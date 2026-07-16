Bojíte se aut s vysokým nájezdem? Někteří lidé jsou na taková auta hrdí
Signalizuje vysoký nájezd u ojetiny férového prodejce a poctivý servis, nebo byste se měli takovému autu vyhnout obloukem? Podívali jsme se na to, proč byste se vysokých čísel na tachometru nemuseli nutně bát – a na co si dát naopak pozor.
Automobily s vyšším nájezdem se od zavedení online výpisů z technických kontrol a rozmachu služeb pro kontrolu historie vozidel vyskytují v inzerci častěji. Měli bychom se však vysokého čísla bát, nebo lze konstatovat, že je to jen číslo?
Průzkum společnosti eBay ukazuje, že 81 % britských řidičů by se zdráhalo pořídit vůz s vysokým nájezdem a téměř tři čtvrtiny dotázaných by nekoupily vůz s nájezdem vyšším než 100.000 mil (160.000 km).
Mezi šesti miliony vozidel, která s nájezdem více než 100.000 mil dorazila minulý rok na britské stanice technické kontroly, nebylo ani 2700 s nájezdem přes 500.000 mil (necelých 850.000 km). Takové číslo je výjimečné i na našem trhu, ale vozů s nájezdem přes 400.000 km není na trhu ojetých vozů málo. A ani nemusí být tak staré.
Je ale takové auto automaticky špatné, nebo může představovat výhodnou koupi? S prvním tvrzením kontrastují všelijaké kluby majitelů vozů s vysokým nájezdem nebo facebooková skupiny Mileage Impossible, kde lidé obdivují auta s vysokým nájezdem.
Za Velkou louží automobilka Mercedes-Benz majitelům vozidel s vysokým nájezdem dává fyzický odznak, v Česku něco podobného nabízí například automobilka Toyota. Klub s příhodným názvem Lovci kilometrů dělí majitele do čtyř kategorií podle toho, jakou vzdálenost jejich vůz urazil.
Bronzová skupina sdružuje majitele s nájezdem 200.000–299.999 km, stříbrná 300.000–399.999 km, zlatá 400.000–499.999 km a nejvyšší platinové úrovně dosáhnou majitelé vozů s nájezdem nad 500.000 km. Takových je v ČR aktuálně registrovaných přibližně dvacet. Mezi nimi také čtyři kusy hybridního modelu Prius.
Nezmar, který láká podvodníky
Na priusu s nájezdem téměř 300.000 mil (bezmála půl milionu kilometrů) demonstrovala společnost eBay ve spolupráci s Laurou Kennedyovou, zakladatelkou servisu Spanners with Manners a Mechanic, že vysoký nájezd nemusí nutně znamenat problémy.
„Lidé často přehlížejí auta s vysokým nájezdem, ale pravdou je, že dobře udržované vozidlo může být opravdu výhodná koupě. Moderní auta, jako je například Toyota Prius z eBay, jsou konstruována tak, aby vydržela mnohem déle, než si mnozí řidiči myslí,“ uvedla Kennedyová.
Průzkum společnosti carVertical toto nepřímo potvrzuje: ukazuje totiž, že ani vysoké číslo na tachometru není zárukou toho, že daný vůz ve skutečnosti neujel ještě mnohem delší vzdálenost. Za svou odolnost vyzdvihovaný model prius označil výzkum společnosti carVertical za vůbec nejčastěji stáčené auto na evropském trhu.
Že toho tato auta hodně vydrží, je obecně známo, ovšem průměrná odchylka tachometru o 143.780 km překvapí asi úplně každého. V těsném závěsu jsou modely Volvo V70 nebo Volkswagen Touran, které si často pořizují rodiny, přičemž touran je stejně jako prius oblíbený také u taxikářů.
Zde vyvstává zajímavý kontrast: Obecně platí, že vozidla používaná pro taxislužbu jsou servisována velmi pravidelně a například v ČR musejí technickou kontrolou projít každoročně. Bohužel jsou dle údajů společnosti carVertical také nejčastější obětí manipulace s tachometrem.
Ani auta pro nadšence se podvodům nevyhýbají – například Ford Mustang byl v Česku před dvěma lety nejčastěji stáčeným vozem vůbec. V takovém případě hrozí nejen přeplacení hodnoty auta, ale hlavně riziko zanedbání údržby. Tu totiž nic netušící majitel může zanedbat zcela nevědomě, protože se řídí plánem podle zkresleného stavu tachometru.
Studie společnosti eBay radí, že je potřeba provést před koupí auta s vysokým nájezdem důkladnou kontrolu. To je ale potřeba u každého auta. Důležité je před koupí co nejpodrobněji zjistit historii vozu z pohledu použití (pravidelné delší cesty mohou indikovat nižší opotřebení motoru než časté krátké cesty se studeným motorem) a mít k dispozici důkladnou a důvěryhodnou servisní historii.
Přestože se často setkáváme s názorem, že větší nájezd nepřímo potvrzuje kvalitní servis, není to samozřejmostí. Některá auta jsou věrnými společníky i při zanedbané údržbě a takovým je dobré se při koupi raději obloukem vyhnout.
Jak k tomuto tématu říkají redaktoři britského TopGearu: „Koupě auta s velkým nájezdem na tachometru neznamená, že kupujete nezničitelný stroj. Možná ano, ale stejně tak to může znamenat, že kupujete časovanou bombu.“
Skutečným ponaučením z výzkumu společnosti eBay a dat společnosti carVertical by tedy nemělo být, že koupě jakéhokoli auta s vysokým nájezdem je zákonitě výhodná, nýbrž že správnou koupí lze s trochou štěstí díky vysokému nájezdu získat za lepší cenu auto modernější, výkonnější či lépe vybavené, aniž by vás stálo majlant.
Navíc vůbec nejde pouze o auta běžné spotřeby, čas od času se na prodej objeví i nějaký zajímavý exotický vůz s nezvykle vysokým nájezdem. Před pár lety to byl například plně pojízdný Aston Martin V8 Vantage s nájezdem přes půl milionu kilometrů a cenovkou 26.000 eur (630.000 korun). To je minimálně o 200 tisíc méně než momentálně nejlevnější pojízdný V8 Vantage v evropské inzerci.
Na téma vysokého nájezdu či stočených tachometrů se názory liší. Opotřebení každého auta je totiž velmi individuální a pravdou je, že ať předchozí majitel servisoval svůj vůz jakkoli důkladně, určité díly vozu budou s vyšším nájezdem zkrátka více opotřebené. Jak to s nájezdem u aut máte vy?
Máte při koupi nějakou horní hranici, nebo byste se naopak nebáli například notoricky nespolehlivého Volkswagenu Phaeton z roku 2014 s nájezdem přes 750 tisíc kilometrů, který je nyní zcela pojízdný na prodej na serveru AutoScout24.de? Když už ujel tolik, tak se přece už nerozbije, no ne? S cenovkou 5700 € navíc stojí přibližně polovinu srovnatelného modelu s polovičním nájezdem.
Zdroje: eBay, WeBuyAnyCar, Toyota, TheAutopian, CarVertical, AutoMotor&Sport, Mobile.de, AutoScout24.de