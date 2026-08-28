BMW vyrobilo 2 miliony čistě elektrických vozů. Neue Klasse nárůst zrychluje
Díky úspěchu modelové řady Neue Klasse tvořila plně elektrická vozidla v první polovině roku 2026 již více než čtvrtinu celkových prodejů značky BMW v Evropě. Symbolický dvoumiliontý elektromobil v historii automobilky si převzal zákazník ve Španělsku.
Modelová řada „Neue Klasse“ dodala prodejům plně elektrických vozidel z Mnichova silný impuls. Vše ovšem začalo už v roce 2013, kdy BMW představilo futuristický model i3. Auto diametrálně odlišné od tehdejší produkce automobilky využívalo karoserii z uhlíkových vláken a proti směru jízdy otevírané zadní polodveře.
Tehdy se automobilka vydala cestou zaujmout potenciální zákazníky čistě elektrického auta výstředním designem. S rostoucí mírou přijetí elektromobilů veřejností jejich vzhled posouvá ke zcela konvenčně vypadajícím vozům.
Čtyřdveřové kupé BMW i4 vypadá až na určité detaily totožně jako jeho spalovací varianta, to samé platí pro BMW řady 5/i5 a novou X5/iX5. Před jejím uvedením sloužilo jako technologická výkladní skříň kontroverzní iX, to však pravděpodobně skončí bez přímého nástupce.
Inženýři z Mnichova totiž díky řadě Neue Klasse dokázali přesvědčit zákazníky, že čistě elektrický pohon není nic, co by mělo zůstat vyhrazeno exotickým modelům, nebo vůbec být vnímáno jako něco, co není běžné a normální.
Dokazuje to s modelem iX3, který má na růst prodejů elektrifikovaných aut z Mnichova ohromný vliv. Každý třetí prodaný elektromobil od BMW je právě model iX3. Poměr prodaných modelů X3 a iX3 už je prakticky vyrovnaný.
Od zahájení prodeje exotického městského BMW i3 na konci roku 2013 byly zákazníkům předány už více než dva miliony čistě elektrických vozidel (BEV) v rámci BMW Group, tedy včetně prodejů značek Mini a Rolls-Royce. Po započtení plug-in hybridů se číslo zvýší na 3,5 milionu silně elektrifikovaných vozidel dodaných zákazníkům.
V první polovině roku 2026 byla dokonce více než čtvrtina prodaných vozů elektrifikovaných. „Prodej dvou milionů čistě elektrických vozů podtrhuje, jak si modely BMW a MINI získávají zákazníky po celém světě,“ říká Jochen Goller, člen představenstva společnosti BMW AG zodpovědný za zákazníky, značky a prodej. Očividné je to zejména na evropském trhu, který od uvedení modelu iX3 na trh stále roste.
BMW nedávno oslavilo 50.000 vyrobených kusů modelu iX3, nyní už se blíží milníku 100.000 objednávek. Podle Gollera to dokazuje obrovský význam řady Neue Klasse pro pokračující rozmach elektromobility ve skupině BMW Group. Ten můžeme pozorovat i na grafu sestaveném z dat výročních zpráv automobilky.
Přesné počty prodaných elektromobilů jsou dostupné až od roku 2020, kdy byl představen čistě elektrický model automobilky Mini. Hodnoty předešlých let byly odhadnuty z procentuálních vyjádření v kvartálních reportech automobilky. Graf slouží pouze jako ilustrace.
Ve druhém čtvrtletí roku 2026 skupině BMW Group prudce vzrostly zejména evropské prodeje. Společnost zaznamenala nárůst o 38 % na 81.445 kusů, což znamená, že v první polovině roku 2026 tvořila plně elektrická vozidla přibližně 28 % celkového prodeje společnosti na domovském kontinentu. Velký podíl na tom má právě model iX3.
Ten se však nestal dvoumiliontým vyrobeným elektromobilem automobilky, tato čest připadá vozu BMW i5 M60 xDrive a jeho španělskému majiteli. Výroba modelu i5 probíhá v Dingolfingu, v srpnu se mezi výrobní závody pro modely BEV přidal také mnichovský závod.
Od té doby v něm běží sériová výroba klíčového nového modelu BMW i3, který s tím původním má společné snad jen jméno a znak automobilky na kapotě. Po modelu BMW i3 je nepřekvapivě vysoká poptávka, která vede k prudkému nárůstu výroby v tomto závodě. „Druhý model řady Neue Klasse, BMW i3, zaznamenává silnou poptávku již od zahájení přijímání objednávek před jeho uvedením na trh,“ doplnil Goller.
Díky široké nabídce čistě elektrických vozidel (BEV) a plug-in hybridů je prý BMW Group ideálně připravena uspokojovat rostoucí potřeby zákazníků a i nadále nabízet inovativní a vysoce kvalitní elektromobily. Základy pro vývoj elektrického pohonu buduje už přes 50 let.
Zdroj: BMW