí elektrickou platformu. Přesný termín sériového uvedení zatím veřejně nepotvrdil.
Opačným příkladem zůstává Mercedes-Benz. Jeho Drive Pilot už v Německu pracuje do 95 km/h a strategie značky počítá s novou generací Levelu 3 i ekosystémem robotaxi úrovně 4. Mercedes tedy věří jak systému pro soukromé zákazníky, tak flotilovému provozu bez řidiče.
Volkswagen prostřednictvím společnosti MOIA rozvíjí autonomní ID. Buzz jako součást kompletní služby zahrnující vozidlo, software pro správu flotily a podporu provozovatele. Neprodává tedy pouze drahou funkci jednotlivému majiteli, ale připravuje technologii pro přepravní společnosti, které ji mohou využívat nepřetržitě.
Podobným směrem postupují Toyota a Pony.ai. Dne 16. listopadu 2026 zahájily v čínském Kantonu komerční provoz robotaxi bZ4X bez bezpečnostního řidiče. Vedle samotných vozidel budují také nabíjení, údržbu a provozní zázemí flotily.
Případ BMW proto nedokazuje, že by automatizované řízení třetí nebo čtvrté úrovně technicky selhalo. Ukazuje spíše problém jeho obchodního využití. Rozhodující je, kolik systém stojí, kde a jak často jej lze zapnout a zda jeho přínos zaplatí soukromý majitel, nebo provozovatel flotily, který jej dokáže využívat celý den.
BMW, Cadillac, Ford, Mercedes-Benz, Motor1, Toyota, Volkswagen I Video: Redakce