Boural Turek kvůli neznalosti pravidel? Nehoda odhalila, jak moc Češi tápou v dopravním značení
Po nehodě Filipa Turka se ukázalo, že poslanec měl křižovatkou v Sokolské ulici projet rovně z odbočovacího pruhu. Podle jeho zastánců je úsek kvůli rekonstrukcím chaotický, což ale před zákonem neobstojí. Dočasné značení má totiž přednost před stálým – ovšem pouze za předpokladu, že silničáři odvedli svou práci.
Sokolská ulice, která tvoří klíčovou tepnu pražské magistrály, v posledních měsících skutečně připomíná zkoušku řidičských nervů. Kvůli pracím na silnici se zde pruhy zužují, klikatí a na asfaltu se kříží staré bílé čáry s novými žlutými.
Právě tato složitost je nyní mezi hlavními body obhajoby ze strany Turkových příznivců. Podle nich je v daném úseku téměř nemožné správně zareagovat, protože značení je nepřehledné, chaotické a odporuje si. Řada z nich dokonce zcela ignoruje pravidla silničního provozu a vynáší soudy, které by rozcupoval každý absolvent autoškoly.
Z hlediska pravidel silničního provozu je to totiž jasné. Zákon počítá s tím, že na silnici může nastat situace, kdy si různé typy značení odporují. Určuje proto nekompromisní pyramidu autorit, kde má každá značka a barva své jasné místo.
Dočasné značení stojí nad pevným
Generálem na silnici je vždy živý policista. Jeho pokyny jsou absolutní a stojí nad všemi semafory i značkami. Hned pod policistou stojí světelné signály, tedy klasické semafory, které jsou nadřazené všem svislým i vodorovným značkám. Pokud svítí zelená, jedete, i kdyby pod semaforem visela plechová značka přikazující vám dát přednost. Ta by začala platit až v momentě, kdy by semafor zhasnul.
Své místo v této pomyslné pyramidě má i dočasné dopravní značení. Pravidla pro jeho používání jasně určuje zákon o silničním provozu. Ten sice nestaví dočasné značky na úroveň semaforů, ale dává jim absolutní přednost před jakýmkoliv trvalým značením. Přenosná značka na červenobílém sloupku má v tu chvíli vždy přednost před tou, která je pevně zabetonovaná v chodníku, stejně jako žlutá čára na zemi okamžitě přebíjí tu bílou.
Když se tedy v Sokolské ulici kříží původní bílé pruhy s novými žlutými, které řidiče odklánějí do strany, žlutá barva bílé čáry z právního hlediska okamžitě vymazává. Řidič je povinen sledovat pouze žluté vedení a bílé linie zcela ignorovat. Argument, že se pruhy pletly, u policie ani u správního řízení nemá šanci na úspěch, protože zákon předpokládá, že držitel řidičského oprávnění umí rozlišit barvy a chápe jejich legislativní váhu.
Silničáři také pod drobnohledem
Celá obhajoba Turka se však může opřít o jeden důležitý bod. Aby totiž výše zmíněná pyramida značení platila neprůstřelně, muselo být vše nainstalováno správně a v souladu s předpisy.
Ministerstvo dopravy schvaluje pro uzavírky takzvané Technické podmínky (konkrétně TP 66). Tyto předpisy silničářům nekompromisně nařizují, že pokud dočasné značení odporuje tomu původnímu, staré stálé značky se musí zneplatnit. Nestačí jen vedle nich postavit ty nové.
Původní plechové značky musí být buď fyzicky zakryté neprůhledným pouzdrem, otočené mimo zorné pole, nebo přeškrtnuté červenobílou či oranžovou páskou ve tvaru kříže. To samé platí pro vodorovné značení na vozovce. Žlutá barva sice signalizuje jasnou nadřazenost značení, ale podle ustanovení zákona o silničním provozu musí být každé dopravní značení v první řadě dostatečně viditelné a srozumitelné.
Vždy tak záleží na konkrétní situaci. Pokud silničáři v Sokolské odvedli precizní práci, původní směry řádně zneplatnili a žluté značení nainstalovali správně, veškeré výmluvy padají pod stůl a chyba jde plně za řidičem mercedesu.
V opačném případě by se mohlo jednat o takzvanou „závadu v dopravním značení“. Soudy pak situaci posuzují optikou průměrného, běžně pozorného řidiče. Pokud bylo značení prokazatelně matoucí a v rozporu s technickými normami, řidič nemusí být za chybu potrestán. Rozhodující slovo tak bude mít precizní policejní dokumentace, která ukáže, jak přesně křižovatka vypadala a zda silničáři splnili své povinnosti.
Zdroje: Blesk, Policie České republiky, Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu