BMW Z4 a Toyota GR Supra končí, zůstávají jen skladové vozy
Jedna z nejzajímavějších spoluprací moderní automobilové historie se uzavírá. V březnu 2026 skončila výroba roadsteru BMW Z4 i kupé Toyota GR Supra, dvou sportovních modelů, které vznikly na společné technické platformě. Zákazníkům zbývají už jen skladovky.
Roadster BMW Z4 a kupé Toyota GR Supra patřily k nejzajímavějším sportovním autům posledních let. A to už proto, že vznikly v rámci společného vývoje značek BMW a Toyota. Oba vozy sdílely platformu, motory i část techniky a vyráběly se ve stejném závodě společnosti Magna Steyr v rakouském Grazu.
Třetí generace Z4 přišla na trh v roce 2018, současná Supra o rok později. Technicky šlo o velmi blízké příbuzné, ale každá značka naladila vozu vlastní charakter i charakteristiku podvozku.
Podle plánu
Po zhruba sedmi letech výroby se však projekt uzavírá. Výroba obou modelů byla již oficiálně ukončena. „Konec produkce byl již dříve avizován na březen 2026,“ potvrzuje za BMW Group PR manažer David Haidinger.
Také Toyota potvrzuje, že výroba modelu Supra už skončila a na trhu zůstávají pouze poslední vozy. „GR Supra již skončila, poslední vozy jsou skladem u našich autorizovaných partnerů. Takže jde o poslední možnost vůz koupit,“ říká PR manažerka Toyota ČR Jitka Jechová.
BMW se rozloučilo černou
Značka BMW uzavřela kariéru roadsteru speciální verzí BMW Z4 Final Edition, která představuje symbolickou tečku za současnou generací. Edice přinesla několik výrazných designových prvků, především exkluzivní matný lak Frozen Black, černé doplňky M Shadowline nebo interiér s kontrastním červeným prošíváním.
Styl podtrhují také M sportovní brzdy s červenými třmeny, alcantarový volant nebo specifické prahové lišty. Edice byla dostupná pro všechny motorizace modelu Z4 včetně vrcholné verze M40i s třílitrovým řadovým šestiválcem.
Zajímavostí je, že původně neměla být tato verze určena pro český trh. Nakonec se však díky vysokému zájmu zákazníků podařilo pro Českou republiku získat deset vozů.
Supra dostala vůbec nejostřejší verzi
Také Toyota připravila rozlučkovou verzi. Jmenuje se Toyota GR Supra A90 Final Edition a představuje nejextrémnější variantu celé generace. Limitovaná série čítá pouze několik stovek vozů určených především pro evropský a japonský trh.
Oproti standardní Supře nabízí výrazně přepracovaný podvozek, výkonnější verzi řadového šestiválce, větší brzdy a aerodynamiku inspirovanou závodní verzí Supra GT4. Nechybí ani karbonové skořepinové sedačky nebo titanový výfuk. Právě tato edice symbolicky uzavřela výrobu legendárního jména.
Konec modelů Z4 a Supra zároveň symbolicky uzavírá jednu zajímavou kapitolu automobilového průmyslu. Společný projekt BMW a Toyoty vznikl v době, kdy vývoj sportovních vozů začínal být ekonomicky stále náročnější a spolupráce značek nabízela způsob, jak taková auta udržet na trhu.
Konec tradičního receptu
Přicházíme tak hned o dva relativně dostupné sportovní vozy s klasickou koncepcí – motorem vpředu, pohonem zadních kol a dvoumístným interiérem. Pro Z4 zatím není potvrzený přímý nástupce a podobně nejistá je i budoucnost Supry. Obě automobilky se nyní soustředí především na nové technologie a elektrifikované modely.
Pro zákazníky je však současná situace jednoduchá. BMW Z4 i Toyota GR Supra už mají výrobu definitivně za sebou. A kdo o některém z těchto aut uvažoval, má dnes pravděpodobně poslední příležitost sáhnout po některém z posledních skladových vozů.
Zdroje: BMW, Toyota