Boxster ani cayman benzin nedostanou. Porsche ho nakonec definitivně pohřbilo
Porsche nedávno naznačilo, že nová generace modelů řady 718 vedle elektrického pohonu dostane i spalovací motory. Teď je ovšem všechno jinak…
Porsche před několika dny představilo novou strategii Sportwagenschmiede ’35. Ta mimo jiné zmiňuje větší orientaci na limitované verze ikonického sporťáku 911 a širší nasazení spalovacích motorů. Má to ovšem také jeden háček.
Podle informací serveru Motor1 se u nové generace nejmenší modelové řady 718 nakonec s benzinovými agregáty opravdu nepočítá. Tomu sice odpovídaly původní informace, pomalejší nástup elektromobility a s tím související nízké prodeje lokálně bezemisních aut většinu výrobců sportovních a luxusních přesvědčily o tom, že spalovací pohon má přece jen stále smysl.
Informace o nových generací modelů 718 v posledních letech často zněly dost zmatečně. Například loni se měly vedle elektrických variant představit i spalovací motory. Benzin měl být vyhrazen pro nejvýkonnější verze, což vyvolalo spekulace o plochém šestiválci a ceně vyšší než u elektrických protějšků. Porsche si zřejmě nechávalo otevřená zadní vrátka.
Podle Matthiase Rautera, šéfa komunikace Porsche, přitom benzinové následníky modelů Boxster a Cayman prý nikdy nikdo oficiálně nepotvrdil, byť ještě začátkem letošního roku to paradoxně vypadalo, že světlo světa nakonec nespatří původně plánované elektrické verze obou aut.
Elektřina se opozdí, ale nakonec přijde
O elektrických Porsche Boxster a Cayman se mluví minimálně od začátku roku 2022. Na trh měly přijít již loni, turbulentní vývoj na trhu s elektromobily a technické potíže při vývoji ovšem premiéru odsunuly na rok 2027 s tím, že do prodeje se sportovní dvojčata dostanou přespříští rok.
Jak jsme ale již psaly, zmíněná nová strategie Porsche naštěstí počítá s dalšími investicemi do spalovacích a plug-in hybridních pohonů. Majetnější zákazníci o ně totiž nadále stojí, třeba i za cenu vyšších pořizovacích nákladů. Za dva roky se tudíž i v Evropě dočkáme druhé generace SUV Macan se spalovacími motory, jež bude stát na platformě PPC. Srdce každého fanouška aut pak zaplesá nad informací, že Porsche 911 se minimálně v následujících letech plné elektrifikaci vyhne.
Nadšence navíc potěší další zásadní zpráva. Již ve čtvrtek 15. října totiž německá automobilka představí koncept Mission S, který ukáže budoucí supersport stojící nad modelem 911.
Zdroj: Motor1 a Porsche, foto: Auto.cz a Porsche