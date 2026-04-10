Britská motokára dostala ještě větší výkon. Ariel spouští prodej modelu Atom 4RR

Ariel Atom 4RR
Jiří Landa
Značka Ariel mezi znalými nepředstavuje pouze prací prášek, ale především extrémně rychlá a schopná auta s trubkovým rámem. Po 25 letech inovací přichází nyní automobilka s modelem, jehož poměr výkonu ku hmotnosti je vyšší než u hypersportu od Bugatti. Místo komfortu však sází na závodní schopnosti.

Zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,4 sekundy a z 0 na 160 km/h za 5,1 zní, jako kdybychom psali o nějakém supersportu nebo přinejmenším výkonném elektromobilu. Ariel Atom 4RR ale představuje úplný opak a sází na lehkou konstrukci a minimalismus.

Spíše než motokára vypadá jako formule, přičemž pod kapotou se nachází legendární čtyřválcový motor Honda K20C Type R o objemu 2,0 litru. Téměř každý jeho díl byl však vyměněn, modernizován nebo přepracován.

Dostal kované ojnice, přepracována byla hlava i válce a na zakázku byly vyrobeny vačkové hřídele a ventilová sada s vylepšenými pružinami i vodítky. Výsledkem je jedinečný motor skládaný ručně zhruba 100 hodin.

Modelu Atom 4RR dává úctyhodných 525 koní, točivý moment 550 Nm a limit až 8200 otáček za minutu. To jsou hodnoty, které nabízí třetí mapa s vrcholem plnicího tlaku turbodmychadla 1,7 baru. Ten je naštěstí možné přiškrtit, abyste Atom 4RR nerozbili už při cestě na okruh. Na výběr je z mapy s výkonem 400 koní a 380 Nm nebo zlaté střední cesty v podobě 500 koní a 450 Nm.

Hlavní zaměření modelu 4RR je nepochybně okruhové ježdění. Jeho podvozek je pro užití v motorsportu plně svařován bronzem a nabízí výrazně vyšší pevnost oproti předchozím modelům. Je také vybaven nastavitelnými tlumiči Öhlins, dostatečný brzdný výkon zajišťují dvoudílné ventilované kotouče AP Racing o průměru 310 mm. Větší se pod kola nevešly.

Systém ABS je nastavitelný v 11 stupních včetně polohy OFF. Míru účinnosti ABS je možné nastavit také za jízdy. Všemožná nastavení doplňují i nastavitelné aerodynamické prvky, cílem je, aby si každý majitel Arielu Atom 4RR mohl svůj vůz nastavit dle vlastních preferencí i podle okruhu, na který zrovna zavítá.

Exkluzivita není synonymem luxusu

Atom 4RR je nejexkluzivnějším modelem společnosti, což v případě značky Ariel znamená vyhovění těm nejnáročnějším požadavkům nadšenců do závodních okruhů a sportovních silničních vozů. Každý vůz je vyroben na zakázku včetně motoru a tomu odpovídá cena 208.000 liber bez daně (v přepočtu téměř 6 milionů korun).

Zaplatíte tak téměř milion za každých sto kilo, model Atom 4RR totiž váží pouze 700 kilogramů. S výkonem 525 koní to znamená výkon přes 780 koní na tunu hmotnosti, to je hodnota, na kterou vám nestačí ani „základní“ verze Bugatti Chiron (ten má 734 k na tunu). Pokud vám nebude chybět komfort a luxusní materiály, dal by se Atom 4RR vlastně považovat za výhodnou koupi…

Společnost Ariel takto schopný model postavila k výročí 25 let svého založení a chce s ním demonstrovat nabyté zkušenosti a inženýrský um. Už tak exkluzivní značka Ariel Motor, jejíž vozy jsou vždy vyráběny pouze jedním technikem, tak nabídne ještě exkluzivnější přístup pro ty nejnáročnější klienty.

Model 4RR nabídne možnost individualizace v podobě ochranného rámu homologovaného pro motorsport, elektronicky ovládaných tlumičů, lamelového samosvorného diferenciálu nebo integrovaných pneumatických zvedáků pro rychlejší a jednodušší servis v boxech. Samozřejmostí jsou obrovské možnosti individualizace designu rámu a panelů karoserie.

Zdroj: Ariel Motor

