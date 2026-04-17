Bosch vyvíjí rychlý ohřev katalyzátoru pomocí plamene. Pomoci má hlavně po studeném startu
Emise po studeném startu zůstávají slabinou spalovacích motorů i hybridů. Bosch chce problém řešit samostatným ohřevem katalyzátoru bez nutnosti vysokonapěťové techniky.
Boj proti emisím výfukových plynů neutichá, zejména v Evropě. Největším problémem jsou emise produkované během startování a prvních rozjezdů. Ty tvoří většinu emisní stopy vozidla, než se výfukové potrubí, a hlavně katalyzátor, zahřejí na pracovní teplotu. Hlavním generátorem tepla je spalovací motor, ale je třeba dávat pozor, aby implementované systémy nesnižovaly jeho účinnost.
Bosch přichází s revolučním řešením pro benzinové motory, fungujícím odděleně a nezávisle na motoru. Jedná se o systém rychlého ohřevu katalyzátoru, zkráceně RCH (Rapid Catalyst Heating). Ten zrychluje aktivaci katalyzátoru tím, že zahřeje potrubí plynovým hořákem s vysokým tepelným výkonem přes 25 kW. Systém je napájen 12voltovým elektrickým systémem a o dodávku paliva se stará nízkotlaké čerpadlo.
Hořák se zapne ihned po nastartování, takže katalyzátor rychle dosáhne optimální teploty, což pomáhá v nejvypjatějších chvílích snížit emise až o 70 procent, a to u osobních aut i pick-upů. Zároveň dochází ke snížení potřebného objemu drahých kovů uvnitř katalyzátoru.
Výhodou je, že tento systém je kompatibilní s úzkým i podlahovým propojením, takže integrace nevyžaduje zásadní zásahy do systému. Dále nevyžaduje vysokonapěťovou soustavu a je klíčovým pomocníkem u hybridů, protože při jízdě na elektřinu může teplota katalyzátoru znovu klesnout pod hranici účinné funkce. Kalibrace je také mnohem jednodušší, protože nezasahuje do managementu motoru.
Bosch stále pracuje na přípravě RCH pro sériovou výrobu, takže uvidíme, kdy a v jakém voze se dostane na trh.
Zdroj: Bosch I Video: Seat