Bruselské pokrytectví? Europoslanci si stěžují, že elektromobily nic neujedou
První zkušenost s elektromobilem bývá obvykle nedůvěra, následovaná nadšením z jízdních vlastností a jednoduchosti takových aut. Přirozený vývoj ale v Evropě narušili úředníci, kteří teď sami začali elektromobily kritizovat.
Pokud bychom dnes hledali důvod, proč jsou elektromobily v mnoha kruzích kontroverzní téma, skončili bychom asi u úředníků z Bruselu. Evropští komisaři totiž už roky tlačí na větší prosazení elektromobilů na našem trhu bez ohledu na lokální omezení. Nemohou za to samozřejmě sami. Každý zákon, včetně zákazu spalovacích motorů, musely schválit vlády samotných členských států a europoslanci.
Trochu uspokojení tak můžete najít v tom, že plody svých rozhodnutí už sbírají i evropští komisaři, a nadšeni rozhodně nejsou. Jako služební vozy totiž vyfasovali elektromobily. Podle serveru Politico jsou otrávení z toho, že jejich cesty do Štrasburku zahrnují povinnou zastávku na lucemburské čerpací stanici kvůli dobíjení. Jejich baterie totiž nedokážou na jeden zátah zvládnout 440 kilometrů dlouhou trasu z Bruselu.
Tato přestávka u krajnice se stává rostoucím zdrojem podráždění pro některé členy nejužšího týmu Ursuly von der Leyenové, uvedli pro Politico úředníci z kabinetů tří komisařů. Ekologická flotila unijní exekutivy má totiž potíže zvládnout pravidelnou cestu do Evropského parlamentu bez přerušení.
Auta, která Komise poskytuje k přepravě prezidentky von der Leyenové a jejích komisařů při plnění oficiálních povinností, potřebují strávit u nabíječky u silnice zhruba 20 až 30 minut. To mění už tak zdlouhavou pětihodinovou jízdu v ještě větší úmornost, potvrdili úředníci z celkem osmi kabinetů.
Flotila zahrnuje mimo jiné velké modely BMW, které se pro cestování na dlouhé vzdálenosti bez dobíjení příliš nehodí, uvedl další úředník. Komise konkrétní modely vozidel používané ve vozovém parku nepotvrdila. Pravděpodobně půjde o sedan BMW i7, ale možné je také velké SUV BMW iX. Tedy vozy, které mají ve vrcholných verzích baterie s kapacitou přes 100 kWh. I v základních verzích ale oba modely udávají dojezd vyšší, než je oněch 440 kilometrů. Jenže na dálnici, jak všichni víme, je situace zásadně odlišná.
Tato vozidla jsou součástí snahy Komise o ekologizaci vlastního provozu. Jde o iniciativu z roku 2022 během prvního funkčního období von der Leyenové, která byla loni v prosinci znovu potvrzena, s cílem mít do roku 2027 flotilu 128 vozidel plně bezemisní. Podle mluvčího Komise je nyní přibližně 80 procent vozového parku elektrických.
Komise sice ustoupila evropským automobilkám v oblasti emisních cílů a povolila po roce 2035 všechny typy pohonů, pokud značky zapojí klimatické kompenzace, ale toto uvolnění pravidel k jejím vlastním zaměstnancům zatím nedorazilo.
Problém s nutností zastávek na dobíjení byl nadnesen na zasedání kolegia komisařů začátkem tohoto roku poté, co si jeden z komisařů stěžoval na nepohodlí spojené s elektromobily. Bylo jim řečeno, aby to řešili s komisařem pro rozpočet Piotrem Serafinem, pod kterého spadá administrativa.
Alternativou k zastavování je jet po dálnici hlemýždím tempem a šetřit tak energii v baterii. „Ale to moc nefunguje,“ řekl jeden z úředníků pracující pro jednoho z podrážděných komisařů, který si stejně jako ostatní v tomto článku přál zůstat v anonymitě, aby mohl mluvit otevřeně. Cesta se takto může protáhnout až na sedm hodin, uvedl další úředník.
Komisaři do Štrasburku nechtějí jezdit vlakem, protože během cesty potřebují vyřizovat citlivé telefonní hovory, vysvětlil úředník pracující pro druhého z nespokojených komisařů. Zároveň jsou ale nespokojení s tím, že musí zastavovat kvůli dobíjení, někdy i pozdě v noci po dlouhých plenárních týdnech, kdy už spěchají zpět do Bruselu.
Zdá se, že jeden z komisařů našel způsob, jak problém obejít: Tři úředníci uvedli, že maďarský zástupce Olivér Várhelyi občas cestoval do Štrasburku v dodávce se svým týmem a služební auto nechal v garáži. Várhelyiho kabinet na žádost Politico o komentář nereagoval.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová je od těchto problémů s elektromobily osvobozena. Auto šéfky Komise musí být z bezpečnostních důvodů opancéřované, uvedl jeden z úředníků s tím, že v současné době není k dispozici žádný vhodný elektrický model v pancéřovaném provedení. BMW sice své modely v obrněném provedení nabízí, ale pouze se spalovacími motory.
Zatímco Komise chtěla od roku 2035 postupně ukončit prodej nových vozidel se spalovacími motory, automobilový průmysl a jeho političtí příznivci vytrvale upozorňují, že infrastruktura a nákupní zvyklosti tomuto harmonogramu neodpovídají. Spotřebitelé jako hlavní důvod, proč si elektromobil nepořídit, často uvádějí strach z nedostatečného dojezdu (tzv. range anxiety).
Komise má předložit svůj dlouho očekávaný plán elektrifikace v červenci, poté co se balíček posunul z původního poloviny červnového termínu. Očekává se, že v rámci tohoto plánu unijní exekutiva odhalí to, co úředníci popisují jako „ambiciózní cíl v oblasti elektrifikace“.
Balíček poprvé oznámila v dubnu von der Leyenová jako součást širšího úsilí EU o snížení závislosti na fosilních palivách v důsledku krize na Blízkém východě. „Musíme také urychlit elektrifikaci naší ekonomiky, našich průmyslových provozů, způsobu, jakým vytápíme naše domovy, i naší mobility,“ uvedla tehdy předsedkyně Komise.
Zdroj: Politico, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz