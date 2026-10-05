BMW zůstalo u konceptu. Italská společnost nyní restomod mnichovské kompaktní řady vyrobí
Riverti Automobili je nová italská společnost, která láká na výrazně upravené BMW M2 ve stylu historicky významných modelů značky.
Vzpomínáte na nádherný koncept BMW 2002 Hommage? Ten v roce 2016 představila mnichovská automobilka na akci Concorso d’Eleganza Villa d’Este v rámci oslav uplynulého půl století od vzniku série 02. Ta byla sice předchůdcem dnešní řady 3, ovšem koncept stál na platformě tehdy nového BMW M2.
Stávající druhou generaci modelu M2 nyní využila italská společnost Riverti Automobili, která na jejím základě plánuje stavět unikátní vozy inspirované modely CSL a právě 2002 Turbo. Zatím se představily jen zahalené grafické návrhy a silně maskovaný prototyp, se kterým se společnost zúčastnila italských závodů do vrchu Tutto Bene Hillclimb.
Typickou tvář hranaté druhé generace G87 nahrazuje tradičními tvary, které jsou inspirované modelem 3.0 CSL ze 70. let přezdívaným „Batmobile“. Znamená to čtyři kulaté světlomety, úzké vertikální ledvinky uprostřed a především typický „žraločí nos“. K tomuto designu se skvěle hodí také kola ve stylu zvaném „pavučiny“, která jsou typická pro dobový motorsport a zejména výrobce BBS.
Kromě toho došlo na rozšíření blatníků s výraznými nasávacími otvory za předními a před zadními koly nebo pevný zadní spoiler stylizovaný dle charakteristik modelu 3.0 CSL. Jakkoli otvory před zadními koly naznačují opak, tato zajímavá kreace si ponechává konstrukci motoru podélně vpředu a pohon zadních kol.
Pod krásně tvarovanou kapotou se s největší pravděpodobností nachází standardní třílitrový řadový šestiválec S58 s dvojitým přeplňováním z modelu M2, ačkoli Riverti nepotvrdilo, zda zůstane v sériové podobě. Zatím není jasné ani zda zůstane v nabídce manuální i samočinná převodovka, nebo bude výběr omezen jen na jednu z nich.
Podle sloganu společnosti nemá jít o restomod, nýbrž o moderní techniku zabalenou do designového jazyka minulých desetiletí. Počet plánovaných kusů zůstává stejně jako datum oficiálního představení velkou neznámou. Designérům společnosti se ale zdánlivě povedlo opravdu hezky naroubovat ikonické tvary na moderní vůz.
Mnichovská automobilka se o něco podobného pokusila už vícekrát, často však skončí pouze u konceptu. V roce 2023 sice došlo na moderní interpretaci modelu 3.0 CSL, té ovšem jako základ posloužil větší model M4 (generace G82) a oproti konceptu tvary značně zevšedněly. Model navíc vznikl pouze v limitované sérii 50 kusů, i když projekt automobilky Riveti pravděpodobně také nebude vyráběn v řádech stovek či dokonce tisíců kusů.
Zdroje: Riveti Automobili, Motor1, CarScoops, BMW Blog