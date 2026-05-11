Budeš nám chybět! Závodníku, kolego, kamaráde…
Motocyklový sport ztratil výraznou osobnost českého road racingu. Kamil Holán tragicky zahynul při tréninku brutálního závodu v Severním Irsku.
Následující řádky se mi píší nesmírně těžko. Pořád jen obtížně hledám slova pro zprávu, které člověk nechce uvěřit. Při tréninku na závod North West 200, mimochodem jde o jeden z nejprestižnějších a nejrychlejších podniků na scéně přírodních okruhů, zemřel Kamil Holán (48 let). Tragédie se stala už ve čtvrtek, ale dlouho jsem sbíral nutnou dávku odvahy k napsání této zprávy. A stejně si pořád myslím, že nenajdu slova, která by jedinečného Kamila dokázala vystihnout…
Kamil byl člověk, kterého nešlo přehlédnout. Věčně usměvavý, ochotný, vždy připravený pomoct a rozdávat dobrou náladu. Motorky a závody byly jeho životem. Miloval je naprosto bezvýhradně, stejně jako atmosféru přírodních okruhů. Od Hořic až po ostrov Man. O nebezpečí věděl víc, než si běžní smrtelníci dokážou představit. Zažil několik opravdu hrůzostrašných pádů, ale pokaždé se dokázal zvednout a vrátit zpátky. Závodění prostě miloval a neuměl bez něj být.
V redakci jsme přišli o báječného kolegu, kterého jste mohli vídat ve videotestech v pořadu TV Svět motorů a na kanálu YouTube. V mém případě skončilo i šestadvacetileté kamarádství, které nás pojilo. Bohužel už nikdy nerozsvítí svým humorem potemnělou místnost, a to dokázal i ve chvílích, kdy sám neměl lehké období. A že jich bylo. Jen několik dní před svým posledním závodem v Severním Irsku pochoval otce, který podlehl dlouhé nemoci…
Kamile, díky za všechny společné roky, za smích, zážitky, pomoc i inspiraci! Nikdy nezapomeneme! Ve fotogalerii si můžete prohlédnout zásadní okamžiky jeho skvělé kariéry. Přidáváme i sestříhané video, ať vidíte, že jsem s tím úsměvem ani trošku nelhal.
