Budoucnost městské logistiky v rukou Renaultu. Odkoupí celý projekt Flexis
Renault loni představil novou architekturu plně elektrických užitkových vozů. Jejich součástí má být technologicky vyspělý software vzešlý ze společného podniku Flexis. Renault Group se nyní stane jediným vlastníkem.
Rušné ulice měst jsou dlouhotrvajícím problémem moderní doby. Dovážkové služby, kurýrní služby, doručování na adresu, ale i všudypřítomné samoobslužné výdejní boxy jsou většinou obsluhovány vícekrát denně několika přepravními společnostmi. Často navíc stojí několik boxů na stejném místě.
Od roku 2024 se budoucností městské logistiky zabývá projekt Flexis. Společnost založili tři významní hráči – Renault Group, Volvo Group a skupina CMA CGM. Společným cílem byl vývoj ekosystému městské dopravy, který by zvyšoval její efektivitu skrze specializovaný hardware i software.
Přestože si projekt zakládal právě na využití expertiz všech klíčových spoluvlastníků, Renault Group nyní podepsal dohodu o odkupu všech podílů. Na vývoji přelomových plně elektrických užitkových vozidel a poskytování souvisejících služeb bude nadále pracovat samostatně.
Projekt Flexis by měl nabídnout vozidla definovaná softwarem (SDV – Software Defined Vehicle) na platformě typu skateboard, která bude mít 800V architekturu a slibuje skloubit výzvy městské logistiky s rostoucími potřebami v oblasti dekarbonizace.
První vlaštovkou by měl být zcela nový Renault Trafic Van E‑Tech electric. Představil se už loni na podzim a jeho příchod na trh se očekává na konci letošního roku.
Na jeho vývoji momentálně ve Francii pracuje téměř 1300 lidí v různých závodech skupiny Renault. Zajímavou skutečností v tiskové zprávě automobilky je zmínka o distribuci užitkových vozů prostřednictvím sítě skupiny Volvo. Prý se jedná o řešení v návaznosti na dlouholeté vztahy s Renaultem a Renault Trucks v oblasti lehkých užitkových vozidel.
Skupina CMA CGM se na projektu dále podílet nebude. V návaznosti na tento fakt vyvstávají otázky, zda Flexis dostojí svým prvotním cílům. Ty totiž zahrnovaly také softwarová řešení pro fleetové zákazníky, dopravce a poštovní společnosti. Tyto znalosti se ve společném podniku očekávaly právě od CMA CGM, kteří jsou globálním hráčem světové logistiky.
Více než dodávky
Flexis slibuje kromě elektrifikovaných vozidel hlavně partnerství se zákazníky. Systém by měl hrát klíčovou roli v monitorování, analýze a optimalizaci logistických procesů. Měl by umět optimalizovat nabíjení tak, aby v rámci městského provozu bylo možné vozy využívat co nejvíce. Projekt dokonce zmiňuje také snížení nutných servisních úkonů a aktualizace vozů vzduchem.
Na veletrhu Solutrans v roce 2025 projekt Flexis předvedl uživatelské prostředí pro fleet manažery, které bylo zrovna ve vývoji. Mělo nabízet přehled o počtu vozidel na nabíječce a v pohybu, umožňovat v reálném čase sledovat převážené zásilky a spolupracovat se zákaznickými systémy řízení dopravy (TMS – Transport Management System) a správou dokumentů (DMS – Document Management System).
Co znamená sledování převážených zásilek? Flexis měl do dodávek implementovat technologii sledování zásilek v reálném čase. Na veletrhu ji demonstroval vložením 6 balíků do nákladového prostoru traficu E-Tech electric. Zásilky se ihned automaticky vložily do softwaru. Cílem je snížit chybovost při manuálním zadávání zásilek.
Zda pro automatické načtení byla použita RFID technologie a nakolik je spojení systému Flexis reálné v globálním prostředí, uvedeno nebylo. Projekt ale má po svém boku klíčové hráče na evropském logistickém trhu, a to nejen u společností balíkové přepravy. Možné aplikace tak vypadají slibně.
Další zajímavou technologií integrovanou do uživatelského prostředí je kontrola vozu před jízdou a po jízdě. Řidič před vyzvednutím vozu obejde celý vůz a pomocí kamery svého mobilního telefonu zaznamená jeho případná poškození. Až po dokončení procesu je řidiči přidělen virtuální klíč k vozidlu. Znamená to zároveň posun ke sdílené mobilitě; na podobném principu dnes u nás fungují krátkodobé autopůjčovny, jako např. car4way nebo Bolt Drive.
Zatímco uvedení prvního vozidla projektu bychom se koncem letošního roku dočkat měli, o vlivu změny vlastnictví na snižování prostojů ani dalších softwarových vymoženostech projektu se tisková zpráva již nezmiňuje.
Nezbývá než doufat, že Renault Group zvládne nejen postavit kvalitní užitková vozidla - tady asi příliš obav mít nemusíme - ale dostojí i slibům o jejich propojení a nadstavbě v podobě služeb a softwaru navíc. Právě to totiž přináší projektu konkurenční výhodu.
Zdroje: Flexis, Renault Group