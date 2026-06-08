Brit za dva miliony pro ty, kteří ještě nezapomněli řídit. To je Wells Vertige
Podmanivý sporťák Wells Vertige se zrodil jako projekt nadšence, který na trhu marně hledal lehké, mechanicky čisté auto pro každý den. Jeho tvůrci jsou názoru, že největším luxusem moderní doby je absolutní klid pro řízení, řadící páka a kulatý volant.
Když zakladatel značky Robin Wells před lety poprvé představil prototyp svého vozu na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, mnozí to považovali za sice sympatický, ale poněkud bláhový romantický pokus. Britský vizionář měl však jasný plán. Chtěl oživit odkaz, který po sobě zanechaly legendy typu Lotus Elise. Že nešlo o výstřel do tmy, potvrzuje současná realita. Úvodní pětadvacetikusová série se bleskově vyprodala a automobilka pro letošní rok navyšuje výrobní kapacity.
Ruční stavba z lokálních britských komponentů sice znamená, že letos z bran továrny vyjede pouhý tucet aut, zájemci s připravenou částkou startující na hranici 2,1 milionu korun (přepočtem z 75.000 liber) však už teď plní pořadníky pro další roky. Kolem značky navíc vznikl exkluzivní klub majitelů, což jen podtrhuje její okamžitý kultovní status. Firma ani nepotřebuje v podstatě žádnou reklamu.
Za nekompromisní mechanikou vozu stojí inženýrský tým Hall Engineering vedený konstruktérem Edwardem Hallem. Ti do projektu přinesli dekády zkušeností z britského motorsportu a zakázkového vývoje pro formuli 1. Jejich závodní škola dala vozu dokonalou kinematiku podvozku a špičkovou geometrii.
Nová a naprostá klasika
Architektura Vertige sází na osvědčenou klasiku. Motor uložený uprostřed napříč a pohon zadních kol. Základem celého vozu je mimořádně tuhý ocelový monokok, na který navazují trubkové pomocné rámy fungující jako deformační zóny. Celé to balení, zahalené do elegantních kompozitních panelů s dramaticky výklopnými motýlími dveřmi, váží v suchém stavu neuvěřitelných 815 kilogramů. V době, kdy běžný hatchback váží klidně dvojnásobek.
O kontakt s vozovkou se stará nezávislé dvojité lichoběžníkové zavěšení na všech čtyřech kolech. Největším klenotem pro puristy je však mechanické hřebenové řízení, které záměrně postrádá jakýkoliv posilovač. Každý kamínek na silnici, každá změna přilnavosti a každý záchvěv předních kol se tak přenáší přímo do dlaní řidiče.
Pod zadní kapotou neodpočívá žádný složitý přeplňovaný hybrid, nýbrž atmosférický 2,5litrový čtyřválec Ford Duratec s hliníkovým blokem. Wells ho však osadil nezávislými škrticími klapkami a vlastní laděnou řídicí jednotkou. Výsledkem je lineární zátah, okamžitá odezva na plyn a charakteristický mechanický ryk.
Základní verze posílá na zadní nápravu 153 kW, pro náročnější je připravena i ostřejší varianta R vyladěná až na 184 kW. Zrychlení z nuly na stovku za necelých pět sekund sice v tabulkách dnešních elektromobilů neoslní, ale prožitek z něj, umocněný přesným řazením výhradně šestistupňového manuálu, je absolutně nesrovnatelný.
Optimální dávka komfortu
Kabina vozu je pak kapitolou samou pro sebe. Robin Wells, který má klasické hudební vzdělání, navrhl dřevěnou hlavici řadicí páky tak, aby svým tvarem a vyvážením připomínala dirigentskou taktovku. Celý interiér kombinuje jemnou skotskou kůži a Alcantaru, přičemž analogové přístroje jsou upevněny přímo na sloupku řízení, takže se pohybují společně s volantem a řidič na ně vidí v jakékoliv pozici.
Přestože jde o puristický stroj, na každodenní použitelnost se nezapomnělo. Auto dostalo vyhřívané čelní sklo, dvojitá zadní skla tlumící nežádoucí hluk a diskrétní sedmipalcový dotykový displej s podporou moderní konektivity, který však nijak neruší celkový retro nádech.
S padesátilitrovou nádrží, kterou lze díky dvěma hrdlům plnit z obou stran, a překvapivě slušným kufrem schopným pojmout i plnohodnotné náhradní kolo, je Wells Vertige skvělým společníkem na dlouhé víkendové útěky do neznáma. Je to zkrátka automobilový protipól dnešního digitálního světa, mechanická symfonie, která vrací radost z čistého řízení zpět do rukou těm, kteří o ni ještě stojí.
Zdroje: Wells, Hall Engineering