Británie dále couvá ze zákazu spalováků. Povolí víc hybridů v roce 2030
Spalovací motory dnes mohou být součástí jen pětiny nově prodaných aut v roce 2030. Nově by to měla být až polovina. Tvrdý zákaz na rok 2035 však nejspíš zůstane v platnosti.
Velká Británie byla před několika lety jednou z prvních zemí, které naplánovaly zákaz prodeje nových aut, které nejsou alespoň plug-in hybridy, od roku 2030 a zákaz prodeje všech nových aut se spalovacími motory od r. 2035. Od té doby se neděje nic jiného, než že z těchto ambiciózních plánů postupně couvá.
V současnosti platí, že letos musí mix prodaných aut tvořit z 33 % elektromobily, v příštím roce to musí být 38 % a pak to bude rychle růst až do 80 % v roce 2030. Tento plán se však podle zprávy britského webu Autocar má změnit – přesněji, zásadně zmírnit.
Za prvních pět měsíců letoška totiž podle Společnosti automobilových výrobců a obchodníků (SMMT) tvoří elektromobily jen 23,9 % nově registrovaných aut ve Velké Británii, a to navzdory obrovským slevám, které na tato auta automobilky a jejich importéři nabízejí. Odpovědnost a případná penalizace totiž leží právě na této straně.
Osmdesátiprocentní kvóta pro rok 2030 se však má změnit, a to výrazně – na 50 %. Právě o to se snaží nejen automobilky působící na britském trhu, ale také odborové organizace zastupující pracovníky v automobilovém průmyslu.
„Je nasnadě, že předpoklady, které podpírají původní kvóty, už nefungují. Vznikly pro trh se silnější poptávkou, větší stabilitou a levnějšími energiemi, ne pro trh, který máme dnes,“ řekl Mike Hawes, šéf SMMT.
„Samotné cíle nesnižují emise. Snižuje je pořizování nových aut. Spotřebitelé a podniky přejdou (na elektromobily) jen pokud podmínky a náklady dávají smysl. Automobilový sektor masivně investuje, aby tyto podmínky vytvořil,“ dodal Hawes s tím, že příslovečné klacky pod nohy ze strany úřadů, jako danění každé ujeté míle v elektromobilu, naopak pracují proti tomu, aby lidé ze spalovacích aut přesedli do těch elektrických.
Pokud ke zmírnění kvóty pro rok 2030 skutečně dojde, bude to druhá taková změna, kterou provede vláda Sira Keira Starmera. Loni umožnila po roce 2030 i prodej full-hybridních aut, nikoliv jen plug-in hybridních, samozřejmě navíc k elektromobilům a autům s vodíkovými palivovými články.
Předpokládá se, že zrovna tato pravidla, tedy zákaz prodeje nových nehybridních aut po roce 2030 a zákaz prodeje aut s jakýmikoliv spalovacími motory po roce 2035, zůstane stále v platnosti. I tak ale bude podle Sharon Grahamové, předsedkyně odborů Unite workers, snížení kvóty pro rok 2030 „velkým vítězstvím“ pro pracovníky, jejichž zaměstnání je ohroženo nepředvídatelnou cestou k plně elektrickému vozovému parku. „Nereagovat (na měnící se podmínky) by bylo sebepoškozování,“ nebrala si servítky.
Pochopitelně, ne všichni se snížením předepsaného podílu elektromobilů souhlasí. „Zmírnit kvóty potřetí by zbrzdilo rozvoj infrastruktury,“ řekla Vicky Readová, šéfka oborové organizace poskytovatelů nabíjecích stanic ChargeUK, a dodala, že tyto firmy investují miliardy do rozvoje nabíjecí infrastruktury s vírou, že nastavená pravidla se nebudou měnit.
Podobně se vyjádřil Gurjeet Grewal, šéf leasingové společnosti Octopus Electric Vehicles, která se specializuje na tento typ pohonu. Zmírnění by podle něj „v dlouhodobém horizontu pravděpodobně materiálně poškodilo“ spotřebitele.
Zdroj: Autocar | foto: archiv | video: Cupra