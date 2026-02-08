Britský šarm a švýcarská preciznost i v F1. Aston Martin spolupracuje s Breitlingem
Paralely mezi milovníky ultraluxusních automobilů a příznivci kvalitních hodinek můžeme v historii najít nesčetněkrát. Nyní se do výčtu významných partnerství oficiálně přidává také britská automobilka Aston Martin, která oznámila partnerství s Breitlingem.
Spolupráce mezi značkami Aston Martin a Breitling začne v letošním roce a bude se týkat nejen designu a techniky, ale především rychlosti, která je pro obě značky symbolem. Pro Breitling je klíčovým spojením rok 1907, ve kterém Léon Breitling představil kapesní hodinky Vitesse s chronografem. Slovo vitesse znamená ve francouzštině rychlost.
Na rozdíl od ostatních hodinek řada Vitesse nesloužila k měření času, nýbrž byla specificky navržena pro měření rychlosti. Přesnost, s jakou chronograf rychlost měřil, se kromě běžných zákazníků zalíbila také švýcarské policii. Ta je posléze používala k vystavování prvních pokut za rychlost.
O šest let později založili v Anglii pánové Lionel Martin a Robert Bamford podnik Bamford & Martin, který se kromě prodeje a servisu existujících vozů věnoval také jejich úpravám. S upraveným dvoumístným sporťákem Lionel společnou značku propagoval a závodil na kopci jménem Aston Hill. Když v roce 1914 představili svůj první automobil vlastní konstrukce, dostal po tomto kopci jméno.
Cesty obou společností se znovu propojily s uvedením filmové klasiky Thunderball v roce 1965. Tehdy se agent James Bond ztvárněný Seanem Connerym již druhým rokem proháněl Aston Martinem DB5, který se stal pro postavu tajného agenta absolutním symbolem. Ve stejném snímku Bond dostal své vůbec první gadgetové hodinky upravené Q, jejichž základem byl model Top Time.
Ten pocházel právě od švýcarské hodinářské společnosti Breitling a ve své době symbolizoval chronograf vyrobený pro novou generaci milovníků rychlosti a stylu. Svět Jamese Bonda rychlost spojuje se sofistikovaností a high-tech intrikami, což se dá vnímat jako analogie dnešního spojení špičkové švýcarské hodinářské firmy a exkluzivní britské automobilky.
Spolupráce na všech frontách
První hodinky Aston Martin vycházející z této spolupráce budou představeny ve třetím čtvrtletí roku 2026. “Toto partnerství je dokonalou ukázkou excelence, mistrovství v designu a výkonu, což je nedílnou součástí všeho, co Aston Martin nese ve svém jménu.” komentoval spolupráci generální ředitel Aston Martinu Adrian Hallmark.
Společnost Breitling se rovněž stává oficiálním partnerem v oblasti luxusních hodinek pro závodní tým formule 1 Aston Martin Aramco. Prvním produktem této spolupráce je speciální edice hodinek s dlouhým názvem Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Formula One Team. Jde o limitovanou sérii 1959 kusů, čímž vzdává hold vstupu značky Aston Martin do formule 1 v témže roce. Propojení modelu Navitimer s F1 sahá také do dávné historie. Pro svou přesnost byl u jezdců oblíbený už v 60. letech.
Zcela poprvé v sérii Navitimer disponují hodinky lehkým titanovým pouzdrem, spojení s motorsportem nadále umocňuje ciferník z uhlíkových vláken. Na koženém řemínku si lze všimnout struktury připomínající závodní bezpečnostní pásy, po jeho stranách jsou výrazné akcenty v barvách týmu Aston Martin Aramco. Z vnitřní strany najdeme kromě odkrytého motorku také týmové logo. Hodinky pořídíte za 10.500 €, v přepočtu přibližně čtvrt milionu korun.
