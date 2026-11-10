BMW zvažuje speciální alpinu. Chce touto značkou vyplnit prostor pod Rolls-Royce
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Nedávno dokončené kompletní převzetí značky Alpina mnichovskou automobilkou BMW znamená u některých zákazníků obavy, zda se z Alpiny nestane jen výbava navíc. K jejich rozptýlení by mohla posloužit produkční verze konceptu Vision Alpina.
První alpina představená poté, co BMW dokončilo převzetí této značky od rodiny Bovensiepen, bude stát na základě současné generace řady 7. Automobilka však chce zajistit, aby si lidé nemysleli, že se z Alpiny stane jen výbavový paket, který zaškrtnete v konfigurátoru BMW. Zvažuje tak představení nějakého speciálního modelu, který bude jen alpinou, uvádí britský web Autocar.
Alpina totiž donedávna byla samostatnou automobilkou, nikoliv úpravcem vozů BMW. S mnichovskou automobilkou velmi úzce spolupracovala, měla přístup k jejím prototypům a vyvíjela své modely souběžně s BMW. Alpiny také sjížděly z výrobních linek BMW už jako alpiny, do Buchloe pak mířily až na dopracování.
Od modelů M se lišily zejména zaměřením na vyšší komfort, ale bez kompromisů v oblasti výkonu. Automobilce takové rozdělení vyhovovalo a podle Britů se ho bude snažit zachovat i poté, co značku Alpina vrátí na mapu už ve vlastní režii. Svědčí o tom i výběr prvního modelu, kterým je řada 7 – divize M s takto velkými auty nepracuje.
K rozptýlení zmíněných obav automobilka zvažuje něco speciálního, co by bylo jen alpinou a nemělo „plebejskou“ verzi s logem BMW. Velmi dobře by k tomu mohl posloužit koncept Vision Alpina, představený v květnu letošního roku. Jde totiž o 5,2 m dlouhé kupé s osmiválcem a uspořádáním sedaček 2+2.
Přesně to BMW v nabídce chybí po konci řady 8. Navíc, Alpina má vyplnit prostor mezi nejdražšími BMW a základními modely Rolls-Royce a právě „halo car“, dražší než cokoliv, co nabízí Mnichov, by v této oblasti mohlo skvěle fungovat. A snad i nasytit potřeby těch zákazníků, kteří si brousili zuby na jaguar, ale nechtějí elektrický pohon – pokud by si udržela V8 pod kapotou.
Rozhodnutí však zatím nepadlo ani po stránce, zda se z Vision Alpina stane produkční vůz, ani zda BMW bude u jedné řady vyvíjet jak verzi M, tak i verzi Alpina. Velké rozlišení mezi nimi je však důvod, proč by speciální luxusní model dával smysl. Jak to dopadne, se však zatím musíme nechat překvapit.
zdroj: Autocar | foto: BMW Alpina