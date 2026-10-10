Box Thule Arcos XL pojme až 450 litrů, střecha přitom zůstane volná
Střešní box je u rodin a lyžařů klasika, jenže má svá omezení. Thule proto rozšiřuje řadu zadních boxů Arcos o největší verzi XL. Montuje se na tažné zařízení a nabízí dodatečných 450 litrů.
Kdo někdy zvedal těžký střešní box nad hlavu, ví své. Nemluvě o horším přístupu, ovladatelnosti a vyšší spotřebě. Nejnovější přírůstek do řady Arcos na to proto jde jinak: box v největší variantě s přídomkem XL se totiž připevňuje za auto na tažné zařízení.
Hlavním argumentem této verze je kapacita. Thule Arcos XL pobere dalších 450 litrů, což se velmi blíží kapacitě klasického zavazdelníku u středně velkého prémiového kombi. Dovnitř boxu naskládáte až sedm párů lyží o délce 180 cm, případně čtyři snowboardy a celkově až 50 kilogramů nákladu.
Box sedí nízko za autem, takže se snadno nakládá a vykládá a nebrání ve výhledu. Pohodlí oceníte hlavně u vozů s vyšší karoserií a objemnější bagáže, třeba kočárku, sportovního vybavení nebo věcí na kempování. Nízký profil navíc nebrání přístupu do kufru, který zůstává dostupný i s namontovaným boxem. Umístění za vozem ocení nejen majitelé elektromobilů, které jsou z pohledu spotřeby na zhoršenou aerodynamiku náchylnější než automobily se spalovacím pohonem.
Pevná skořepina se strukturovaným povrchem odolává počasí i nečistotám z vozovky. Náklad jistí systém SlideLock s oddělenými funkcemi zamčení a otevření, který ukazuje, že je box správně zavřený. Integrovaná zadní světla zlepšují funkčnost i vzhled a montáž zvládne jeden člověk, protože se základna a box dodávají samostatně.
Box Arcos je nutné používat spolu s platformou Arcos, která se prodává zvlášť. Zatímco přepravní box Thule stojí XL 27.490 Kč, za zmíněnou základnu dáte 9990 korun. Nebo si můžete koupit rovnou celý balíček obou dílů za 37.480 Kč. Zadní box nesmí být vystaven teplu z výfuku, u některých aut proto může být potřeba prodloužení výfuku, které Thule nabízí na vybraných prodejnách i na Thule.com.
Zdroj: Thule, foto a video: Thule