BMW vyrobilo poslední Z4. Nabízí už pouze jediný kabriolet
Dvoumístným prémiovým kabrioletům zvoní umíráček. Ze segmentu odchází poslední čistě spalovací zástupce. Jeho nástupce je v nedohlednu, i když Toyota další generaci sesterského modelu Supra už dříve potvrdila.
Malým sportovním vozům pomalu zvoní umíráček a auta bez střechy jsou už v tomto segmentu téměř vyhynulý druh. Z výrobní linky v rakouském Grazu nedávno vyjel také poslední vyrobený kus modelu BMW Z4.
Zatímco sesterská Toyota Supra páté generace se nástupce dočká, u modelu Z4 o něm zatím od BMW žádné zprávy nejsou. Momentálně v modelové nabídce mnichovské automobilky zůstává jediný model, ve kterém si můžete dopřát vítr ve vlasech.
Je jím řada 4 ve verzi Cabrio, která je ale čtyřmístná a dokonce ji i dnes můžete objednat s dieselovým agregátem. To model Z4 byl zcela jiný. Jakožto nástupce modelu Z3 zůstal až do svého konce věrný uspořádání motor vpředu, dvě místa v kabině a pohon zadních kol.
Originální BMW Z3 přišlo na trh už v roce 1995 a těšilo se nemalé popularitě. V průběhu let dostalo několik zajímavých verzí včetně vysoce výkonné Z3 M nebo dnes sběrateli vyhledávané varianty Z3 Coupé, která si díky svému typickému tvaru karoserie vysloužila přezdívku „Clown shoe“, v českém prostředí „(klauní) bota“.
Označení Z4 přišlo až v roce 2003 s představením generace E85/E86, opět dostupné také ve verzi s pevnou střechou. Roadster si však ponechal střechu plátěnou, skládací pevnou střechu přinesla až následující generace E89 a potřeba verze kupé tím byla eliminována.
Model vyráběný v letech 2009 až 2016 znovu narostl a oproti předchozím generacím se více zaměřil na komfortní svezení. Jako vůbec první generace Z3/Z4 se nikdy nedočkal ostré varianty M. Po jeho boku se však objevil další podobně velký kabriolet v podobě řady 1. Ta se ostrého „eMka“ dočkala, i když pouze ve verzi s pevnou střechou.
Třetí generace si dala na čas, po roční pauze se představila až v roce 2018. Měla k tomu ale dobrý důvod, zatímco předchozí modely vycházely technicky z odpovídající generace řady 3, stávající BMW Z4 (G29) bylo vyvinuto na nové platformě sdílené s již zmíněnou pátou generací legendární Toyoty Supry.
Ta zastala roli verze kupé, zatímco model Z4 zůstal exkluzivně dostupný jako roadster s plátěnou střechou. Verze M se taktéž nedočkal, alespoň ne té plnotučné. Nejvyšší motorizace M40i však nabídla řadový šestiválec o výkonu 250 kW (340 k), což jsou téměř totožné hodnoty s první generací Z4 M s motorem S54B32.
Jestli se dočkáme nástupce, jasné není. Mercedes v průběhu let konkuroval Mnichovu s modelem SLK (později SLC), jehož výroba byla ukončena už v roce 2020. O tři roky déle vydrželo na trhu Audi TT, jehož duchovní nástupce dorazí jako čistě elektrický vůz na základě konceptu Concept C již brzy. Zatím to ale vypadá, že pouze ve variantě coupé.
Odchod BMW Z4 tak znamená prakticky konec celého segmentu prémiových kompaktních sportovních aut s otevřenou střechou a spalovacím motorem. Pokud o takové auto máte zájem, mezi novými už zůstává prakticky jen čistě elektrické MG Cyberster.
