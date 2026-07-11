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Bodový systém už je v Česku 20 let. Méně obětí, větší bezpečnost!

Výročí bodového systému

Výročí bodového systému Zdroj: Svět motorů

Předchůdcem bodového systému byly vložky do řidičáku. Body se vyznačovaly proštípnutím kuponu a uvedením data spáchání přestupku.
Předchůdcem bodového systému byly vložky do řidičáku. Body se vyznačovaly proštípnutím kuponu a uvedením data spáchání přestupku.
Svět motorů vydal před prázdninami 2006 pro řidiče brožurku s přehledem všech bodovaných přestupků. Titulek na stránce Zrcadla týdne hlásal, že novinka jede naostro.
Svět motorů vydal před prázdninami 2006 pro řidiče brožurku s přehledem všech bodovaných přestupků. Titulek na stránce Zrcadla týdne hlásal, že novinka jede naostro.
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Martin Karlík
David Šprincl
Martin Karlík , David Šprincl
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V bodové tísni se mohli první řidiči ocitnout před 20 lety. Od 1. července 2006 totiž za přestupky kromě pokut začali dostávat trestné body.

Vzpomenete si, jaký telefon jste měli před 20 lety? Ať už to byla nokia nebo siemens či motorola, rozhodně to byl telefon s tlačítky. Chytré telefony tehdy sice už existovaly, ale bylo jich minimum, byly velmi drahé, a jelikož internetové stránky nebyly uzpůsobené pro malé displeje mobilů, tak uživatelů těchto přístrojů bylo velice málo. Lidé měli obyčejné telefony. A s tím souvisel velký nešvar, kterým bylo telefonování za volantem.

A právě to byl jeden z přestupků, na které se bodový systém zaměřil. Pravda, za držení telefonu byly tehdy jen dva body oproti dnešním čtyřem. Jenže tehdy šlo vlastně „jen“ o to telefonování. „Mysleli jsme si, že si všichni koupí hands-free, budou volat bez telefonu v ruce a bude po problému. To jsme ale netušili, že přijdou chytré telefony a lidi budou za jízdy číst maily, koukat na videa nebo si prohlížet fotky,“ okomentoval výročí bodového systému pro Svět motorů šéf BESIPu Tomáš Neřold.

Bodový systém se tak musí neustále upravovat. „Je to živý systém, se kterým by se mělo pracovat. Aktualizace přišla v roce 2011 a pak 2024. A myslím, že je to dobře,“ dodává první náměstek policejního prezidenta a v letech 2013 až 2019 ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Všude samé body

Bodový systém za vhodný nástroj k tomu, jak snižovat nehodovost, považuje i ministr dopravy Ivan Bednárik. Ten přišel z prostředí železnic, a tak jsme se ho zeptali, zda mají nějaký bodový systém i strojvedoucí. „Nemají body, ale přestupky se evidují, a když se některý opakuje, tak samozřejmě jde ten strojvedoucí z mašiny,“ říká Bednárik Světu motorů. Častým prohřeškem na dráze je v poslední době projetí návěstidla Stůj. „Máme problémy, že strojvedoucí nerespektují červenou na semaforu, abych to řekl jazykem, kterému budou rozumět i řidiči,“ vtipkuje ministr v narážce na to, že železničáři nesnáší výraz semafor. To s barevnými světly u kolejí je totiž návěstidlo.

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