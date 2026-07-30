Brabus poslal svůj styl na vodu. Ultima 55 je luxusní karbonový katamaran s výkonem 1.450 koní
Brabus Ultima 55 vznikl jako první luxusní katamaran ve spolupráci se Sunreef Yachts. Nabídne dvě dispoziční řešení, prostor až pro šest hostů, karbonová WC a výklopné terasy na zádi přímo u vody.
Brabus už dávno není jen úpravce rychlých Mercedesů. Z Bottropu dnes přicházejí přestavby Porsche, Lamborghini, vlastní projekty i výkonné čluny. Nová Ultima 55 ale posouvá vodní část značky zase o kus dál. Nejde o další sportovní daycruiser, nýbrž o luxusní motorový katamaran vzniklý ve spolupráci se Sunreef Yachts.
Dosavadní lodě z řady Brabus Marine vznikaly hlavně ve spolupráci s finským Axoparem a mířily mezi výkonné čluny a tendery v délce zhruba 22 až 45 stop (6,71 m až 13,72 m). Ultima 55 vstupuje do jiné kategorie, protože má nabídnout víc prostoru pro delší pobyt na palubě a samozřejmě pořádnou porci výkonu.
Novinka měří 55,8 stopy, tedy 17 metrů na délku, a na šířku má 18,4 stopy, zhruba 5,6 metru. Základem je dvoutrupá konstrukce Sunreef Ultima 55. Po sklopení bočních platforem na zádi se šířka zvětší na 24,9 stopy, tedy 7,6 metru. Rozložením vznikne větší venkovní obytná plocha přímo u vody, určená k relaxaci.
Po technické stránce je zajímavé hlavně použití hydrofoilů. Podvodní křídla vytvářejí ve vyšších rychlostech vztlak, který zvedá trupy výš nad hladinu a snižuje odpor vody. Brabus k tomu přidává téměř nulový náklon a lepší stabilitu.
Pohon zajišťují dva řadové šestiválce o objemu 10.8 litru, každý s výkonem 533 kW, tedy 725 koní. Celkově tak má Brabus Ultima 55 výkon 1.066 kW, respektive 1.450 koní. O dostatek paliva se stará nádrž na 1.500 litrů. Maximální rychlost přesahuje 40 uzlů, tedy přibližně 74 km/h. Na silnici by takové číslo nikoho neposadilo do židle, u sedmnáctimetrového luxusního katamaránu už ale jde o jinou disciplínu. Ponor činí 1,4 metru a je tu i generátor o výkonu 10,5 kW.
Vzhled je přesně v duchu Brabusu. Trup v odstínu grafitové černé doplňuje karbonové vlákno. To se ve viditelné podobě objevuje na předním i zadním křídle, sloupcích s podsvícenými logy Brabus, ventilačních prvcích na bocích i střešním nosiči. Karbonové LED osvětlení na střeše dělá katamaran viditelným a zároveň mu propůjčuje vlastní světelný podpis. Čalounění interiéru je čistě na volbě majitele, který vybírá z grafitově černého, červeného nebo krémového provedení..
Zadní část definují výklopné platformy, proměnitelné opalovací plochy, které se dají přestavět i na vzpřímenější sezení. Výsuvný karbonový stůl může sloužit k jídlu nebo společnému posezení, případně se zasune a uvolní víc prostoru. Nechybí elektrický gril, mokrý bar a úložné i obslužné moduly. Další velká opalovací plocha je vpředu na přídi.
Uvnitř Brabus pokračuje stejnou logikou jako u svých aut. Interiér kombinuje šedou kůži, prošívání ve tvaru trojúhelníku, Alcantaru, karbon a vybrané dřevěné dýhy. Navigaci a palubní systémy sdružuje širokoúhlé digitální stanoviště, zatímco v obytném prostoru je plně vybavená kuchyňská část. Pro odpočinek tu je 43palcová televize elektricky výsuvná z pracovní desky a audiosystém Bowers & Wilkins Marine Series.
Brabus Ultima 55 bude dostupný ve dvou uspořádáních. Standardní konfigurace počítá s hlavní kajutou, VIP kajutou a kajutou pro člena posádky, takže ubytuje čtyři hosty a jednoho člena posádky. Alternativně lze zvolit tři hostinské kajuty a jednu kajutu pro posádku, čímž se kapacita zvýší na šest hostů a jednoho člena posádky. Kajuty malí plnohodnotnou koupelnu a WC s karbonovým "prkénkem".
Cena zveřejněná není, neoficiálně by měla činit kolem 79,7 milionu Kč. U podobného produktu to ale není překvapení ani zásadní sdělení, protože si ho koupí lidé, kteří jej budou chtít přesně specifikovat podle své představy a peníze moc neřeší.
Zdroj: Brabus