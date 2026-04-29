Brzdy po drátě stále zní jako supertechnika. Ve skutečnosti je stará čtvrt století
Stále častěji se v automobilech mluví o „řízení po drátě“ (steer-by-wire). Ale co takové brzdění „po drátě“ nebo-li brake-by-wire? Vůbec poprvé se v sérově vyráběném automobilu objevilo před čtvrt stoletím.
Firma Bosch se v automobilovém průmyslu proslavila celou řadou prvenství, přičemž svoji inovativní techniku vždy vyvíjela po boku německých prémiových značek, které ji tak přinesly jako první, když ne světově, tak minimálně v Evropě.
Když nepočítám historické technické novinky, jakou byla například zapalovací svíčka, tak Bosch se od 80. let zasloužil o plošné rozšíření systému ABS, jakkoliv jej v 80. letech vyráběly i jiné firmy. Například ATE (dříve Teves) nebo Bendix. Ve druhé polovině 90. let se objevilo první ESP, k jehož zrychlenému nasazení velkou měrou přispělo medializované převrácení Mercedesu třídy A v losím testu.
Dnes je ESP povinné u všech osobních aut prodávaných v zemích EU. Další mezník firma Bosch překročila v roce 2001 s představením nové generace roadsteru Mercedes SL (řada R230). Jednou z mnoha inovací a novinek, které přinesl, byly také elektronické brzdy SBC (Sensotronic Brake Control). Později se rozšířily také do jiných modelů, konkrétně třídy E W211 nebo do první řady CLS.
Vůbec poprvé byla v osobním automobilu nahrazena mechanická vazba mezi pedálem brzdy a brzdovými písty v tandemovém válci elektrickou. Brzdový pedál tak ovládal pouze plnicí ventil, kterým se přiváděla brzdová kapalina do hlavního brzdového válce. Nechyběl zde zdvojený Hallův snímač, který převáděl mechanický pohyb brzdového pedálu na elektrický signál.
Mělo to celou řadu výhod. Třeba optimální rozdělení brzdné síly na kola levé a pravé strany, respektive přední a zadní nápravy. Nebo absence typického zpětného kopání brzdového pedálu při aktivaci ABS. Výhodou SBC také byla relativně snadná zástavba systému do vozidla, což bylo obzvláště výhodné při konverzi z levostranného řízení na pravostranné a podobně. Systém se ukázal být také lehčí (dle firmy Bosch až o 25 procent).
Výhod nabídl přirozeně ještě více. Jenže zde byly i nevýhody. Třeba automechanici se museli učit nové postupy při výměně brzd, přičemž bez diagnostického vybavení byl problém vyměnit i pouhé brzdové destičky. Původní nadšení z technické novinky však záhy vystřídalo zklamání. Systém SBC totiž zkraje vykazoval některé nedostatky, které vyústily ve dvě velké svolávací akce.
Jedna z nich řešila předčasné opotřebení jednotky SBC a týkala se desítek tisíc aut. Navenek se projevovala omezenou účinností brzd. Druhá svolávací akce zase řešila vadnou hydraulickou jednotku. V praxi se mechanici autorizovaných servisů potýkali také s průnikem vlhkosti do elektrického zapojení brzd SBC, což se dělo zkraje produkce.
Dnes je systém „brzdění po drátě“ nasazovaný na mnoha vozidlech. Zejména u elektrifikovaných aut usnadňuje přechod mezi brzděním rekuperací a klasickou hydraulikou kolovou brzdou. V rámci zálohování jsou oddělené elektrické signály, kdy jeden slouží pouze pro brzdy, druhý pro systém ESP. Ten tak dokáže rovněž brzdit. Stále se ale spoléhá na hydrauliku.
O odstranění hydrauliky, a tedy i brzdové kapaliny, se už v minulosti pokusila konkurenční firma ZF. Ta předpokládala nahrazení konvenčních brzd elektromotory, které by přes převod přímo ovládaly brzdové písty, a tedy stlačovaly destičky ke kotouči. To je ale zatím hudba budoucnosti, v sériové výrobě se to u automobilů nepoužívá.
Zdroj: Jalopnik, technické školení na SBC v řadě R230 od Mercedesu, Wikipedia